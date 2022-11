Les manifestations de Covid en Chine, expliquées

En dehors de la Chine, le reste du monde s’est adapté au virus et est proche de la normalité. Prenez le premier événement du football, la Coupe du monde. Des milliers de personnes du monde entier se sont rassemblées au Qatar et encouragent leurs équipes, au coude à coude, sans masque, dans des stades bondés.

L’approche de la Chine a été saluée au début de la pandémie, et il ne fait aucun doute qu’elle a sauvé des vies. Mais maintenant, cette approche semble de plus en plus dépassée. Près de trois ans après l’apparition du coronavirus, le contraste entre la Chine et le reste du monde ne pouvait pas être plus frappant.

Voici ce que vous devez savoir sur la situation en Chine.

Un incendie meurtrier dans l’extrême ouest de la Chine a captivé les manifestants.

La nouvelle s’est rapidement propagée sur l’internet chinois. Dix personnes sont mortes jeudi dans l’incendie d’un immeuble à Urumqi, la capitale du Xinjiang, une région de 25 millions d’habitants confinée depuis plus de trois mois. (La région a déjà été sous les projecteurs à cause de l’internement massif par la Chine de sa population musulmane.)