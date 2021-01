Les manifestants sont descendus dans les rues de villes de Pologne vendredi pour la troisième nuit consécutive de rassemblements contre l’introduction de lois strictes sur l’avortement.

La législation entrée en vigueur mercredi rend quasiment impossible l’interruption légale d’une grossesse sauf en cas d’inceste, de viol, ou lorsque la grossesse menace la vie de la mère.

Les manifestants ont défié les restrictions des coronavirus, défilant dans la capitale Varsovie pour appeler « la liberté, l’égalité et l’avortement sur demande ».

Bien que largement pacifiques, il y a eu quelques petites échauffourées avec la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes sur les manifestants et arrêté un certain nombre de personnes.

Il y a eu des manifestations similaires dans d’autres villes polonaises telles que Lodz, Gdansk et Szczecin.

De nombreuses personnes en Pologne sont indignées par la loi de droite au pouvoir et les règles du Parti de la justice sur l’avortement.

Le gouvernement a subi la pression d’un groupe ultra-conservateur pour resserrer davantage ce qui avait déjà été certaines des lois sur l’avortement les plus restrictives de l’Union européenne.

Depuis lors, des manifestations de masse dans tout le pays ont eu lieu à plusieurs reprises, devenant le plus grand mouvement de protestation de la Pologne postcommuniste.

L’un des leaders du mouvement de protestation, Klementyna Suchanow, a été libéré de sa détention policière après avoir été arrêté la nuit précédente pour être entré dans l’enceinte de la cour constitutionnelle de Varsovie et avoir cloué une affiche sur une porte.

L’affiche, a-t-elle dit, célébrait la récente libéralisation de la loi sur l’avortement en Argentine et exprimait l’espoir que la Pologne serait la prochaine.

Suchanow a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait été reconnue coupable dans un procès rapide de divers actes, y compris l’intrusion et la mise de clous dans la porte, et devra se présenter à un poste de police chaque semaine et se voir également interdire d’être à proximité du tribunal.