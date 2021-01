Les manifestations antigouvernementales en Irak se sont poursuivies pour un quatrième jour consécutif, alors que des centaines de manifestants ont affronté les forces de sécurité tout en exigeant la fin du ciblage des militants par les autorités et les groupes armés.

La police anti-émeute de la ville de Nasiriyah, dans le sud du pays, a utilisé des gaz lacrymogènes et a tiré à balles réelles lundi tout en essayant de disperser la foule, ont rapporté les médias locaux, et des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré des gens lançant des pierres à un point de contrôle et s’enfuyant.

# الناصرية وتجدد محاولات القوات الامنية بقمع التظاهرات هناك وبسط تدخل الجيش (يشتغل حاجوز) بين المتظاهرين وبين الشدرطة معركات معمين الشتيش (يشتغل حاجوز) pic.twitter.com/NbQmDdnz1a – Révolution أفراح 🇮🇶☀️ (@ afrah66737662) 11 janvier 2021

وتستمر المواجهة في الناصرية pic.twitter.com/Oqe7CqItC3 – israa sh (@ israash14) 11 janvier 2021

Des foules ont également pu être vues lundi sur la place centrale Haboubi de la ville. Le site a été un point focal des troubles depuis qu’il a été occupé par des manifestants vendredi, exigeant la libération des autres manifestants qui ont été récemment arrêtés.

Les manifestations de dimanche se sont intensifiées et ont conduit à la mort d’un policier de Nasiriyah par un « balle dans la tête, » Un médecin a déclaré à l’AFP, tandis que vendredi un avocat et activiste serait mort après qu’un groupe soit entré par effraction chez lui et lui avait bâillonné la bouche.

Au moins 18 manifestants et 40 membres des forces de sécurité auraient été blessés dans les violences de ces derniers jours.

L’ambassadeur britannique en Irak, Stephen Hickey, a déclaré lundi qu’il était « très préoccupé par l’escalade de la violence » en ville, tout en appelant à « dialogue, retenue et responsabilité pour le meurtre de civils et de membres des forces de sécurité ».

Les manifestations dans le sud de l’Irak dominé par les musulmans chiites se sont poursuivies malgré les mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie, tandis que d’autres manifestations ont eu lieu dans les régions de Babil, Basra, Diwaniyah et Wasit.

Aussi sur rt.com Le documentaire Netflix The Dissident détaille l’assassinat horrible de Jamal Khashoggi, mais évite des questions plus profondes

Plus de 500 manifestants ont été tués lors de manifestations anti-gouvernementales en Irak depuis leur éruption en octobre 2019.

En plus de protester contre le ciblage des militants par le gouvernement, les manifestants ont exprimé leur colère face à la corruption politique, au chômage et à l’état des services publics en Irak, alors que le pays continue de lutter contre une crise économique profonde.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!