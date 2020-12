Les gens se sont rassemblés à Paris le 5 décembre 2020, lors d’une manifestation devenue violente. Un manifestant à gauche tient une pancarte indiquant: «Quand est le vaccin contre la violence policière?» | Adnan Farzat / NurPhoto via Getty Images

Les manifestations sur les restrictions sur le tournage des forces de l’ordre ont incité le gouvernement à reconsidérer.

Des manifestations contre un projet de loi sur la sécurité de la police et l’arrestation d’un Noir non armé ont secoué la France pendant trois week-ends consécutifs – les deux derniers samedis devenant particulièrement violents.

Les rassemblements, qui ont débuté le 21 novembre, ont été alimentés par un tollé général contre la brutalité policière et un nouveau projet de loi qui érigerait en crime la publication de photos ou de vidéos d’agents de police en service «dans le but de nuire à leur santé physique ou psychologique. intégrité. » S’ils sont reconnus coupables, les contrevenants à la loi risquent des amendes de plus de 50 000 dollars et jusqu’à un an de prison.

Le gouvernement du président français Emmanuel Macron a fait valoir que la mesure était nécessaire pour protéger les policiers et leurs familles contre les abus en ligne qui pourraient aboutir à la violence. Mais les critiques disent que cela réduira à la fois les libertés civiles et la responsabilité de la police.

La France a connu une série d’incidents très médiatisés ces derniers mois où la police a utilisé des tactiques brutales, principalement contre des personnes de couleur. Des images de caméras de sécurité montrant des policiers blancs battant le producteur de musique noir Michel Zecler, 41 ans, un Français d’origine malienne bien connu de la scène rap française, dans le hall de son studio de musique sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

La vidéo graphique contredit l’histoire que les officiers impliqués avaient initialement fournie pour justifier leurs actions: que Zecler avait résisté à l’arrestation et avait agi violemment à leur égard. L’incident a encore enflammé les manifestations, beaucoup affirmant que la loi sur la sécurité proposée aurait potentiellement rendu le partage d’une telle vidéo illégal. Mais sans la vidéo, a déclaré Zecler au New York Times, il serait probablement en prison en ce moment.

En réponse à la vidéo et au contrecoup, le gouvernement de Macron a annoncé fin novembre qu’il réécrirait complètement l’article 24, la partie spécifique du projet de loi sur la sécurité plus large qui aurait restreint le partage de vidéos et de photos de la police.

Mais les manifestants n’ont pas été apaisés. Le week-end dernier, des dizaines de milliers de personnes à travers la France sont descendues dans la rue pour des manifestations qui dans certains cas sont devenues violentes. Au moins 60 personnes ont été arrêtées et plusieurs policiers ont été blessés, selon le ministre français de l’Intérieur.

Et les manifestations devraient se poursuivre.

Le gouvernement dit que la loi proposée est nécessaire pour protéger la police. Les critiques disent que cela étouffera la liberté d’expression.

L’article 24 est une disposition de la loi sur la sécurité globale, que Macron a présentée à l’Assemblée nationale (la chambre basse du Parlement français) le 17 novembre.

Le gouvernement de Macron a déclaré que la mesure visait à protéger les policiers et leurs familles contre le harcèlement et les menaces, et a insisté sur le fait que la liberté de la presse ne serait pas compromise par elle.

«L’article 24 vise à interdire leur exposition et leur harcèlement sur les réseaux sociaux, par des individus malveillants et dangereux. Pas d’inquiétude: les journalistes pourront toujours faire leur travail », a déclaré au Parlement Jean-Michel Fauvergue, l’un des principaux sponsors du projet de loi, en défense de la mesure. Fauvergue est l’ancien chef de l’unité antiterroriste de la police.

Certains experts conviennent qu’il y a une raison à la nouvelle loi sur la sécurité.

«Le gouvernement tente de répondre à une préoccupation très légitime concernant la montée de la criminalité et de la violence contre les policiers», m’a dit Benjamin Haddad, directeur de l’initiative Future Europe au sein du groupe de réflexion Atlantic Council à Washington, DC, dans une interview.

Il y a eu plusieurs attaques contre la police en France. Une quarantaine de personnes ont tenté de précipiter un poste de police de la banlieue parisienne dans la nuit du 10 octobre, brandissant des barres de métal et tirant des feux d’artifice.

