Les manifestations anti-masques et les vidéos d’altercations sur les exigences des masques faciaux dans les entreprises à travers le pays continuent de devenir virales alors même que les cas de coronavirus augmentent.

Samedi, les manifestants de « Burn the Mask » ont bloqué l’entrée d’un Fresno, en Californie, Trader Joe’s, provoquant la fermeture de l’épicier dans l’après-midi, a rapporté le Fresno Bee.

Dans le comté de Los Angeles, où près d’une personne sur cinq est testée positive, un groupe de manifestants a pris d’assaut dimanche une épicerie Ralphs, se disputant avec des clients pour des masques, un manifestant qualifiant un autre acheteur de « masque nazi », selon le Los Angeles Times. .

Pendant ce temps, devant un café de Houston, des manifestants ont agité des drapeaux américains au cours du week-end après que certains clients aient été contrariés d’avoir à porter des masques faciaux. Houston Le maire Sylvester Turner a tweeté en réponse et en soutien du restaurant, il a déclaré qu’il avait entendu dire que le Miller’s Cafe avait « de très bons hamburgers. Je les fréquenterai lundi et j’espère que vous les fréquenterez cette semaine ».

Nouveaux sandwichs au poulet à venir:McDonald’s lance 3 sandwichs au poulet, y compris une version épicée, en février pour lancer une nouvelle guerre des sandwichs au poulet

Une façon d’aider à respecter les résolutions du Nouvel An? Chipotle lance le riz au chou-fleur à la coriandre et à la lime, quatre nouveaux bols de style de vie à temps pour les résolutions du Nouvel An

Et dans un H&M à Hanovre, dans le Maryland, vendredi, un acheteur a enregistré un autre client refusant de mettre son masque et leur désaccord. Un employé a également demandé à l’acheteur non identifié de porter un masque.

« Vous ne vous souciez pas des gens? Vous voulez que les gens meurent? Les gens meurent de COVID », a déclaré Ronald Harper dans la vidéo qu’il a enregistrée au magasin Arundel Mills Mall, a rapporté WBAL-TV 11 News, une filiale de NBC.

Le respect des masques a suscité des débats tout au long de la pandémie après que les Américains ont reçu très tôt des messages contradictoires des autorités sur la question de savoir s’ils devraient porter un masque facial dans les lieux publics.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré pendant des mois que le port de masques ralentissait la propagation du COVID-19, mais entre-temps, certains politiciens, dont le président Donald Trump, ont été appelés pour ne pas en porter. Alors que le pays s’avançait dans l’ère du séjour à la maison, les vidéos virales de conflits sur les exigences en matière de masques dans les entreprises sont devenues monnaie courante.

Une vague de vidéos a commencé à la fin du mois de juin, alors que de plus en plus de magasins ont commencé à demander aux acheteurs de respecter les politiques de masquage. De nombreux désaccords viraux se sont produits dans des villes et des États qui imposent déjà des masques.

Souvent, les forces de l’ordre sont appelées à aider, mais le CDC a conseillé aux détaillants de ne pas se disputer avec les acheteurs au sujet des masques.

Trader Joe’s a fermé tôt le magasin de Fresno

Trader Joe’s a demandé aux acheteurs de porter des masques pendant des mois, et la Californie a commencé à exiger que des masques ou des masques soient portés dans les entreprises de tout l’État le 18 juin. Plusieurs parties de l’État exigeaient des masques avant cette date.

Fin juin, une femme sans masque chez un autre commerçant de Californie, Joe’s, a qualifié les employés et les acheteurs de « porcs démocrates » et a crié des blasphèmes parce qu’elle se disait qu’elle se sentait menacée lorsqu’un autre client l’avait insultée pour ne pas porter de masque.

Concernant l’incident survenu au magasin de Fresno, Kenya Friend-Daniel, directeur national des relations publiques de Trader Joe, a déclaré à USA TODAY que la sécurité et le bien-être de son personnel et de ses clients « est, et a toujours été, notre priorité absolue ».

« En tant que tel, depuis la déclaration de la pandémie, Trader Joe’s a donné la priorité à la création d’un environnement de travail et d’achat sûr chaque jour, en développant des procédures efficaces qui respectent ou dépassent les directives du CDC, y compris les exigences en matière de masque », a déclaré Friend-Daniel dans un communiqué lundi, ajoutant la société «continuera à faire ce qu’il faut … avec toutes nos décisions axées sur la priorité accordée à leur santé et leur sécurité».

Sur son site Web, l’épicier indique qu’il exige que « les clients portent un masque facial qui répond aux normes des autorités sanitaires applicables lorsqu’ils font leurs achats dans nos magasins. Sauf indication contraire de la règle ou de la loi locale, cela ne s’applique pas aux jeunes enfants et aux personnes souffrant de problèmes de santé. qui ne peuvent pas porter de couvre-visage. «

Cependant, pour la Californie, lors de la « commande à domicile en cours dans la région », Trader Joe’s déclare que tous les clients sont tenus de « porter un couvre-visage conforme aux normes des autorités sanitaires applicables lors de leurs achats dans nos magasins, sans exception ».

Le Dr David Abrams, professeur de sciences sociales et comportementales à l’Université de New York, a déclaré à USA TODAY en octobre après que Trump eut reçu le COVID-19 qu’il devrait y avoir des conséquences pour ne pas porter de masques lorsque cela est nécessaire, comme les règles de ceinture de sécurité et avoir besoin d’une chemise et de chaussures pour entrer. une entreprise.

