Les manifestations dans le nord de la Syrie critiquent les propos du ministre turc

ISTANBUL (AP) – Des centaines de partisans de l’opposition syrienne se sont rassemblés vendredi dans le nord-ouest de la Syrie, y compris devant un poste de l’armée turque, pour dénoncer les propos du ministre turc des Affaires étrangères appelant à une réconciliation avec le président syrien Bashar Assad.

Jeudi, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré aux journalistes que la Turquie soutenait une réconciliation politique entre les factions de l’opposition syrienne et le gouvernement d’Assad – au nom de la paix.

Bien que cette position d’Ankara ne soit pas nouvelle dans son principe, les propos de Cavusoglu ont été interprétés par certains comme une trahison de l’opposition syrienne après des années de soutien turc.

Depuis que la guerre civile en Syrie a éclaté à la suite d’un soulèvement anti-Assad en 2011, la Turquie est le principal soutien de l’opposition. La Turquie accueille également 3,65 millions de Syriens qui ont fui la guerre chez eux.

La Turquie a également longtemps négocié sur la scène internationale au nom des factions syriennes opposées à Assad et a soutenu des groupes armés tout en plaçant des parties du nord de la Syrie sous le contrôle de l’opposition turque et soutenue par la Turquie par le biais d’opérations militaires transfrontalières.

Lors de la manifestation de vendredi devant un poste militaire turc dans la ville de Mastoumeh, dans le nord-ouest de la Syrie, les manifestants ont scandé que “l’armée turque est un traître” et que “le peuple syrien n’est pas à vendre”.

« Nous ne voulons pas nous réconcilier avec le tueur d’enfants », lit-on sur une pancarte portée par un garçon syrien à Mastoumeh, une référence à Assad.

Des manifestations nocturnes ont également été signalées dans les villes du nord de la Syrie d’Azaz, d’al-Bab, d’Afrin, de Tel Abyad ainsi qu’à Idlib, qui est la dernière zone contrôlée par les rebelles.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que des manifestants en colère dans la ville d’Azaz ont pris d’assaut le siège de la sécurité, puis ont marché vers le bâtiment du conseil local où ils ont abattu le drapeau turc et l’ont brûlé.

À Azaz, les manifestants ont tagué des graffitis sur les murs, disant : « A bas la Turquie et à bas le régime ! tandis que d’autres portaient des affiches dénonçant Cavusoglu.

Des appels ont été lancés pour le retrait de tous les drapeaux turcs du nord de la Syrie, a déclaré l’Observatoire.

Dans ses remarques, Cavusoglu a également déclaré que la Turquie n’avait eu aucun contact diplomatique avec la Syrie depuis la rupture de leurs liens en 2012, mais a ajouté qu’en 2021, il avait eu une conversation informelle avec son homologue syrien, Faisal Mekdad, en marge d’un non- Sommet du Mouvement aligné à Belgrade, Serbie.

« Nous devons en quelque sorte réconcilier l’opposition et le régime syrien. Sinon, il ne peut y avoir de paix durable », a déclaré Cavusoglu jeudi.

Ses remarques ont suivi une question sur la question de savoir si le président turc Recep Tayyip Erdogan pourrait bientôt parler avec Assad. Cavusoglu a déclaré que le président russe Vladimir Poutine exhortait depuis des années les deux dirigeants à parler et qu’Erdogan avait préféré que les services de renseignement des deux pays communiquent entre eux – ce qu’ils ont fait de temps à autre et ont maintenant repris.

Vendredi, le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration réaffirmant son soutien à l’opposition syrienne et affirmant que la Turquie a travaillé dur pour trouver une solution au conflit syrien “conformément aux aspirations légitimes du peuple syrien”.

« Notre solidarité avec le peuple syrien se poursuivra », indique le communiqué.

Mroue a rapporté de Beyrouth.

Zeynep Bilginsoy et Bassem Mroue, The Associated Press