En 2016, un commandant de la police et sa femme ont été poignardés à mort par un homme qui avait déjà été reconnu coupable de terrorisme et qui prétendait être lié à l’Etat islamique. Après avoir poignardé le policier à l’extérieur de son domicile, l’agresseur est entré dans la résidence et a tué sa femme. Le fils du couple, âgé de 3 ans, a été sauvé vivant après que les unités de police ont pris d’assaut la maison, tuant l’assaillant.

Cependant, certains considèrent le projet de loi comme faisant partie d’une tentative de Macron de faire appel à davantage d’électeurs de droite lors des élections de 2022.

Haddad, cependant, n’est pas convaincu par cet argument. « La vérité est [these] les préoccupations vont bien au-delà de la droite et de l’extrême droite. Si vous regardez les sondages, Macron a remporté massivement en 2017 contre l’extrême droite et Marine Le Pen », se référant à la dernière élection présidentielle en France.

«Je ne pense pas que l’extrême droite soit une menace aussi imminente. Je pense qu’il y a juste une inquiétude sur certaines de ces questions qui sont partagées par beaucoup de citoyens français », a ajouté Haddad.

Bloomberg a rapporté que 58% du public français soutenait la loi.

Mais les critiques doutent que l’article 24 soit nécessaire. «Il ne me semble pas que ce soit le cas où les policiers ont besoin de plus de protection que tout le monde», m’a dit Emma Pearson, rédactrice en chef à Paris du site d’information Local France. D’ailleurs, le harcèlement sur Twitter est déjà illégal en France. Et le 9 décembre, un projet de loi ciblant les campagnes de haine et faisant des menaces sur les réseaux sociaux a été présenté au Parlement.

La vaste portée de l’article 24 explique pourquoi la colère à l’égard du projet de loi est si répandue dans le pays. Les journalistes, les groupes de défense des libertés civiles, les défenseurs de la justice sociale et les victimes de brutalités policières sont tous fondamentalement opposés à cette mesure.

«Cela constitue une grave atteinte à la liberté d’expression. Il y aura une grande réticence [for the public and journalists] pour diffuser des images ou même pour filmer », a déclaré à Al Jazeera le 20 novembre Thomas Hochmann, professeur de droit public à l’Université Paris Nanterre.

Il y a aussi un problème logistique et juridique, note Jérémie Gauthier, experte de la police en France et en Allemagne à l’Université de Strasbourg: «Comment un policier travaillant lors d’une manifestation pourrait-il prouver que quelqu’un, un journaliste ou un citoyen, filme la police nuire au bien-être physique ou psychologique de l’agent? »

Haddad, qui était auparavant le représentant de Washington, DC, du mouvement politique de Macron, En Marche, et qui soutient l’intention du gouvernement derrière la présentation de la mesure, a convenu que prouver l’intention de nuire pendant le tournage serait une préoccupation. «Le problème qu’ils essaient de résoudre est réel. C’est lourd. C’est décisif. Donc, vous devez être très prudent dans la façon dont vous abordez ce problème », m’a-t-il dit.

Le problème est que le gouvernement français n’a pas été très prudent et a présenté un projet de loi dont l’intention et le but réels n’étaient pas tout à fait clairs. Des manifestations de masse en furent le résultat.

Pour apaiser le public et les membres du propre parti de Macron, le gouvernement français est en train de réécrire la loi sur le tournage de la police pour clarifier ses intentions. Personne ne sait combien de temps les révisions prendront ou quand les modifications seront rendues publiques.

Les manifestations devraient donc se poursuivre. Et maintenant, la police lance ses propres manifestations – contre les tentatives de Macron de s’attaquer aux problèmes systémiques de la violence policière et de la discrimination raciale.

Les puissants syndicats de la police française résistent aux réformes

Lors d’un entretien le 4 décembre avec Brut, un média français connu pour atteindre un public plus jeune, Macron a reconnu la vérité que de nombreux Arabes et Noirs à travers la France et plusieurs groupes de défense des droits humains ont soulevé au sujet du profilage racial par la police française, en particulier lors de contrôles d’identité dans les pays les plus pauvres. quartiers à forte population d’immigrants.

