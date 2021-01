Bravant le froid glacial et les tentatives d’intimidation, des manifestations se déroulent dans toute la Russie.

Des rues gelées de l’Extrême-Orient russe et de la Sibérie aux grandes places de Moscou et Saint-Pétersbourg, des dizaines de milliers de Russes se sont rassemblés pour soutenir le chef de l’opposition emprisonné Aleksei A. Navalny samedi lors de la plus grande confrontation nationale depuis des années entre les Russes autorités et critiques du Kremlin.

Les manifestations ont largement attiré les jeunes Russes et n’ont pas immédiatement constitué une menace grave pour l’emprise du président Vladimir V. Poutine sur le pouvoir. Mais leur large champ d’action indiquait une fatigue généralisée face à l’ordre politique stagnant et en proie à la corruption que M. Poutine préside depuis deux décennies.

Sur l’île de Sakhaline, juste au nord du Japon, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment du gouvernement régional et ont scandé: «Poutine est un voleur! Plus de 12 heures plus tard, alors que des dizaines de milliers de manifestants se dispersaient dans le centre de Moscou, certains d’entre eux bombardé la police avec des boules de neige et a donné un coup de pied à une voiture appartenant à l’agence de renseignement intérieure.