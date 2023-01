Les manifestations du Brésil ressemblent à l’attaque du Capitole américain le 6 janvier

Un président défait prétend, à tort, qu’une élection a été truquée. Après des mois d’allégations de fraude sans fondement, une foule en colère de ses partisans prend d’assaut le Congrès. Ils submergent la police et vandalisent le siège du gouvernement national, menaçant les institutions démocratiques du pays.

Les similitudes entre la violence populaire de dimanche au Brésil et l’attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021 sont évidentes : Jair Bolsonaro, l’ancien président de droite du Brésil, avait pendant des mois cherché à saper les résultats d’une élection qui il a perdu, à peu près de la même manière que Donald J. Trump après sa défaite à l’élection présidentielle de 2020. Les alliés de Trump qui avaient contribué à répandre des mensonges sur les élections de 2020 se sont mis à semer le doute dans les résultats de l’élection présidentielle brésilienne d’octobre.

Ces efforts de M. Bolsonaro et de ses alliés ont maintenant abouti à une tentative – bien qu’invraisemblable – d’annuler les résultats des élections au Brésil et de rétablir l’ancien président au pouvoir. De la même manière que le 6 janvier, la foule qui s’est abattue sur la capitale brésilienne a maîtrisé la police au périmètre du bâtiment qui abrite le Congrès et a envahi les couloirs du pouvoir – briser les vitresemportant des objets de valeur et posant pour des photos dans des chambres législatives abandonnées.