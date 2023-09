Les manifestations climatiques à la Semaine du climat de l’ONU se veulent trop importantes et trop radicales pour être ignorées

« Nous sommes tous ici pour une seule raison : mettre fin aux combustibles fossiles sur la planète », a déclaré dimanche la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (Démocrate de New York) devant une foule enthousiaste. Quelque 75 000 personnes se sont rassemblées dimanche à New York pour la marche contre les combustibles fossiles, au cours de laquelle Ocasio-Cortez a insisté : « Nous devons être trop grands et trop radicaux pour être ignorés ».

Alors que les dirigeants du monde sont à New York pour l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies et le Sommet sur l’ambition climatique, les manifestants sont descendus dans la rue. Des membres d’Extinction Rebellion, un groupe climatique dédié à la désobéissance civile perturbatrice, ont organisé des manifestations au Musée d’Art Moderne pour souligner les liens d’un membre du conseil d’administration avec des projets de combustibles fossiles. Près de 150 militants ont été arrêtés pour avoir bloqué la Réserve fédérale à New York afin d’appeler les institutions financières à cesser de financer les sociétés qui extraient du charbon, du pétrole et du gaz. Les manifestants ont également campé devant la Bank of America pour critiquer les 280 milliards de dollars de prêts qu’elle a accordés aux compagnies pétrolières depuis 2016.

Ces manifestations sont les plus grandes manifestations pour le climat depuis des années. Mais ils sont également plus audacieux, plus singuliers et ont limité leur attaque à l’industrie des combustibles fossiles en particulier. Les combustibles fossiles – et les entreprises qui ont largement profité de leur extraction – ont longtemps été les principaux méchants de la crise climatique, mais au cours de la dernière décennie, le message du mouvement est devenu plus diffus. Prenons l’exemple de la Marche populaire pour le climat de 2014, qui ne s’est pas spécifiquement concentrée sur la fin des combustibles fossiles, mais plutôt sur une action mondiale de grande envergure et sur la sensibilisation aux impacts potentiellement dévastateurs du réchauffement climatique. Les militants d’aujourd’hui sont en colère. Ils veulent nommer et faire honte.

« Beaucoup de gens ne font pas vraiment le lien entre les combustibles fossiles et l’urgence climatique », Jean Su, co-organisateur de la marche pour le climat et avocat pour la justice énergétique au Centre pour la diversité biologique. « Le but de la marche était de faire passer ce message très clair. »

Dans le but de rendre les objectifs du mouvement encore plus clairs, que faire exactement Que veulent dire les manifestants lorsqu’ils appellent à la fin des combustibles fossiles ?

Ce que veulent les manifestants, expliqué

Les manifestants ont exigé que le président Joe Biden, les Nations Unies et les entreprises mettent fin aux approbations fédérales pour les projets de combustibles fossiles, arrêtent progressivement les forages sur les terres publiques et mettent un terme aux investissements dans les énergies sales à l’étranger.

Les militants tentent de pousser les intérêts financiers et politiques à freiner la production de combustibles fossiles, la principale cause du changement climatique. Les groupes environnementaux s’appuient traditionnellement sur une combinaison de pressions en faveur du changement de l’extérieur et de réformes des organismes financiers et gouvernementaux de l’intérieur, et les manifestations ne sont qu’une partie de l’organisation qui mène à la mise en œuvre de la politique climatique. Les événements de cette semaine à New York – les protestations, les blocages et les manifestations – sont une démonstration de la force qui prévoit d’exercer une pression de l’extérieur et un rappel que le temps presse.

Les revendications de la marche de dimanche incluent demander à Biden d’arrêter progressivement les forages pétroliers et gaziers sur les terres publiques, de rejeter les permis pour de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles et d’arrêter les exportations de pétrole et de gaz. Beaucoup de ces demandes sont difficiles à satisfaire, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi parce que les pratiques gouvernementales en matière de location nécessiteraient probablement un changement par le Congrès.

L’argument moral sous-jacent ici est que le monde doit arrêter de construire de nouvelles infrastructures liées aux combustibles fossiles et commencer à éliminer progressivement le charbon, le pétrole et le gaz avant la fin de cette décennie pour éviter les pires scénarios de réchauffement climatique. De plus, les progrès technologiques de ces dernières années ont rendu la transition des énergies extractives vers les énergies renouvelables beaucoup plus accessible.

Il y a beaucoup de complications pour y parvenir, mais de nombreux politiciens et chefs d’entreprise ne veulent toujours pas admettre le point fondamental selon lequel il s’agit de l’énergie. une industrie qui génère des émissions de gaz à effet de serre qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Même lors des conférences mondiales sur le climat, les États-Unis et d’autres pays dépendants du pétrole ont, pas plus tard que l’année dernière, bloqué les propos appelant à l’élimination progressive des combustibles fossiles.

Le mouvement climatique a également évolué sur ce point. Depuis 2014, des marches pour le climat ont eu lieu presque chaque année, et depuis lors, l’objectif est passé de la simple sensibilisation à la crise climatique à l’exigence que le monde arrête de brûler et de développer de nouveaux combustibles fossiles.

L’organisateur de longue date et journaliste climatique Bill McKibben affirme que les combustibles fossiles ont toujours été au centre du mouvement, se souvenant de l’époque où les militants avaient demandé au président Obama de « garder les combustibles fossiles dans le sol ». Mais il pense qu’il y a un changement dans la façon dont ceux qui en prennent note.

