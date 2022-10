Les manifestations contre le régime iranien attirent des milliers de personnes à Berlin

BERLIN (AP) – Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale allemande pour manifester leur solidarité avec les manifestants antigouvernementaux en Iran, où un mouvement déclenché par la mort d’une femme détenue par la police des mœurs s’est transformé en un défi à la République islamique.

La police de Berlin a estimé que 37 000 personnes avaient rejoint la manifestation allemande en fin d’après-midi. Les participants ont brandi des drapeaux iraniens et des pancartes critiquant les dirigeants iraniens, dont beaucoup portaient le slogan « Femmes, vie, liberté » en anglais et en allemand.

La manifestation, organisée par le collectif Woman(asterisk) Life Freedom, a commencé à la colonne de la Victoire dans le parc Tiergarten de Berlin et s’est poursuivie comme une marche dans le centre de Berlin.

Certains manifestants ont déclaré qu’ils étaient venus d’ailleurs en Allemagne et d’autres pays européens pour montrer leur soutien.

“Il est si important pour nous d’être ici, d’être la voix du peuple iranien, qui est tué dans la rue”, a déclaré Shakib Lolo, qui est originaire d’Iran mais vit aux Pays-Bas. « Et ce n’est plus une manifestation, c’est une révolution, en Iran. Et les gens du monde doivent le voir.

D’autres questions ont également fait l’objet de manifestations à Berlin, dont une appelant à la solidarité sociale face à une éventuelle crise énergétique et une autre prônant une limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes.

À Téhéran, d’autres manifestations antigouvernementales ont eu lieu samedi dans plusieurs universités. Le mouvement national en Iran s’est d’abord concentré sur le hijab obligatoire dans le pays après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs.

Les forces de sécurité ont dispersé des rassemblements avec des balles réelles et des gaz lacrymogènes, faisant plus de 200 morts, selon des groupes de défense des droits.

The Associated Press