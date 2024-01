Les manifestations en Allemagne mettent le pays au point mort alors que l’extrême droite voit une ouverture

Berlin, Allemagne

Berlin est presque paralysée alors que des milliers d’agriculteurs se rassemblent contre les augmentations d’impôts et les réductions de subventions, le point culminant d’une semaine de manifestations qui ont semé la misère au sein de la coalition gouvernementale du chancelier allemand Olaf Scholz.

Les rues menant à la porte de Brandebourg à Berlin ont été saturées lundi par des camions et des tracteurs, alors que plus de 10 000 agriculteurs sont descendus dans la capitale en collaboration avec l’industrie allemande du fret, a indiqué la police.

De nombreuses autres manifestations sont prévues à travers le pays, alors que la coalition de Scholz lutte pour résoudre une crise budgétaire et que les données officielles montrent que l’économie allemande a diminué l’année dernière pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui avertissent que le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) profite du chaos pour son propre gain politique.

À l’ombre de l’emblématique porte de Brandebourg, un convoi de jusqu’à 500 tracteurs s’est aligné chaque jour la semaine dernière dans des températures glaciales avant l’aube. Pour se réchauffer, les agriculteurs allumaient des feux et buvaient des tasses chaudes de thé et de café.

D’importants barrages routiers se sont étendus à travers les villes d’est en ouest, notamment Hambourg, Cologne, Brême, Nuremberg et Munich – avec jusqu’à 2 000 tracteurs enregistrés pour chaque manifestation. Les images montraient des convois de tracteurs et de camions, certains arborant des banderoles de protestation, bloquant les routes allemandes dès le petit matin.

En dehors des villes, les autoroutes allemandes à circulation rapide ont également été la cible des manifestants, perturbant gravement la fluidité du trafic.

Les agriculteurs sont furieux des plans d’austérité du gouvernement, qui réduiraient les allégements fiscaux pour l’agriculture.

Lundi, les manifestants ont hué le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, alors qu’il tentait de leur dire : « Je vous entends, et c’est une scène impressionnante. »

À un moment donné, Lindner a été interrompu par le président du syndicat des agriculteurs, Joachim Rukwied, qui a exhorté la foule à écouter le ministre.

CNN s’est entretenu avec des agriculteurs sur le terrain, qui ont averti que les nouvelles mesures économiques les pousseraient à la faillite.

“Je suis ici pour protester contre de nouvelles élections dans ce pays, car nous sommes en difficulté avec notre gouvernement”, a déclaré Martin, un agriculteur de Rügen qui manifestait à Berlin. « Ils ne nous écoutent pas, ils élaborent des réglementations qui nuisent à chacun d’entre nous, non seulement aux agriculteurs mais à tout le monde dans ce pays. Et nous pensons que ça suffit. »

Steven, un agriculteur de Poméranie occidentale qui n’a pas donné son nom de famille, a déclaré : « Tous les agriculteurs présents ici s’inquiètent pour leurs moyens de subsistance, pour les moyens de subsistance des agriculteurs… Cela ne cessera que si le gouvernement démissionne et s’il existe d’autres solutions.

Le gouvernement Scholz a déclenché une réaction violente en décembre lorsqu’il a apporté des changements inattendus à un projet de budget 2024, modifiant certaines de ses réductions de subventions prévues le 4 janvier. Les agriculteurs estiment cependant que cela ne va pas assez loin et appellent à un renversement complet.

Le parti allemand AfD a de plus en plus fait sentir sa présence lors des manifestations de cette semaine.

Certains tracteurs étaient ornés d’affiches de l’AfD sur lesquelles on pouvait lire « Nos agriculteurs d’abord » et « L’Allemagne a besoin de nouvelles élections ». Des partisans d’extrême droite portant des gilets de l’AfD pouvaient également être vus debout à côté des véhicules.

Sur les réseaux sociaux, la page Facebook officielle de l’AfD a republié des images des manifestations et écrit des messages de solidarité avec les manifestants.

“Soutenir des manifestations démocratiques comme celle-ci contre la folie des feux de circulation continuera d’être une préoccupation qui nous tient à cœur”, peut-on lire dans un message.

«Nous resterons à vos côtés sur le chemin pour qu’une politique d’allégements fiscaux, de soutien à notre agriculture et aux intérêts de nos propres citoyens soit enfin élaborée. Le feu tricolore sera bientôt tout seul.»

Le « feu tricolore » fait référence au gouvernement de coalition de Scholz – une allusion aux couleurs du Parti social-démocrate (SPD), du Parti libre-démocrate (FDP) et des Verts qui le composent.

Sur sa page Facebook personnelle, le leader controversé de l’AfD dans le Land de Thuringe, en Allemagne de l’Est, a lancé un appel : « Chers concitoyens, à bientôt sur les routes ! ». L’homme politique d’extrême droite est classé extrémiste par l’Office allemand pour la protection de la Constitution.

D’autres images partagées sur les réseaux sociaux montraient des membres de groupes d’extrême droite, dont The Homeland et Third Way, ainsi que l’AfD, participant à un rassemblement à Berlin. À Dresde, une vidéo montrait des personnes brandissant des drapeaux du parti de droite Libre-Saxe affrontant la police.