« Cette notion fait son chemin tout au long de la chaîne alimentaire », a déclaré McKibben à Vox, soulignant que de plus en plus de politiciens américains désignent et humilient les entreprises de combustibles fossiles. Cela inclut récemment le procès du gouverneur de Californie Gavin Newsom contre les compagnies pétrolières pour tromperie climatique, ce qui est important de la part de l’État qui est le plus grand consommateur de pétrole et de gaz du pays.

Mais Biden s’intéresse moins aux combustibles fossiles que ne le souhaiteraient les militants. Alors que son administration a adopté une loi historique sur le climat, comme l’explique Su, Biden lui-même « doit également arrêter son expansion des combustibles fossiles ».

Un autre exemple de Biden favorisant la composante création d’emplois de l’action climatique est son annonce mercredi selon laquelle son administration va de l’avant avec un Civilian Conservation Corps, un programme d’emplois verts calqué sur le New Deal original. L’économie des énergies propres peut marquer des points politiques, mais elle n’aura que peu d’impact sur le changement climatique si l’industrie des combustibles fossiles continue de se développer. En effet, le pétrole et le gaz sont en expansion, malgré les engagements des États-Unis en matière de changement climatique. Les États-Unis ont établi un nouveau record d’exportations de pétrole cette année et sont le plus grand exportateur de gaz naturel au monde. Les compagnies pétrolières envisagent de nouvelles expansions importantes sur les terres publiques, notamment le projet Willow de ConocoPhillips en Alaska.

Cette tension se voit même dans son discours de mardi devant l’Assemblée générale de l’ONU. Biden a déclaré que son administration « a traité cette crise comme une menace existentielle », soulignant que la loi sur la réduction de l’inflation constitue « le plus grand investissement jamais réalisé dans l’histoire du monde pour lutter contre la crise climatique et aider à faire évoluer l’économie mondiale vers un avenir énergétique propre ».

La loi pourrait permettre aux États-Unis d’atteindre leur objectif de réduire de moitié la pollution climatique d’ici 2030 par rapport au pic des émissions de 2005, mais sa mise en œuvre importera autant que la question de savoir si ces réductions seront aussi importantes que promis. Et même si 369 milliards de dollars représentent une somme considérable, cela reste loin de suffire à la mise de fonds nécessaire pour faire face aux impacts du changement climatique. Comparez cette somme apparemment importante à ce que les gouvernements ont investi dans l’industrie des combustibles fossiles l’année dernière : les subventions aux combustibles fossiles ont atteint un nouveau niveau record dans le monde, à 7 000 milliards de dollars, selon le Fonds monétaire international.

Les militants reconnaissent que les États-Unis ne mettront pas fin à leur production ou à leur consommation de pétrole en un seul jour. Mais ils défendent une position selon laquelle l’élimination progressive de notre dépendance doit être entreprise de manière agressive, et chaque politique intérieure – depuis la mise en œuvre de l’IRA jusqu’à l’interprétation par Biden de ses pouvoirs exécutifs – devrait refléter l’objectif ultime.

Les protestations ont-elles un effet ?

Ayant un œil sur la participation démocrate en 2024 ainsi que sur son héritage, Biden a répondu aux critiques des militants du climat, même s’il n’est pas allé aussi loin qu’ils le souhaiteraient. La semaine dernière, l’administration a annoncé qu’elle annulait les baux restants dans l’Arctic Wildlife National Refuge tout en protégeant de nouvelles zones de la National Petroleum Reserve, deux régions arctiques importantes appréciées pour leurs écosystèmes.

Les politiques de Biden ne sont pas non plus la seule mesure du succès du mouvement climatique. Ces dernières années, les militants du climat se sont de plus en plus attaqués à des cibles moins évidentes que les compagnies pétrolières. Certains groupes comme Just Stop Oil et Extinction Rebellion s’en prennent aux riches individus et institutions qui favorisent les combustibles fossiles en faisant leur apparition dans les musées d’art et lors d’événements sportifs.

« Chacun a des points de vue différents sur les personnes à cibler, et tout cela fait partie d’une tapisserie consistant à désigner des gouvernements et des entreprises qui n’ont pas été tenus responsables devant le public », a déclaré Su.

Dernièrement, les manifestants ont pris pour cible le secteur financier en raison de son rôle dans le financement de l’expansion du développement pétrolier et gazier. Les entreprises privées et les banques centrales restent alignées sur les combustibles fossiles, ce qui les met en contradiction avec leurs propres engagements climatiques. Mais les critiques croissantes ont conduit les banques et le secteur de l’énergie à prendre de nombreux nouveaux engagements en faveur de zéro émission nette et à lutter contre le changement climatique. La mesure dans laquelle ces engagements se traduisent en actions concrètes est discutable, car le monde des affaires court après les bénéfices trimestriels au lieu de tenir les promesses faites dans les communiqués de presse.

Les militants restent dans les parages pour rappeler à ces industries qu’ils les surveillent de près. Cette influence se traduit parfois par des changements au sein de l’industrie, comme la multiplication des résolutions d’actionnaires mettant en avant les priorités climatiques lors des réunions annuelles des compagnies pétrolières.

Les commentaires de Biden à l’Assemblée générale de l’ONU font allusion à la force des militants. Il a pointé du doigt les combustibles fossiles comme étant l’une des causes des vagues de chaleur, des incendies de forêt et des inondations sans précédent dans le monde. « Pris ensemble », a déclaré le président, « ces instantanés racontent une histoire urgente de ce qui nous attend si nous ne parvenons pas à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et à commencer à protéger notre monde du climat ».