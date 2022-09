Les manifestations de masse en Iran sont le plus grand défi du régime depuis des années

Un manifestant tient un portrait de Mahsa Amini lors d’une manifestation de soutien à Amini, une jeune Iranienne décédée après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs de la République islamique, sur l’avenue Istiklal à Istanbul le 20 septembre 2022. Ozan Kose | AFP | Getty Images

Les protestations qui secouent l’Iran suite à la mort d’une femme de 22 ans en garde à vue se sont propagées dans au moins 50 villes, alors même que la police arrête et tue des manifestants lors d’une violente répression. Des vidéos montrant des femmes brûlant leur foulard et des foules scandant “mort au dictateur” au milieu de voitures en feu inondent les réseaux sociaux, malgré la fermeture intermittente d’Internet par le gouvernement iranien. Les soulèvements ont été déclenchés par la mort de Mahsa Amini, une Iranienne kurde qui a été arrêtée pour avoir prétendument enfreint les règles strictes de l’Iran sur le port du hijab, le couvre-chef islamique pour les femmes. Elle est décédée alors qu’elle était en garde à vue, après avoir reçu plusieurs coups à la tête. Les autorités iraniennes n’ont affirmé aucun acte répréhensible et affirment qu’Amini est décédé d’une crise cardiaque ; mais sa famille et des masses d’Iraniens accusent le gouvernement de dissimulation. Des témoins oculaires présumés ont déclaré avoir vu Amini être battu à mort par la redoutable police des mœurs iranienne. Des photos d’Amini intubé et inconscient dans un lit d’hôpital ont suscité l’indignation dans tout le pays. Pour la théocratie islamique conservatrice de 86 millions de personnes, dont les lois rigides interdisent toute dissidence et imposent des châtiments redoutables à ceux qui sont considérés comme une menace pour le régime au pouvoir, les actes de rébellion sont énormes – et c’est la première fois qu’un mouvement de protestation de cette ampleur est mené par les femmes. Apparaître en public en tant que femme sans se couvrir la tête est une infraction pénale en Iran et entraîne la conséquence d’une peine de prison. Le gouvernement iranien évalue à 17 le nombre officiel de morts dans les troubles; un groupe de défense, le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, affirme que les forces gouvernementales ont tué 36 personnes. CNBC n’a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Ce que ce soulèvement a révélé, c’est l’illégitimité totale non seulement de la République islamique, mais bien de la révolution iranienne de 1979, aux yeux de cette nouvelle génération.

Les États-Unis ont réagi en condamnant les actions du gouvernement iranien et ont imposé des sanctions à la police des mœurs iranienne, à qui ils reprochent la mort d’Amini. “Mahsa Amini était une femme courageuse dont la mort alors qu’elle était détenue par la police de la moralité était un nouvel acte de brutalité des forces de sécurité du régime iranien contre son propre peuple”, a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué. Le département du Trésor a également déclaré avoir imposé des sanctions à plusieurs hauts commandants militaires iraniens. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué séparé : “Le gouvernement iranien doit mettre fin à sa persécution systémique des femmes et permettre des manifestations pacifiques”. Le ministère iranien des Affaires étrangères et la mission auprès des Nations Unies n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. Le président iranien Ebrahim Raisi, un religieux conservateur pur et dur, n’a fait aucune mention de la mort d’Amini ou des manifestations lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi.

“Notre peuple ne démissionne pas”

Pour de nombreux jeunes Iraniens, il y a très peu à perdre. L’Iran souffre d’une fuite massive des cerveaux, comme le font ceux qui sont capables de quitter le pays, et des années de vie sous les sanctions imposées par l’Occident et la mauvaise gestion économique du gouvernement ont laissé l’économie en lambeaux. Confronté à l’échec des négociations avec les États-Unis sur les pourparlers sur le nucléaire iranien et à la montée des troubles, le rial iranien a chuté de 8 % par rapport au dollar ce mois-ci seulement. L’inflation a dépassé les 50 % en juin.

