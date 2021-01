TRIPOLI, Liban (AP) – De violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité dans le nord du Liban ont fait un homme de 30 ans mort et plus de 220 blessés, a annoncé jeudi l’agence de presse officielle.

Les affrontements ont eu lieu après que les frustrations se sont intensifiées au milieu de la détérioration des conditions de vie et des mesures strictes de verrouillage des coronavirus.

La violence à Tripoli, la deuxième plus grande ville du Liban et la plus pauvre du Liban, a marqué une grave escalade des manifestations qui ont commencé lundi et se sont poursuivies pendant trois jours consécutifs jusque mercredi soir.

Des dizaines de jeunes hommes ont pris part aux manifestations nocturnes, lançant des pierres sur les forces de sécurité et, dans certains cas, incendiant des véhicules. Mercredi, des manifestants ont tenté à plusieurs reprises de pénétrer par effraction dans le bâtiment municipal. Certains ont lancé des grenades à main sur les forces de sécurité, qui ont riposté avec des canons à eau, des salves de gaz lacrymogènes et enfin, des balles réelles.

L’Agence nationale de presse a déclaré que 226 personnes avaient été blessées lors des affrontements, dont 26 policiers. Un homme de 30 ans est mort de ses blessures, a-t-il déclaré. La Croix-Rouge a déclaré avoir transporté 35 personnes blessées vers les hôpitaux de la ville.

Le gouvernement a imposé un verrouillage national de près d’un mois et un couvre-feu 24 heures sur 24 qui dure jusqu’au 8 février, au milieu d’une augmentation spectaculaire des infections à coronavirus. Ces mesures ont exacerbé une crise économique et financière paralysante qui a précédé la pandémie dans ce petit pays méditerranéen de près de 5 millions d’habitants et de plus d’un million de réfugiés.

La monnaie libanaise s’est effondrée, perdant plus de 80% de sa valeur. Les banques ont imposé des contrôles sur les retraits et les transferts pour protéger la diminution des réserves de change. Le chômage et l’inflation sont montés en flèche et des dizaines de milliers de personnes ont été jetées dans la pauvreté.

Alors que les manifestations sont apparemment contre les mesures de verrouillage, elles reflètent la colère croissante suscitée par l’inaction et la négligence des autorités face à l’effondrement du pays.

Une lutte de pouvoir entre le président et le Premier ministre désigné et des combats pour les sièges du Cabinet ont bloqué la formation d’un nouveau gouvernement, crucial pour promulguer des réformes qui débloqueraient l’aide financière étrangère. Le gouvernement a démissionné en août, à la suite de l’explosion massive du port de Beyrouth qui a tué plus de 200 personnes et en a blessé des milliers.

L’histoire continue

Les problèmes se sont accumulés depuis, y compris la récente flambée des cas de coronavirus en grande partie imputable à une décision d’assouplir les mesures de verrouillage pendant les vacances. Quelque 80 000 expatriés se sont rendus dans le pays pour fêter Noël et le Nouvel An en famille et entre amis.

Les hôpitaux sont maintenant débordés de patients atteints de COVID-19, signalant une occupation presque complète dans les lits des unités de soins intensifs. L’oxygène et les ventilateurs sont rares. Près de 290000 infections ont été enregistrées depuis février dernier et 2553 décès parmi les décès quotidiens record du COVID-19.

La classe dirigeante libanaise est confrontée à une colère populaire croissante depuis que les manifestants sont descendus dans la rue en octobre 2019 lors des plus grandes manifestations nationales jamais organisées dans le pays. Les manifestants les ont accusés de mal gérer et de voler le pays de ses ressources et de le conduire dans la pauvreté. Les manifestations se sont ensuite calmées, en partie à cause de la pandémie, mais aussi parce que la classe politique s’est accrochée au pouvoir et que des divisions sont apparues parmi les manifestants.