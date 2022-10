Les manifestations du musée d’art de Just Stop Oil nuisent-elles à leur propre cause ?

En partenariat avec Écrit par Colin Davis

Des membres du groupe de protestation Just Stop Oil ont récemment jeté de la soupe sur les “tournesols” de Van Gogh à la National Gallery de Londres. L’action a de nouveau déclenché un débat sur les types de protestation les plus efficaces.

Après un rapide nettoyage de la vitre, le tableau était de nouveau exposé. Mais les critiques ont fait valoir que le vrai mal avait été fait, en éloignant le public de la cause elle-même (la demande que le gouvernement britannique annule son soutien à l’ouverture de nouveaux gisements de pétrole et de gaz en mer du Nord).

Les partisans de formes de protestation plus militantes citent souvent des exemples historiques tels que les suffragettes. Contrairement à l’action de Just Stop Oil, lorsque la suffragette Mary Richardson s’est rendue à la National Gallery pour attaquer un tableau intitulé The Rokeby Venus, elle a lacéré la toile, causant des dommages importants.

Cependant, de nombreux historiens soutiennent que la contribution des suffragettes au vote des femmes était négligeable, voire contre-productive. De telles discussions semblent souvent s’appuyer sur les intuitions des gens quant à l’impact de la protestation. Mais en tant que professeur de psychologie cognitive, je sais que nous n’avons pas à nous fier à l’intuition – ce sont des hypothèses qui peuvent être testées.

Le dilemme de l’activiste

Dans une série d’expériences, les chercheurs ont montré aux gens des descriptions de manifestations, puis ont mesuré leur soutien aux manifestants et à la cause. Certains participants ont lu des articles décrivant des manifestations modérées telles que des marches pacifiques. D’autres ont lu des articles décrivant des manifestations plus extrêmes et parfois violentes, par exemple une action fictive dans laquelle des militants des droits des animaux ont drogué un agent de sécurité afin de s’introduire dans un laboratoire et d’en retirer des animaux.

Des militants de Just Stop Oil ont peint à la bombe le mur sous la copie d’un élève de Leonardo de “The Last Supper” et se sont collés au cadre. Le crédit: Kristian Buus/En images/Getty Images

Les manifestants qui ont entrepris des actions extrêmes ont été perçus comme étant plus immoraux, et les participants ont signalé des niveaux inférieurs de connexion émotionnelle et d’identification sociale avec ces manifestants « extrêmes ». Les effets de ce type d’action sur le soutien à la cause étaient quelque peu mitigés (et les effets négatifs peuvent être spécifiques aux actions qui intègrent la menace de violence).

Dans l’ensemble, ces résultats brossent un tableau du soi-disant dilemme de l’activiste : les activistes doivent choisir entre des actions modérées qui sont largement ignorées et des actions plus extrêmes qui réussissent à attirer l’attention, mais peuvent être contre-productives pour leurs objectifs car elles ont tendance à faire réfléchir les gens. des manifestants.

Les militants eux-mêmes ont tendance à offrir une perspective différente : ils disent qu’accepter l’impopularité personnelle est simplement le prix à payer pour l’attention médiatique sur laquelle ils comptent” faire avancer la conversation ” et gagner le soutien du public pour la question. Mais est-ce la bonne approche ? Les militants pourraient-ils nuire à leur propre cause ?

Détester les manifestants n’affecte pas le soutien

J’ai mené plusieurs expériences pour répondre à ces questions, souvent en collaboration avec des étudiants de l’Université de Bristol. Pour influencer l’opinion des participants sur les manifestants, nous avons utilisé un effet de cadrage bien connu selon lequel des différences (même subtiles) dans la manière dont les manifestations sont rapportées ont un impact prononcé, servant souvent à délégitimer la manifestation.

Par exemple, l’article du Daily Mail faisant état de la manifestation de Van Gogh l’a qualifiée de “cascade” qui fait partie d’une “campagne de chaos” menée par des “éco-zélotes rebelles”. L’article ne mentionne pas la demande des manifestants.

Des manifestants pour le climat de Dernière Génération après avoir jeté de la purée sur le tableau de Claude Monet “Les Meules”. Le crédit: Dernière génération/AP

Nos expériences ont profité de cet effet de cadrage pour tester la relation entre les attitudes envers les manifestants eux-mêmes et envers leur cause. Si le soutien du public à une cause dépend de ce qu’il pense des manifestants, alors un cadrage négatif – qui conduit à des attitudes moins positives envers les manifestants – devrait entraîner des niveaux de soutien inférieurs aux revendications.

Mais ce n’est pas ce que nous avons trouvé. En fait, les manipulations expérimentales qui ont réduit le soutien aux manifestants n’ont eu aucun impact sur le soutien aux revendications de ces derniers.

Nous avons reproduit cette découverte dans une gamme de différents types de protestations non violentes, y compris des protestations contre la justice raciale, le droit à l’avortement et le changement climatique, et parmi des participants britanniques, américains et polonais (ce travail est en cours de préparation pour publication). Lorsque des membres du public disent : « Je suis d’accord avec votre cause, je n’aime tout simplement pas vos méthodes », nous devrions les prendre au mot.

Diminuer la mesure dans laquelle le public s’identifie à vous peut ne pas être utile pour construire un mouvement de masse. Mais des actions à forte publicité peuvent en fait être un moyen très efficace d’augmenter le recrutement, étant donné que relativement peu de personnes deviennent militantes. L’existence d’un flanc radical semble également accroître le soutien aux factions plus modérées d’un mouvement social, en faisant apparaître ces factions moins radicales.

La protestation peut déterminer l’ordre du jour

Une autre préoccupation peut être que la majeure partie de l’attention obtenue par des actions radicales n’est pas sur la question, se concentrant plutôt sur ce que les manifestants ont fait. Cependant, même lorsque cela est vrai, la conversation publique ouvre l’espace pour une discussion sur la question elle-même.

La protestation joue un rôle dans l’ensemencement de l’agenda. Cela ne dit pas nécessairement aux gens quoi penser, mais influence ce à quoi ils pensent. Les manifestations d’Insulate Britain de l’année dernière en sont un bon exemple. Dans les mois qui ont suivi le début des manifestations le 13 septembre 2021, le nombre de mentions du mot « isolation » (et non « Isulate ») dans la presse écrite britannique a doublé.

Des militants de Just Stop Oil ont collé leurs mains sur le cadre de “The Hay Wain” de John Constable et ont superposé une image modifiée sur l’œuvre. Le crédit: Carlos Jasso/AFP/Getty Images

Certaines personnes n’enquêtent pas sur les détails d’un problème, mais l’attention des médias peut néanmoins promouvoir le problème dans leur esprit. Un sondage YouGov publié début juin 2019 a montré que “l’environnement” se classait pour la première fois parmi les trois problèmes les plus importants du public.

Les sondeurs ont conclu que “la montée soudaine de l’inquiétude est sans aucun doute stimulée par la publicité suscitée pour la cause environnementale par Extinction Rebellion” (qui avait récemment occupé des sites importants du centre de Londres pendant deux semaines). Il existe également des preuves que l’isolation des maisons est devenue l’agenda politique depuis les manifestations d’Isulate Britain.

La protestation dramatique ne s’en va pas. Les protagonistes continueront de faire l’objet d’une attention médiatique (principalement) négative, ce qui conduira à une large désapprobation du public. Mais lorsque nous examinons le soutien public aux revendications des manifestants, il n’y a aucune preuve convaincante que la protestation non violente soit contre-productive. Les gens peuvent “tirer sur le messager”, mais ils entendent – du moins parfois – le message.