Une photo obtenue par l’AFP hors d’Iran le 21 septembre 2022 montre des manifestants iraniens brûlant une poubelle dans la capitale Téhéran lors d’une manifestation pour Mahsa Amini, quelques jours après sa mort en garde à vue. – – | AFP | Getty Images

“Ils battent et tuent des manifestants dans toutes les villes d’Iran, et la police essaie d’obtenir de l’aide de pays voisins comme l’Afghanistan”, a déclaré à CNBC une femme de la capitale Téhéran, s’exprimant de manière anonyme par crainte de représailles du gouvernement. Elle a décrit certaines des forces de police confrontées aux manifestants comme “si jeunes”, affirmant qu’elle et ses camarades manifestants leur diraient : “Pourquoi êtes-vous contre nous ? Venez manifester avec nous !” En réponse, a-t-elle dit, “certains d’entre eux nous injurient, mais la plupart disent ‘ils nous ont forcés'”.

Non seulement l’Iran a opprimé les femmes là-bas, mais il a poussé le monde à nous détester.

La situation devient de plus en plus dangereuse de jour en jour, ont déclaré des Iraniens qui ont parlé à CNBC. “Depuis que le gouvernement a coupé Internet à l’extérieur de l’Iran, les choses n’ont fait qu’empirer”, a déclaré à CNBC une Iranienne vivant à Dubaï, dont les membres de la famille en Iran lui communiquent en utilisant des connexions fragiles fournies par VPN. “Mais notre peuple ne démissionne pas et veut continuer à se battre pour renverser le gouvernement”, a-t-elle déclaré, s’exprimant également de manière anonyme par peur des représailles du gouvernement. L’agression de l’État envers les femmes pour ne pas avoir correctement porté le foulard a “toujours été aussi grave depuis 43 ans”, a déclaré la femme, faisant référence à la durée depuis laquelle l’Iran est une république islamique, établie après la révolution islamique du pays en 1979. Elle a décrit comment “nous avons honte des autorités et des extrémistes religieux” pour avoir montré trop de cheveux et qu'”ils vous emmènent dans un centre de rééducation où vous devez suivre un cours de religion de force, et si ce n’est pas votre première fois, ils vous emprisonnent. “ “Non seulement l’Iran a opprimé les femmes là-bas”, a-t-elle ajouté, “mais cela a poussé le monde à nous détester”.

Une remise en cause de « tout le projet de l’islam politique »

Les manifestations, bien qu’elles ne soient certainement pas les premières en Iran ces dernières années, en disent long sur l’attitude de la jeune génération envers la République islamique et son désespoir actuel, déclare Roham Alvandi, historien iranien et professeur à la London School of Economics. La vitesse à laquelle ces soulèvements se sont propagés et le soutien international qu’ils ont attiré présentent un défi important pour le régime. “Il s’agit d’une révolte déclenchée par la génération de Mahsa Amini, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans un État fortement sécurisé, une économie dévastée et un paria mondial, et ils en rejettent carrément la responsabilité sur la République islamique”, Alvandi a écrit sur Twitter. “Ce que ce soulèvement a révélé, c’est l’illégitimité totale non seulement de la République islamique, mais aussi de la révolution iranienne de 1979, aux yeux de cette nouvelle génération. Cela a d’énormes implications non seulement pour l’Iran, mais pour l’ensemble du projet d’Islam politique. .”

TOPSHOT – Nasibe Samsaei, une Iranienne vivant en Turquie, coupe sa queue de cheval lors d’une manifestation devant le consulat iranien à Istanbul le 21 septembre 2022, à la suite du décès d’une Iranienne après son arrestation par la police des mœurs du pays à Téhéran. Yasin Akgul | AFP | Getty Images

Le plus important des soulèvements antigouvernementaux en Iran au cours des deux dernières décennies a sans doute été le “Mouvement vert” iranien en 2009, où des centaines de milliers d’Iraniens, principalement des étudiants, ont protesté contre des résultats électoraux largement considérés comme truqués. Mais cette fois, “les manifestants sont beaucoup plus audacieux”, explique Evan Seigel, un universitaire qui a copublié des livres sur l’histoire iranienne. “Poussés par leur fureur de décennies de répression et d’humiliation, ils ont tenu bon dans les combats de rue avec les organes répressifs, en particulier la para-police détestée.” “Pour la première fois, je me souviens, les attitudes médiévales du régime envers les femmes sont devenues un problème central dans la résistance de masse au régime”, a-t-il déclaré.

Des membres du Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) défilent lors du défilé militaire annuel dans la ville d’Ahvaz, dans le sud-ouest de l’Iran, avant l’attaque. LONGEUR | AFP | Getty Images