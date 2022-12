Les manifestations concurrentes à Edmonton montrent des opinions divergentes sur le projet de loi sur la souveraineté

Environ 90 personnes se sont rassemblées dimanche à l’Assemblée législative de l’Alberta pour protester contre la proposition de la première ministre Danielle Smith sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada-Uni. Une contre-manifestation d’à peu près la même ampleur a également pris place, en faveur de la législation controversée.

Le projet de loi, présenté mardi par Smith en tant que législation phare de sa nouvelle administration, a fait l’objet d’une condamnation généralisée pour lui avoir accordé, ainsi qu’à son cabinet, le pouvoir étendu de redresser toute politique, loi ou programme fédéral jugé nuisible à l’Alberta.

Pendant des jours après que Smith a présenté le projet de loi, elle et les membres de son cabinet ont rejeté les accusations, y compris des juristes et des constitutionnalistes, selon lesquelles le projet de loi accordait un pouvoir incontrôlé au cabinet.

Samedi, Smith a déclaré à son émission de radio Corus que son projet de loi sur la souveraineté n’était jamais censé donner au Cabinet un pouvoir aussi étendu, ajoutant que son gouvernement voulait qu’il soit clair dans la loi que ce n’était pas le cas.

“Le premier ministre parlera à son caucus lundi des amendements potentiels pour s’assurer que ce fait est parfaitement clair dans la législation finale lorsqu’il sera finalement voté en troisième lecture”, indique un communiqué du bureau de Smith.

Haruun Ali, un organisateur de la manifestation contre le projet de loi, s’est dit heureux de voir Smith revoir cette partie de la loi.

“Cependant, ce que nous voulons également voir, c’est un retour en arrière complet de ce projet de loi car, honnêtement, le gouvernement essaie de sauver ce projet de loi et de sauver son programme, mais cela ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré dimanche dans une interview.

“Nous espérons vraiment, vraiment que nous pourrons faire révoquer ce projet de loi.”

Haruun Ali, un organisateur de la manifestation contre le projet de loi, a déclaré qu’il souhaitait voir un “retour en arrière complet” du projet de loi sur la souveraineté. (Caleb Perreaux/CBC)

Ali a dit qu’il pense que les Albertains ont besoin d’aide sur des questions comme le coût de la vie et les soins de santé au lieu que le gouvernement se concentre sur la lutte contre Ottawa.

Un autre organisateur, Chad Ohman, a fait écho à l’espoir d’Ali que le gouvernement entende leurs demandes.

“Il y a des problèmes importants avec le projet de loi tel qu’il est présenté maintenant. Personnellement, je pense que le projet de loi devrait vraiment être révoqué”, a-t-il déclaré dimanche.

“C’est une attaque totale contre notre démocratie.”

Les contre-manifestants disent qu’Ottawa « outrepasse »

Benita Pedersen, avec All Fired up for Freedom, s’est présentée dans le cadre du groupe de contre-manifestants et a déclaré qu’elle était en faveur du projet de loi.

“Ottawa a outrepassé à bien des égards et la Loi sur la souveraineté concerne simplement l’Alberta qui se tient dans sa propre juridiction sur de nombreuses questions”, a-t-elle déclaré.

“Techniquement, nous n’avons besoin de rien d’Ottawa.”

Le gouvernement fédéral fournit de l’argent aux provinces pour aider à financer une grande variété de choses, y compris le logement, le transport, l’aide juridique et l’éducation postsecondaire.

Des contre-manifestants se sont également rassemblés à Edmonton dimanche. (Caleb Perreaux/CBC)

Pedersen était un organisateur local des manifestations de mesures de santé publique COVID-19 et a participé au Freedom Convoy à Ottawa plus tôt cette année.

Elle a ajouté qu’elle appréciait de voir des manifestants avec une opinion différente de la sienne et a déclaré que c’est par la conversation entre des personnes ayant des points de vue différents que les problèmes sont résolus.

Réponse de l’opposition

Bien que Smith ait déclaré qu’elle voulait modifier le projet de loi, le NPD a déclaré dimanche dans un communiqué que le projet de loi était “au-delà de la sauvegarde”.

« Il doit être révoqué. Il doit être arrêté », a déclaré le porte-parole du NPD en matière de développement économique, Deron Bilous, dans un communiqué.

“Je suis ici aujourd’hui pour dire clairement que le NPD de l’Alberta n’appuiera pas les amendements à cette législation. Nous n’appuierons pas une législation antidémocratique qui nuit déjà à l’économie et à la réputation de notre province.”

Le gouvernement a déclaré dans sa déclaration qu’il était « décevant » que le NPD ne vote pas pour le projet de loi ou n’y propose pas d’amendements.