« Aujourd’hui, lorsque vous avez une couleur de peau qui n’est pas blanche, vous êtes beaucoup plus susceptible d’être arrêté », a déclaré Macron. « Vous êtes identifié comme un facteur problématique et cela n’est pas viable. »

Les syndicats de la police française ont immédiatement décrié les propos de Macron. « Non! La police n’est pas raciste et elle ne choisit pas qui est un délinquant », l’Alliance Police Union tweeté ce même jour.

Non ! La #police n’est pas raciste, elle ne choisit pas sa délinquance. pic.twitter.com/n7LPIcCI1X – ALLIANCE PN (@alliancepolice) 4 décembre 2020

La police en France a toujours été puissante, m’a dit Gauthier de l’Université de Strasbourg. La police française est centralisée, contrairement aux États-Unis, ce qui signifie que les syndicats de police sont influentsl acteurs du gouvernement.



Ibrahim Ezzat / NurPhoto via Getty Images La police parisienne lors d’une manifestation contre le projet de loi «sécurité globale» le 5 décembre 2020.

Ils ont gagné encore plus d’influence après que les forces de l’ordre ont aidé à écraser les manifestations nationales des «gilets jaunes» de 2018 contre les hausses d’impôts, et la police française gagne de plus en plus de cachet avec Macron à chaque rassemblement indiscipliné qu’elle aide à freiner à travers le pays.

Les critiques, cependant, disent que la police française a abusé de ce pouvoir. Et ils ont toujours refusé de réformer leur institution.

Par exemple, en juin, à la suite de l’annonce par le ministère de l’Intérieur d’une interdiction par le gouvernement de l’utilisation des étrangleurs par la police au milieu de manifestations accusant la police de racisme et de recours excessif à la force contre les minorités, les policiers des villes de France ont organisé des manifestations dans lesquelles ils ont jeté leurs menottes et a exigé plus de soutien du gouvernement.

Et cette semaine encore, en réponse à un plan présenté par Macron pour lutter contre la violence policière et le racisme, deux des plus grands syndicats de police français ont appelé ses membres à cesser d’effectuer des contrôles d’identité ou même de répondre aux appels ou de procéder à des arrestations.

«Vous décidez de discriminer et de cloîtrer les gens de la banlieue et de nous faire payer pour cela? Non, ça n’arrivera pas comme ça », a déclaré le syndicat de police de l’Unité SGP dans un communiqué.

Macron se démène maintenant pour trouver une voie à suivre qui n’aggrave pas davantage la situation de toutes parts.

Le 7 décembre, il a écrit une lettre au syndicat Unité SGP annonçant qu’il convoquerait un sommet en janvier pour rassembler des membres de la police, des membres du public et des membres du gouvernement en janvier. La réunion abordera des questions telles que la dotation en personnel de la police, la formation à la discrimination et l’utilisation de caméras vidéo pendant les opérations, selon la BBC.

« Il est urgent d’agir pour renforcer la confiance entre les Français et la police », a déclaré Macron dans la lettre. « Nous devons [the police] soutien et protection », a écrit Macron. «Je vais y voir.»

Dans l’intervalle, les manifestations ont lancé un débat important en France qui a maintenant le temps de se jouer. « Je pense qu’il est bon de prendre une petite pause », a déclaré Haddad du Conseil atlantique, et « d’être aussi inclusif que possible dans l’implication des groupes de défense des droits civiques pour s’assurer que l’intention [of the law] est mieux compris. »

Quel que soit le résultat de la refonte du projet de loi et du sommet, la contestation fait partie de la société française, et ce débat ne disparaîtra pas. «Même si nous constatons une forme de diminution [in protests] ce week-end, il y a un mouvement sur ces questions qui est là pour rester, qui fait partie de la conversation française », a ajouté Haddad.



Siegfried Modola / Getty Images Des manifestants défilent lors d’une manifestation contre le projet de loi sur la sécurité le 5 décembre 2020 à Paris, France.

Pearson, le rédacteur en chef de Local France, a fait écho à ce sentiment, affirmant que trois week-ends consécutifs de manifestations auraient pu porter ses fruits. «Nous avons fait dire au gouvernement qu’il allait le réécrire. On a donc l’impression que les manifestations ont fonctionné et peut-être qu’ils écoutent ce que nous disons.