Les manifestations de La Havane éclatent pour la deuxième nuit alors que le gouvernement se démène pour allumer les lumières

Les équipages ont rétabli le courant dans d’autres quartiers de La Havane samedi après une deuxième nuit de manifestations contre les pannes d’électricité en cours dans la capitale cubaine, y compris certaines des plus grandes manifestations depuis les rassemblements antigouvernementaux généralisés en juillet 2021.

Au moins une des manifestations dans le quartier balnéaire de Playa, à l’ouest, s’est agrandie à plusieurs centaines de personnes qui ont scandé “allumez les lumières”, ainsi que des slogans dénigrants le président Miguel Diaz-Canel.

À un moment donné, le groupe a commencé à chanter pour la liberté, ou “libertad”, en espagnol, alors que les manifestants défilaient dans un quartier sombre et densément peuplé, sans électricité depuis que l’ouragan Ian a frappé l’île mardi.

Des reportages sur les réseaux sociaux ont également montré des manifestations plus petites et des habitants frappant des casseroles et des poêles ailleurs à La Havane vendredi soir. Les manifestations, qui sont restées largement pacifiques, semblaient confinées aux endroits où le courant n’avait pas encore été rétabli.

La majorité des habitants de la ville, dont le courant électrique était revenu dans la journée, n’ont pas protesté vendredi.

“Petit à petit, le courant revient, et tant mieux”, a déclaré Jorge Mario Gonzalez, un postier de 57 ans à La Havane. Il a dit que le courant était revenu chez lui vendredi.

“Le gouvernement fait un gros effort mais ne peut pas satisfaire tout le monde. Nous avons tellement de problèmes.”

Ian a coupé l’électricité de tout le pays de 11 millions d’habitants lorsqu’il a traversé l’ouest de Cuba plus tôt cette semaine. Vendredi à la mi-journée, des responsables ont déclaré que l’électricité avait été rétablie pour plus de 60% des clients de La Havane, une ville de plus de 2 millions d’habitants, mais que ceux qui étaient encore dans le noir étaient de plus en plus anxieux.

“C’est comme être en enfer”, a déclaré Carlos Felipe Garcia, qui a marché torse nu lors de la manifestation à Playa vendredi soir, couvert de sueur. “C’est pourquoi nous sommes dans la rue, et nous continuerons à sortir.”

Les responsables ont déclaré vendredi qu’ils espéraient rallumer les lumières dans la majeure partie de La Havane d’ici la fin du week-end. Les responsables de la ville ont déclaré que les protestations déclenchées par les pannes avaient entravé les efforts de rétablissement.

Alors que la manifestation à Playa prenait de l’ampleur vendredi soir, elle a été accueillie par plusieurs camions chargés de forces de sécurité portant des bérets noirs, qui ont bloqué le boulevard principal, empêchant ceux qui défilaient d’avancer, selon un témoin de Reuters.

Plus tard, un groupe tout aussi important de centaines de partisans du gouvernement scandant “Je suis Fidel” – une référence à feu l’ancien dirigeant Fidel Castro – a suivi les manifestants dans une rue adjacente. Les hommes, dont beaucoup portaient des jeans et des t-shirts, étaient armés de bâtons, de battes de baseball et de bois de rebut.

Aucun affrontement ni arrestation n’ont été observés.

Les manifestations de rue à Cuba sous le régime communiste sont très rares. Le 11 juillet 2021, des rassemblements antigouvernementaux ont secoué l’île, les plus grandes manifestations de ce type depuis la révolution de Castro en 1959.

Internet échoue

Les communications Internet à La Havane ont semblé s’effondrer à nouveau pour la deuxième nuit de vendredi alors que les manifestations éclataient, rendant les appels mobiles et la messagerie impossibles jusqu’à environ 4 heures du matin samedi.

“Internet a de nouveau été coupé à Cuba, à peu près à la même heure qu’hier”, a déclaré Alp Toker, directeur du chien de garde Internet NetBlocks. “Les horaires fournissent une autre indication que les fermetures sont mises en œuvre comme une mesure pour supprimer la couverture des manifestations.”

Le gouvernement cubain n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la situation.

Alors que les manifestants défilaient à Playa, l’électricité est soudainement revenue dans certains immeubles d’habitation et d’appartements.

“Quand les gens manifestent, oui, ils allument les lumières”, a déclaré un habitant du quartier, Andres Mora, en désignant un bâtiment récemment éclairé. “Mais la nourriture de nos enfants a déjà pourri et ils n’ont rien à manger.”

Les pannes d’électricité prolongées à Cuba sont particulièrement bouleversantes pour de nombreux habitants, car l’obtention de produits de base – y compris la nourriture, le carburant et les médicaments – signifie souvent des heures d’attente sous le chaud soleil des Caraïbes.

À l’extérieur de La Havane, de vastes étendues de l’île étaient encore dans l’obscurité alors que les équipes de travail continuaient de réparer les poteaux et les lignes électriques et d’enlever les arbres des routes.