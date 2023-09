Les manifestations démarrent au domicile du ministre israélien de la Justice un jour avant une audience majeure sur la refonte judiciaire

MODIIN, Israël (AP) — De nombreux manifestants israéliens ont envahi lundi les rues devant le domicile du ministre israélien de la Justice, l’architecte de la refonte judiciaire qui divise le pays, un jour avant une audience cruciale au cours de laquelle la Cour suprême décidera d’accepter ou non la décision. limitation de ses pouvoirs.

La police israélienne a déclaré avoir arrêté six personnes à Modiin, ville du centre d’Israël, où réside le ministre de la Justice Yair Levin, accusées de trouble à l’ordre public et de blocage de routes alors qu’elles protestaient contre le projet du gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu d’affaiblir la Cour suprême. Le projet judiciaire a déclenché l’une des plus grandes crises intérieures de l’histoire israélienne et a mis en lumière les divisions amères du pays.

Mardi, les 15 juges de la Cour suprême d’Israël comparaîtront pour la première fois sur le banc pour entendre un appel contre la première partie majeure de la refonte, que le gouvernement a fait adopter au Parlement en juillet.

La foule agitée d’environ 200 manifestants devant la maison de Levin a klaxonné, scandé dans des mégaphones contre le gouvernement et brandi des pancartes, bousculant la police qui a repoussé la foule. Après quelques heures, Levin a quitté sa maison assiégée dans une élégante voiture noire entourée de policiers et d’agents de sécurité qui tentaient de lui ouvrir un chemin à travers la nuée de manifestants.

D’autres manifestations sont attendues cette semaine alors que la Cour suprême entendra mardi des requêtes déposées par des groupes de défense des droits et des individus appelant à l’annulation de la loi adoptée par le Parlement qui annule la capacité de la Cour à bloquer les actions et les nominations du gouvernement en utilisant le concept juridique selon lequel elles sont « déraisonnables ».

Les audiences placent les plus hauts juges du pays dans une position sans précédent : ils doivent défendre leur propre indépendance et décider de leur propre sort.

La Cour fait face à une pression publique massive pour abroger la loi et a un intérêt inhérent à préserver ses pouvoirs et son indépendance. Mais s’il le faisait, le gouvernement de Netanyahu pourrait ignorer la décision, ouvrant ainsi la voie à une crise quant à savoir qui détient l’autorité ultime.

Levin, un allié de Netanyahu qui a dirigé la refonte, s’est prononcé la semaine dernière dans des entretiens avec les médias locaux contre les propositions visant à rechercher un compromis avec l’opposition et à adoucir les changements judiciaires en cours.

Les critiques de la refonte la décrivent comme un coup porté à la démocratie, arguant que le système judiciaire israélien représente le principal contrôle sur les pouvoirs du Premier ministre et de sa coalition majoritaire au Parlement. Ils affirment également que le Premier ministre est en conflit d’intérêts lorsqu’il tente de modifier le système juridique alors qu’il est jugé pour corruption.

Les partisans du gouvernement ultra-orthodoxe d’extrême droite de Netanyahu affirment que la loi empêchera les juges libéraux non élus d’interférer avec les décisions des législateurs élus. Ils affirment également que le tribunal ne devrait pas pouvoir se prononcer sur une loi limitant sa propre autorité.

Ohaz Zwigenberg, Associated Press