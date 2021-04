LEEDS, Angleterre – Un soir où les fans ont incendié un maillot de Liverpool pour protester contre l’implication du club dans des projets de Super League européenne, la persistance d’un saxophoniste à l’extérieur d’Elland Road, qui a joué « Money, Money, Money » d’Abba tout au long de Leeds Le match nul 1-1 de United contre les champions de Premier League de la saison dernière a fourni une triste bande-son à la crise existentielle à laquelle le football est confronté.

Pendant 90 minutes, le musicien solitaire a joué la même chanson que Liverpool – l’un des 12 clubs séparatistes surnommé la « sale douzaine » par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin plus tôt dans la journée – a vu ses espoirs de qualification en Ligue des champions anéantis par la 87e de Diego Llorente. en-tête minute, qui a annulé l’ouverture de la première mi-temps de Sadio Mane.

Parler de la qualification de la Ligue des champions pour Liverpool semble presque risible compte tenu de leur implication dans le plan de la Super League. Si l’on en croit les propos durs de Ceferin, eux et tous les autres clubs inscrits à la proposition seront de toute façon interdits de compétition, mais dans l’état actuel des choses, ils ne figureront peut-être même pas dans le top quatre après avoir échoué à battre l’équipe de Marcelo Bielsa.

Là encore, le danger qui vient de jouer dans une ligue compétitive, dans laquelle vous pouvez être champion un an et à mi-chemin de la table la suivante, est l’une des grandes raisons pour lesquelles Liverpool et ses partenaires de la Super League veulent créer un atelier fermé. ligue qui garantira la participation annuelle contre leurs collègues super clubs pour le reste du temps. Ce n’est tout simplement pas ce que les fans, ou quiconque en dehors des salles de conférence de la Super League, veulent, cependant. Ils veulent voir des jeux comme celui-ci, quand Leeds peut bouleverser les chances et porter un coup dur aux équipes plus grandes et plus riches qui le veulent à leur manière.

Si les personnes impliquées dans les clubs séparatistes avaient le moindre doute quant à la colère que leur plan de Super League a suscitée parmi les supporters de football, l’accueil réservé au bus de l’équipe de Liverpool avant le match, par les fans des deux côtés, leur aura donné un forte dose de réalité. Jusqu’à un millier de fans s’étaient rassemblés devant Elland Road, malgré les règles interdisant les grands rassemblements en raison des mesures de sécurité COVID-19, et ils ont accueilli le bus de Liverpool avec des huées, des railleries et des chants anti-Super League. Certains fans ont même tenté de bloquer le passage du véhicule dans le parking.

Un avion a volé au-dessus de nos têtes, traînant un message «Dites non à la Super League», tandis que des banderoles étaient affichées par des supporters avec des slogans anti-Super League et une qui disait: «RIP LFC – L’amour pour le jeu de la classe ouvrière ruiné par GR ££ D et CORRUPTION. «

À l’intérieur du stade, une immense banderole avait été placée sur les sièges derrière un but, disant: « Gagnez-le sur le terrain, le football est pour les fans. » Avant le coup d’envoi, les joueurs de Leeds portaient des T-shirts avec le même slogan sous un logo de la Ligue des champions pendant l’échauffement.

Les fans ont brûlé un maillot de Liverpool à l’extérieur d’Elland Road avant le match de leur équipe à Leeds United. Zac Goodwin / PA Images via Getty Images

Les t-shirts avaient également été laissés sur les bancs à l’intérieur du vestiaire de Liverpool, espérant peut-être avec optimisme que les joueurs de Jurgen Klopp les porteront aussi, mais ces joueurs, payés par les propriétaires qui veulent se séparer, ont opté contre un tel mouvement incendiaire. Klopp, tout en disant qu’il pouvait « comprendre pourquoi les gens ne sont pas contents de [the Super League], « était mécontent de Leeds pour avoir placé les maillots dans le vestiaire de Liverpool. » Si quelqu’un pense qu’il faut nous rappeler que nous devons le gagner pour jouer en Ligue des champions, c’est une blague. Une vraie blague », a-t-il déclaré.

Leeds est l’un de ces clubs les plus susceptibles d’être privés de leurs droits par le plan de la Super League. Un grand club avec une histoire et une tradition fières – ils ont été champions d’Angleterre trois fois depuis que Tottenham Hotspur l’a géré pour la dernière fois en 1961 – Leeds dirait qu’ils ont la base de fans et le potentiel pour jouer en Ligue des champions, comme ils l’ont fait au début. -2000s.

Après 16 ans en dehors de la Premier League, l’équipe de Bielsa a fait un retour impressionnant dans l’élite cette saison, mais il reste peut-être deux à trois ans à se battre pour la qualification en Ligue des champions. Mais d’ici là, qui sait à quoi ressemblera le paysage? Y aura-t-il même une Ligue des champions dans deux ou trois ans? Les tentatives de la cabale de la Super League pour créer leur propre club exclusif mettront fin aux espoirs de Leeds de recréer leurs jours de gloire, ce qui explique peut-être pourquoi le directeur du football Victor Orta se tenait avec un t-shirt de protestation dans la loge du réalisateur avant le coup d’envoi.

La participation de Liverpool à la formation d’une Super League échappée a attiré la colère des fans à Leeds. Getty

Leeds pensait avoir repris sa place aux côtés de l’élite avec une promotion la saison dernière, ce qui leur a permis de renouveler une rivalité avec Liverpool datant de 1924, qui a vu qu’il s’agissait de la 117e rencontre entre les deux clubs. Mais les propriétaires de Liverpool préfèrent jouer les blancs du Real Madrid que ceux de Leeds United, et il n’y a pas d’échappatoire à cela.

En temps normal, sans la fermeture des stades en raison de la pandémie, un Elland Road plein et bruyant aurait donné un message clair à ceux qui visent à détruire le tissu du football anglais et de toutes les autres ligues de premier plan. Mais même sans fans à l’intérieur du sol, les scènes à l’extérieur et les t-shirts portés par les joueurs de Leeds ont fait passer le message.

Le capitaine de Liverpool, James Milner, un ancien joueur de Leeds, a été étonnamment brutal dans son évaluation du plan d’échappée, en disant: « Je n’aime pas ça du tout et j’espère que cela n’arrivera pas. En entrant dans le match aujourd’hui, les fans de Leeds étaient en montrant leurs sentiments. En tant que joueurs, nous n’avons pas vraiment notre mot à dire, c’est donc un peu injuste. Tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer de gagner des matchs de football. «

Les joueurs de Leeds portaient des T-shirts pendant les échauffements qui signalaient leur désapprobation du plan de la Super League. Getty

C’était un sentiment partagé par son manager. « Les supporters de Leeds nous criaient dessus lors de notre promenade dans la ville aujourd’hui et lorsque nous sommes arrivés au sol », a déclaré Klopp. « Mais nous n’avons rien à voir avec ça, nous sommes des êtres humains, et peut-être que les fans de Leeds ne le savaient pas. »

L’attaquant de Leeds Patrick Bamford s’est joint à Milner pour exprimer son opposition aux propositions. « D’après ce que j’ai vu, je n’ai pas vu un seul fan qui soit heureux, et le football concerne en fin de compte les supporters », a-t-il déclaré. « Sans les supporters, le football n’est rien, et il est important que nous maintenions notre position et montrons que le football est pour les supporters. »

Mais les propriétaires rebelles, qui tentent d’emmener leurs clubs là où personne ne veut qu’ils aillent, ont sous-estimé avec arrogance le football et ses supporters. Les manifestations à Elland Road ne seront probablement que le début des choses.