«Les magasins de détail ont parfaitement le droit de dire si vous ne portez pas de masque, veuillez partir», a-t-il déclaré. « C’est une question de vie ou de mort. Les masques, la distance physique et le lavage des mains sont les trois éléments dont nous disposons pour réduire la propagation du virus en l’absence de vaccin. »

Le port du masque considéré comme un problème politique

Vers la mi-juillet, les plus grands détaillants du pays, dont Walmart, Kroger et Target, ont annoncé que les exigences en matière de masques seraient mises en œuvre jusqu’à nouvel ordre dans tous les magasins du pays.

Pourtant, même si des panneaux sont affichés à l’entrée des magasins, il n’y a pas toujours de conformité et il y a eu des confrontations avec des acheteurs sans masque.

La Retail Industry Leaders Association et la National Retail Federation ont encouragé les politiques de masques pour protéger les acheteurs et les employés.

« Les détaillants sont alarmés par les cas d’hostilité et de violence que subissent les employés de première ligne de la part d’une minorité vocale de clients qui ont l’impression erronée que le port d’un masque est une violation de leurs libertés civiles », Brian Dodge, président de l’association de vente au détail, a déclaré dans une lettre de juillet à l’Association nationale des gouverneurs.

Des enquêtes récentes montrent que de plus en plus de consommateurs se conforment aux mandats des détaillants et locaux, mais que cela est souvent considéré comme un problème politique.

La Fondation de la famille Kaiser a découvert dans un sondage récent que 87% des démocrates et 55% des républicains disent porter un masque à chaque fois qu’ils quittent la maison et se retrouvent avec d’autres personnes.

Un récent sondage Ipsos a eu des résultats similaires avec 74% des Américains convenant que les masques sont un outil efficace pour empêcher la propagation du COVID-19 mais que 90% des démocrates sont d’accord avec la déclaration contre 61% des républicains.

Mollyann Brodie, directrice exécutive du programme de recherche sur l’opinion publique et les sondages de la fondation, a déclaré que la différence fait partie des croyances partisanes sur la question de savoir si les masques sont protecteurs et nécessaires.

«Je pense que c’est ce que nous voyons dans ces manifestations continues, c’est cette croyance qui a été gravée dans la pierre très tôt au cours de la pandémie», a déclaré Brodie dans une interview avec USA TODAY.

Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il prévoyait de demander à tous les Américains de porter des masques pendant les 100 premiers jours de son administration.

Biden a déclaré que là où il a autorité, il émettra une ordonnance exigeant que les masques soient portés dans des endroits comme les bâtiments fédéraux, les avions et les transports inter-États comme les bus.

Brodie pense que les résultats du plan de Biden pourraient être mitigés.

« Beaucoup de gens seront heureux de voir ce type de leadership sur la prise de précautions de santé publique et essayer d’aider à limiter la propagation et certainement la flambée que nous voyons dans le coronavirus », a déclaré Brodie. « Mais certaines personnes et en particulier celles qui sont plus susceptibles d’être républicains réagiront négativement à un tel appel. »

Si vous prévoyez de magasiner, connaissez les réponses à ces FAQ:

Les magasins et les restaurants peuvent-ils exiger des masques?

Oui. Les gouvernements locaux peuvent décider des mesures de sécurité à imposer aux entreprises, mais les entreprises individuelles peuvent instituer des restrictions supplémentaires. De nombreux gouverneurs ont institué ou renouvelé des ordonnances obligeant les gens à se couvrir le visage en public. La plupart des ordonnances exigent que les gens portent des masques dans les espaces publics intérieurs et extérieurs où la distanciation sociale n’est pas possible, mais certains s’appliquent uniquement à des endroits ou à des groupes d’âge spécifiques.

Les enfants devraient-ils porter des masques?

Selon le CDC, les couvre-chefs en tissu ne devraient pas être portés par les enfants de moins de 2 ans. Les enfants plus âgés peuvent et doivent porter des masques, disent les experts. Les écoles à travers le pays exigent des masques lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

Les personnes handicapées doivent-elles porter des masques?

Selon le Southeast ADA Center d’Atlanta, qui fournit une formation et des conseils sur l’accès, si «une personne handicapée n’est pas en mesure de porter un masque facial, les agences gouvernementales nationales et locales et les entreprises privées doivent envisager des modifications raisonnables à une politique de masque facial. afin que la personne handicapée puisse participer ou bénéficier des programmes offerts ou des biens et services fournis. »

Quand faut-il porter des masques et de quel type?

Le CDC recommande de porter des masques dans les lieux publics autour de personnes qui ne vivent pas dans votre ménage et lorsque vous ne pouvez pas rester à 1,80 mètre des autres pour «aider à arrêter la propagation du COVID-19 aux autres».

Les recommandations de masques de l’agence pour les types de revêtements faciaux comprennent:

Portez des masques avec deux couches ou plus pour arrêter la propagation du COVID-19.

Portez le masque sur votre nez et votre bouche et fixez-le sous votre menton

Les masques doivent être portés par les personnes de 2 ans et plus

Les enfants de moins de 2 ans, les personnes qui ont du mal à respirer ou les personnes qui ne peuvent pas retirer le masque sans assistance ne doivent pas porter de masque.

Le CDC ne recommande pas l’utilisation de guêtres ou d’écrans faciaux et déclare que l’évaluation « de ces masques faciaux est en cours, mais l’efficacité est inconnue pour le moment ».

Contribuant: Savannah Behrmann, USA TODAY

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko