Les manifestations d’Old Trafford forceront-elles les Glazers à quitter Manchester United? Pitch pour publier un podcast | Actualités du football

Old Trafford était censé accueillir le dernier épisode de la rivalité de Manchester United avec Liverpool, mais a plutôt été témoin de manifestations sans précédent contre la propriété de la famille Glazer du club, le plus grand match de football anglais étant reporté au milieu d’une invasion frénétique du terrain.

Des milliers de fans de Manchester United se sont rassemblés sur le parvis d’Old Trafford quelques heures avant le coup d’envoi pour exprimer leur mécontentement renouvelé aux Glazers suite à leur implication dans les propositions ratées de la Super League européenne, avant qu’une incroyable escalade ne voit des centaines de personnes se frayer un chemin dans le stade et sur le terrain.

De l’efficacité de la manifestation et de la sécurité à Old Trafford, à la question de savoir si les Glazers prendront note et évalueront leur période de 16 ans en tant que gardiens de Manchester United, la manifestation de dimanche a soulevé une multitude de questions, dont beaucoup restent sans réponse.

Sur cette semaine Pitch to Post Review Podcast, Actualités Sky Sports‘Reporter du Nord-Ouest James Cooper a rejoint Jasper Taylor pour offrir son compte rendu de première main des événements à l’extérieur d’Old Trafford et évaluer où vont les fans mécontents de Manchester United d’ici dans leur tentative d’évincer les Glazers …

Quelqu’un peut-il acheter les Glazers de Man Utd?

«La question de savoir qui peut se permettre d’acheter Manchester United soulève des questions sur l’identité de cette ou ces personnes, et d’où proviennent les fonds nécessaires. Il faudrait dire que la liste restreinte serait composée d’oligarques, de cheikhs et de milliardaires, que ce soit ils voudraient acheter United, cependant, c’est une autre affaire.

« Supposons que quelqu’un décide d’acheter Manchester United pour 3 ou 4 milliards de livres sterling, il y a alors beaucoup de problèmes qui vont également absorber de l’argent. Jetez-vous de l’argent dans le trou noir qui est Old Trafford et en faites-vous un 21e- stade du siècle en le réaménageant, ou un peu comme Tottenham, regardez-vous le terrain autour du sol et construisez-vous un nouveau stade à côté?

« Je pense que les vitriers cherchent ce qui coûte le moins cher, avec quoi peuvent-ils s’en tirer. En tant qu’hommes d’affaires, je suppose qu’ils sont naturels à le faire.

« Ensuite, vous regardez l’équipe de jeu, Manchester United veut les meilleurs joueurs mais, cet été, ils ne peuvent pas se permettre les meilleurs joueurs. Ils pourraient avoir un grand joueur, mais les fans veulent trois ou quatre joueurs stellaires et cela coûte de l’argent. C’est tout. très bien dire qui peut se permettre d’acheter le club, mais c’est alors une question de savoir qui peut se permettre de l’amener au niveau exigé par les fans de Manchester United.

« Tel est l’environnement en ce moment, si quelqu’un entre et achète Manchester United et que les choses ne vont pas bien et continuent de la même manière que les Glazers, alors ces problèmes se répéteront encore et encore.

« Les fans de Manchester United n’aimeront pas que je le dise, mais c’est peut-être mieux le diable tu sais. Ils savent comment se comportent les Glazers, de quoi ils parlent, et il faut juste continuer, mais je ne suis pas sûr que beaucoup les gens seraient d’accord avec moi. «

Le bon le mauvais et le laid

«Nous avons toujours pensé que cela allait être une manifestation importante en raison du nombre, 10 000 étaient attendus sur le parvis d’Old Trafford et on pensait que ce serait le pouvoir de la protestation. Il n’y en avait pas 10 000, plus deux ou trois, mais ce qui s’est passé était significatif d’une manière différente.

« Personne ne craint que les gens protestent, la police serait d’accord avec cela, Manchester United serait d’accord avec cela, mais cela a tourné mal. Pour les gens dire que c’était une manifestation pacifique était une erreur, c’était en grande partie une manifestation pacifique.

«La passion et l’émotion étaient là, les fusées éclairantes vertes et dorées ont fait de superbes photos, mais ce qui n’a pas fait un bon visionnage, c’était lorsque des bouteilles étaient lancées. s’est rapidement désintégrée en quelque chose qui n’était pas une protestation ou une manifestation mais s’apparentait à une émeute.

« Il y aura une majorité écrasante de fans de Manchester United qui seront fiers de ce qui s’est passé hier et fiers d’avoir annulé le match parce que c’est ce que ces gens essayaient de faire, et ils l’ont réussi. »

Silent Glazers est désormais au courant des troubles des fans

«Il y a eu des manifestations voraces en 2010 lorsque des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Manchester avec du vert et de l’or, mais, qu’on le veuille ou non, cela n’a finalement rien abouti.

« Ce que dimanche a réalisé, c’est l’annulation du plus grand match de football anglais avec des gens qui entrent à Old Trafford et sur le terrain, des images qui seront diffusées dans le monde entier.

« Si les fans essayaient de faire de leur campagne une campagne mondiale qui soit transmise aux Glazers, que ce soit vrai ou faux, je suis sûr que les Glazers seront bien conscients du fait que le match n’a pas eu lieu et de certaines des choses qui arrivé au nom de Manchester United.

«À un moment où les propriétaires de Manchester United ont parlé d’une meilleure communication et de la construction de ponts, nous n’avons vu aucune représentation de Glazer lors de la réunion du forum des fans d’urgence vendredi, alors qu’ils ont eu l’occasion de jouer leurs mots.

«Les manifestations représentent les sentiments envers les propriétaires, qui ne sont pas partis. Ce fut une relation purulente avec peu ou pas de communication.

« Ce n’est pas un cas de bonne volonté ou de mauvaise humeur entre les fans de Manchester United et les propriétaires, il n’y a tout simplement aucune relation, il n’y en a jamais eu. »

Les manifestations feront-elles une différence?

« Les manifestations ont représenté l’émotion et le fait que les fans de Manchester United en ont assez.

« La question qui m’a été posée plus que toute autre chose que » le match va-t-il commencer? » était: «Pensez-vous que cela fera une différence?» Si vous regardez en arrière en 2010, vous devez probablement dire non.

« La famille Glazer, pour le bien ou pour le mal, comme être propriétaire de Manchester United, a beaucoup d’avantages pour eux. Les choses ont-elles changé? Probablement pas, je pense qu’ils considèrent tout cela depuis la Floride comme un problème de Manchester qui ne leur fait pas de mal. .

« Lorsque les fans de Manchester United se demandent si les manifestations vont faire une différence, ils craignent que pour autant que les choses se soient déroulées dimanche, même cela ne suffise pas à réaliser ce qu’ils veulent.

« Je pense que les fans se rendent compte que tout cela est peut-être allé au-delà de Manchester United, de la Premier League et du débat sur les propriétaires et ils pourraient envisager que le gouvernement fasse quelque chose parce que je ne vois tout simplement pas ce rêve de propriété 50 + 1 arriver. sans aucune réglementation gouvernementale.

« Les propriétaires ne vont pas décider que c’est un excellent moyen de gérer les choses et laisser soudainement aux fans autant de voix qu’ils veulent dans un club de football. Cela n’arrivera tout simplement pas, ces propriétaires veulent diriger les clubs comme des entreprises laisser aux gouvernements le soin d’intervenir, et c’est là que viennent les pierres d’achoppement. «