Pendant ce temps, Scholz n’a pas répondu aux manifestations nationales pendant toute la semaine. Alors qu’elle assistait jeudi à la mise en service d’un nouveau dépôt de maintenance de la Deutsche Bahn – le principal opérateur ferroviaire allemand – dans la ville de Cottbus, la chancelière a rencontré des manifestants en colère.

Il a refusé de dialoguer avec eux et n’a pas abordé directement les troubles dans un discours qu’il a prononcé lors de l’événement – ​​une décision qui a provoqué encore plus d’indignation parmi les agriculteurs qui ne croient pas que leur voix soit entendue par le gouvernement fédéral.

Pour Johannes Kiess, sociologue spécialisé dans l’extrémisme de droite à l’université de Leipzig, en Allemagne de l’Est, l’implication de l’AfD dans les troubles n’est pas une surprise.

Il souligne que même si le propre manifeste de l’AfD ne soutient pas les intérêts des agriculteurs allemands, le parti d’extrême droite a toujours exploité la division.

« L’AfD tente d’alimenter davantage le débat afin de nuire à l’image des institutions et des processus démocratiques, et surtout du gouvernement actuel », a déclaré Kiess à CNN.

« À cette fin, il tente d’accroître la polarisation en utilisant les clivages existants comme le rural contre l’urbain. »

Il poursuit : « L’AfD a utilisé la crise de la zone euro comme une fenêtre d’opportunité pour se lancer. Les militants d’extrême droite attendaient littéralement une telle opportunité et, avec la soi-disant crise des réfugiés de 2015, ils ont été confrontés à une deuxième crise qui les a aidés à se développer considérablement.

«La migration est connue comme la question essentielle de l’extrême droite. Depuis lors, l’AfD a en effet utilisé chaque crise pour alimenter la polarisation, par exemple la pandémie ou la guerre contre l’Ukraine. Parfois ça marche bien, parfois pas. »

Selon Kiess, l’AfD a une position clairement libérale en faveur de l’abolition de toutes sortes de subventions, y compris celles destinées aux agriculteurs, ce qui va directement à l’encontre de ce pour quoi les agriculteurs protestent.

« Et ils s’opposent en particulier aux subventions respectueuses du climat, qui pourraient aider les agriculteurs à transformer leurs entreprises pour les rendre plus durables sur le plan environnemental et économique.

«En fait, l’AfD, la CDU et la coalition gouvernementale ont même voté pour la suppression des subventions en question.»

L’AfD, qui a récemment enregistré des résultats records dans les sondages, espère obtenir des gains importants lors des élections dans trois Länder de l’Est cette année – la Thuringe, la Saxe et le Brandebourg. Les résultats des sondages publiés jeudi placent le parti confortablement devant ses rivaux dans les trois États.

Même si les élections régionales n’affectent pas directement la politique fédérale, elles pourraient envoyer un signal inquiétant au gouvernement SPD de Scholz à l’approche des élections législatives de l’année prochaine.

Les ministres allemands et un chef du renseignement intérieur ont mis en garde contre la possibilité que des extrémistes de droite tentent d’exploiter les protestations des agriculteurs.

Le vice-chancelier et ministre de l’Économie Robert Habeck, qui a été témoin de la colère des agriculteurs lorsqu’un groupe de manifestants a tenté de prendre d’assaut le ferry qu’il débarquait la semaine dernière, a parlé des « fantasmes putschistes » de l’extrême droite.

« Des appels à des fantasmes de coup d’État circulent. Des groupes extrémistes se forment et des symboles nationalistes sont ouvertement affichés », a déclaré Habeck aux journalistes lundi.

«Il devient clair que quelque chose a glissé ces dernières années, ce qui a fait reculer les limites d’une protestation démocratique légitime.»

Stephan Kramer, chef des services de renseignement intérieurs de l’État de Thuringe, dans l’est du pays, a déclaré à CNN : « Ce que nous avons certainement remarqué, c’est que les extrémistes – principalement d’extrême droite – ont utilisé les protestations tout à fait légitimes des agriculteurs soit pour accompagner ces manifestations de appels correspondants sur les réseaux sociaux ou pour encourager leur propre personnel d’extrême droite à défiler avec eux ou à être présent en marge.

«Et surtout, nous avons vu que l’Alternative pour l’Allemagne en Thuringe, classée depuis 2021 comme extrémiste de droite en Thuringe, a également déclaré très concrètement sa solidarité avec les agriculteurs et a appelé à des marches de protestation correspondantes.»

Kramer ajoute que les associations d’agriculteurs elles-mêmes ont pris leurs distances avec l’extrême droite. « Ils ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient rien avoir à faire avec eux, qu’ils se battent pour leurs propres intérêts et préoccupations et qu’ils ne veulent pas être récupérés par les extrémistes de droite. »

De même, Kiess a déclaré que même si les agriculteurs allemands ont tendance à être de tendance conservatrice, la majorité ne soutient pas l’extrême droite.

