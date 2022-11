Les manifestations de la COP27 appellent à la justice climatique et à la liberté pour le Fattah

SHARM EL SHEIKH, Égypte – Des centaines de militants ont organisé une manifestation bruyante à midi lors du sommet des Nations Unies sur le climat samedi, un nombre infime par rapport aux manifestations lors des sommets précédents organisés dans d’autres pays, mais une manifestation extraordinaire en Égypte, où la dissidence est réprimée.

La manifestation, au cours de laquelle des militants ont appelé les pays riches et industrialisés à indemniser les pays en développement pour les catastrophes climatiques, a marqué la plus grande manifestation à ce jour au cours de la réunion de deux semaines de ministres, diplomates et dirigeants de près de 200 pays.

Les marches, les sit-in et les rassemblements à grande échelle sont typiques des pourparlers annuels de l’ONU sur le climat, y compris ceux de l’année dernière à Glasgow, où des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue.

Mais en Égypte, où le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sisi a interdit les manifestations, la contestation s’est démarquée.