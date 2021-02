Les manifestations en Algérie sont de retour et le président s’inquiète

Des milliers de personnes se sont rassemblées mardi dans la ville de Kherrata

Les manifestations de masse de rue sont de retour en Algérie et le gouvernement est nerveux.

Des cris de « Algérie, libre, démocratique » ont de nouveau été entendus alors que des milliers de personnes de tous horizons se sont rassemblées mardi à Kherrata, une ville à 200 km à l’est de la capitale, Alger.

Lorsque le mouvement anti-gouvernemental, connu sous le nom de Hirak, a commencé il y a presque exactement deux ans, il a renversé un président et ouvert la voie à des poursuites pour corruption très médiatisées.

Ses manifestations hebdomadaires à Alger ont attiré d’énormes foules et ont constitué une émission d’opinion populaire sans précédent, étant donné que les manifestations étaient en fait interdites dans la ville depuis 2001.

Les manifestations hebdomadaires sont devenues une caractéristique de la vie à Alger à partir de février 2019

Le Hirak a quitté les rues l’année dernière à cause de la pandémie de coronavirus mais il n’a jamais vraiment disparu, et la manifestation de Kherrata a marqué sa première grande manifestation depuis mars dernier.

Les autorités prévoient que les manifestations qui ont secoué la nation à partir de février 2019 reviendront à Alger et depuis quelques semaines la capitale est à bout.

Une présence policière palpable plane autour du centre-ville. Des fourgons de transport, des canons à eau et des camions blindés campent.

Le mouvement de protestation pacifique, qui n’a pas de direction centralisée, est né en réaction à la décision de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika de faire campagne pour un cinquième mandat consécutif.

Le leader malade qui avait subi un accident vasculaire cérébral en 2013, n’avait pas été vu en public depuis 2017 et de nombreux Algériens considéraient sa candidature comme une humiliation.

Il a été la cible de la colère des manifestants avec son entourage proche, connu sous le nom de « le pouvoir » ou « le pouvoir ».

Il y a encore de la frustration que certains des proches de M. Bouteflika continuent d’exercer une influence, d’où l’inquiétude du gouvernement.

Prisonniers libérés

Suite à la manifestation de mardi à Kherrata, le président Abdelmadjid Tebboune a commencé à mettre en œuvre des mesures d’apaisement.

Les restrictions et les couvre-feux de Covid-19 ont été assouplis et pas moins de six partis politiques ont été invités au palais présidentiel pour discuter du climat politique actuel.

La colère ne s’est pas seulement exprimée contre M. Bouteflika mais aussi contre ses proches

« Nous avons appelé le président à prendre des mesures politiques fortes qui rétabliraient la confiance des Algériens et établiraient une réelle volonté politique pour amener le changement souhaité », a déclaré le Front des forces socialistes, traditionnellement un parti d’opposition en Algérie, dans un communiqué après avoir rencontré le Président.

Mais le président, qui était autrefois le premier ministre de M. Bouteflika, est considéré par beaucoup avec suspicion. Il n’a pas satisfait la demande de changement.

D’autres partis d’opposition, comme le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), ont snobé M. Tebboune.

« Ce n’est pas le moment de débattre de la participation ou non aux élections législatives, le sort du pays est en jeu », a déclaré à la BBC Mahmoud Bougheriou, un membre éminent du RCD.

«Ici, on parle de mobilisation et de retour dans la rue, car aujourd’hui le peuple algérien ne peut pas avancer avec ce régime qui est en place depuis notre indépendance».

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est adressé à la nation pour tenter d’apaiser les manifestants

Jeudi, le président Tebboune a annoncé des élections législatives anticipées largement attendues et un remaniement ministériel.

Plus particulièrement, cependant, il a signé une grâce présidentielle pour environ 30 détenus du Hirak qui avaient été condamnés avec plus de deux douzaines d’autres qui attendaient d’être jugés.

« Au total, entre 55 et 60 personnes rentreront chez elles dans leurs familles à partir de ce soir ou demain », a déclaré le président dans ce qui était clairement une branche d’olivier offerte aux manifestants.

En savoir plus sur l’action de masse de l’Algérie:

Ils se plaignaient que des mesures visant à contenir l’épidémie de Covid-19 étaient utilisées pour faire taire la dissidence en écho à la façon dont l’ancien gouvernement traitait l’opposition.

Action en ligne

Une loi interdisant les fausses informations a été adoptée l’année dernière, ce que les militants considéraient comme une excuse pour réprimer la liberté d’expression.

Avec les verrouillages en vigueur, un certain nombre de collectifs du Hirak ont ​​migré en ligne.

« Les gens ont commencé à discuter d’idées sur Zoom, Facebook Lives et d’autres plateformes », a déclaré à la BBC un membre d’un groupe, les détenus algériens, qui souhaitait rester anonyme.

«Cela a en quelque sorte donné au mouvement le temps et l’espace pour réfléchir, se planifier et s’organiser.

En conséquence, des dizaines ont été arrêtés pour avoir critiqué le président et l’armée sur Facebook, tandis que d’autres ont été arrêtés après avoir participé à des manifestations à petite échelle.

Certains manifestants se plaignent qu’il n’y a pas eu de changement sous le nouveau gouvernement

L’apparente répression de la liberté d’expression et l’arrestation de personnalités de premier plan telles que le journaliste Khaled Drareni, l’homme d’affaires Rachid Nekkaz et l’ancien général militaire et candidat à la présidence, Ali Ghediri, ont accru la colère et l’appréhension du public face à un régime considéré comme illégitime par beaucoup.

Selon l’Autorité électorale nationale indépendante, 39% des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes lors des élections présidentielles de 2019 à la suite d’une campagne tendue qui a été critiquée comme n’étant pas suffisamment démocratique.

M. Tebboune, élu avec 58% des voix, a été immédiatement rejeté par le Hirak qui le considérait comme une extension de l’ancien système politique.

En outre, parallèlement à l’absence de M. Bouteflika de la vie publique, le président de 75 ans était en Allemagne pendant trois mois au total l’année dernière pour un traitement médical sans que la nature de sa maladie ne soit révélée, ce qui a encore alimenté la méfiance.

Des appels à une manifestation à Alger lundi pour marquer le deuxième anniversaire du mouvement dans la ville ont fait surface en ligne.

On ne sait pas encore si les manifestants braveront la présence policière étouffante et rejetteront les tentatives d’apaisement du gouvernement, ou si le président aura le temps d’élaborer une nouvelle feuille de route politique pour l’Algérie.