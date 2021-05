Les manifestations contre les émeutes au Capitole se poursuivent quatre mois après une insurrection meurtrière

Un homme brise une fenêtre alors qu’une foule de partisans du président américain Donald Trump prend d’assaut le Capitole américain à Washington, le 6 janvier 2021. Leah Millis | Reuters

Les suspects de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain continuent d’être arrêtés alors que le ministère de la Justice intensifie son enquête sur la violation la plus importante du gouvernement fédéral de l’histoire américaine moderne. Au moins trois partisans de l’ancien président Donald Trump étaient arrêté aussi récemment que lundi et accusé de crimes fédéraux liés à l’émeute, selon les archives judiciaires. Abram Markofski et Brandon Nelson du Wisconsin et John Douglas Wright de l’Ohio ont tous été arrêtés lundi et accusés d’avoir pénétré par effraction dans le Capitole, selon les archives. Dépôts du Federal Bureau of Investigation montrent que Markofski et Nelson font l’objet d’une enquête depuis peu de temps après qu’un pronostiqueur a contacté le FBI un jour après l’émeute. UNE document de charge dans le cas de Wright fait référence à quatre témoins coopérants non nommés qui ont chacun confirmé qu’il était au Capitole le 6 janvier sur la base des propres messages de Wright sur Facebook.

Le 16 janvier 2021, le FBI a publié la photographie # 104-AFO («agression contre des officiers fédéraux») sur son site Web, sollicitant l’aide du public pour identifier les personnes impliquées dans les émeutes du Capitole. L’esturgeon est dans la rangée du haut, à l’extrême droite. Source: FBI | département de la Justice

Les arrestations interviennent alors que les procureurs fédéraux se débattent pour savoir comment procéder dans l’enquête tentaculaire, qui comprend désormais plus de 400 accusés. Fin avril, les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’inculper au moins 100 personnes supplémentaires, qualifiant l’enquête de « l’une des plus importantes de l’histoire américaine, tant en termes de nombre d’accusés poursuivis que de nature et de volume des preuves ». Les responsables ont estimé que pas moins de 800 personnes pourraient avoir participé à l’effort visant à empêcher de force le Congrès de confirmer la victoire du président Joe Biden aux élections de novembre, ce qui signifie que malgré le grand nombre d’arrestations, beaucoup de ceux qui sont entrés au Capitole le 6 janvier le feront. pas du tout face à des accusations.

Garçons fiers et gardiens de serment

Les accusations les plus graves ont été portées contre des membres présumés des Oath Keepers et des Proud Boys, deux groupes de droite. Les Oath Keepers mettent l’accent sur le recrutement de membres de l’armée et des forces de l’ordre, tandis que les Proud Boys se sont décrits comme des «chauvins occidentaux». Les procureurs ont allégué que des membres des Oath Keepers et des Proud Boys avaient travaillé ensemble avant l’émeute pour planifier l’attaque. Dans les documents judiciaires, ils ont cité des messages de Kelly Meggs, un membre présumé des Oath Keepers, faisant référence à une «alliance» entre les deux groupes et discutant apparemment des plans pour l’émeute. «Nous avons décidé de travailler ensemble et de fermer cette s — down», aurait écrit Meggs dans un article du 19 décembre sur Facebook cité par les enquêteurs. Dans un autre message quelques jours plus tard, Meggs aurait écrit à une personne anonyme pour «attendre le 6, quand nous serons tous à Washington pour l’insurrection». Au moins 25 présumés Proud Boys et une douzaine de présumés Oath Keepers ont été inculpés à ce jour. Les avocats de la défense de ceux qui ont été inculpés ont nié l’existence d’un plan d’attaque du Capitole.

Frais moindres

La majorité de ceux qui ont jusqu’à présent été arrêtés dans le cadre de l’enquête ont été frappés d’accusations moindres. Plus de 350 personnes sont accusées d’entrer ou de rester dans un bâtiment à accès restreint, a déclaré le ministère de la Justice. Plus de 100 personnes ont été accusées d’agression, de résistance ou d’entrave à un officier, selon CBS News pointage. L’une des principales batailles juridiques à ce jour a été de savoir si les accusés seront forcés de rester en prison pendant que leurs accusations restent en suspens. En mars, la cour d’appel fédérale de Washington a infligé un revers aux procureurs via une décision suggérant que les émeutiers non violents ne devraient pas être enfermés avant d’être condamnés. << À notre avis, ceux qui ont effectivement agressé des policiers et franchi des fenêtres, des portes et des barricades, ainsi que ceux qui ont aidé, conspiré, planifié ou coordonné de telles actions, sont dans une catégorie de dangerosité différente de ceux qui ont applaudi à la violence. ou est entré dans le Capitole après que d'autres aient ouvert la voie », a écrit le juge Robert Wilkins, nommé par Obama, pour un panel de trois juges de la cour d'appel de DC. La décision de la cour d’appel a permis à de nombreux émeutiers présumés d’attendre leur procès depuis leur domicile. Il est venu en relation avec une affaire contre Eric Munchel et sa mère, Lisa Marie Eisenhart, qui ont ensuite été libérés de la détention. Munchel aurait fait l’objet de photographies virales d’un homme portant un équipement militaire et portant des menottes à fermeture éclair à l’intérieur du bâtiment du Capitole. Un juge fédéral de Washington a ordonné mardi la libération, moyennant une caution de 1 million de dollars, de Patrick McCaughey, 23 ans, résident du Connecticut, accusé d’avoir agressé un policier coincé dans un cadre de porte par des émeutiers. McCaughey était emprisonné depuis la mi-janvier. L’avocat de McCaughey, Lindy Urso, a déclaré: « Nous sommes reconnaissants que le bon sens et la loi aient prévalu sur la politique. » Urso avait soutenu que le juge, en refusant le cautionnement plus tôt, avait imposé à la défense le fardeau de montrer que McCaughey n’était pas un risque de fuite ou un danger pour le public, au lieu de mettre le fardeau sur les procureurs de montrer qu’il était.

Malgré la décision de mars de la Cour d’appel américaine du circuit DC, les juges des tribunaux inférieurs ont convenu avec les procureurs de permettre à certains manifestants d’être enfermés malgré l’absence de preuves de violence le 6 janvier. Le mois dernier, par exemple, un juge de district fédéral à Washington, a ordonné que deux dirigeants présumés des Proud Boys soient emprisonnés en attendant leur procès. Le juge Timothy Kelly a reconnu qu’Ethan Nordean de Seattle et Joseph Biggs de Floride n’avaient pas les «marqueurs habituels de dangerosité», mais a écrit que les deux étaient accusés de «chercher à voler l’un des joyaux de la couronne de notre pays, dans un sens, en interférant avec le transfert pacifique du pouvoir. « Kelly a écrit que les hommes auraient «facilité la violence politique», même si les procureurs n’avaient pas la preuve qu’ils avaient personnellement commis des actes de violence.

Faire pression pour des offres de plaidoyer