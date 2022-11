Les manifestations chinoises ravivent les souvenirs de la place Tiananmen – mais le dernier tollé pourrait donner de vrais problèmes au président Xi

Des manifestations massives ont éclaté à travers la Chine, et il est difficile de souligner à quel point cela est inhabituel.

Le Parti communiste qui dirige le pays n’a rien fait de tel depuis les manifestations de la place Tiananmen en 1989.

Les manifestants crient des slogans lors d’une manifestation contre les mesures strictes de zéro Covid de la Chine Crédit : Getty

Le monde n’a toujours aucune idée du nombre de manifestants étudiants tués lors des manifestations de la place Tiananmen en 1989 Crédit : AP

Et ce n’est guère surprenant.

Car à cette occasion, les autorités ont réprimé les protestations avec toute la brutalité que vous pourriez imaginer.

Des gens ont été arrêtés et ont disparu.

Nous n’avons toujours aucune idée du nombre de manifestants étudiants qui ont été tués.

Depuis lors, le monde a vu la Chine se verrouiller encore plus.

Si le pays a libéré son économie, il n’a pas libéré son système.

Et même si certains observateurs extérieurs s’attendaient à ce qu’Internet ait un impact sur la société chinoise, les autorités ont également trouvé un moyen de contourner cela.

Les entreprises occidentales telles que Google étaient heureuses de gagner de l’argent en Chine et de changer leur comportement afin que les communistes puissent garder à l’écart les informations qui pourraient leur nuire.

Point de rupture

Mais il s’avère que vous ne pouvez pas sceller si fermement un couvercle sur une société pour toujours.

Depuis que le coronavirus est sorti de Wuhan en 2020, le monde a dû se verrouiller.

Mais nulle part elles n’ont été aussi totales qu’en Chine, avec des gens physiquement enfermés dans leurs immeubles.

Le président chinois Xi Jinping vise à atteindre le zéro Covid, ce qui a entraîné le verrouillage de vastes villes pendant des mois Crédit : AP

Même maintenant, le président Xi Jinping vise une politique «zéro-Covid» en Chine, quelque chose de difficile à appliquer contre n’importe quel virus, sans parler dans un pays de 1,4 milliard d’habitants où les rapports sont pour le moins douteux.

Seules 5 226 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie, selon des responsables.

Aussi délicat dans un pays dont les vaccins locaux, Sinovac et Sinopharm, ont vu leur efficacité remise en question par des scientifiques internationaux.

Pour atteindre zéro Covid, de vastes villes ont été bloquées pendant des mois.

Les confinements dans ce pays n’étaient pas très amusants.

Mais en Chine, ça doit être un cauchemar.

Des villes comme Shanghai regorgent de monde dans de vastes tours.

La ville ressemble plus à une scène de Bladerunner qu’autre chose.

Je suppose que tout le monde a son point de rupture.

Peut-être que c’est maintenant arrivé, avec des manifestations qui éclatent à Wuhan, Pékin, Shanghai et d’autres villes du pays.

À Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue, enfreignant les règles de verrouillage et scandant des slogans anti-régime.

Dans la ville d’Urumqi, dans l’ouest de la Chine, les habitants manifestent après qu’un incendie dans un immeuble a fait dix morts.

Les manifestants affirment que les efforts de sauvetage ont été entravés par les politiques strictes de Covid de la ville, qui auraient rendu illégal pour les gens de fuir le bâtiment en feu.

Un cauchemar si jamais j’en ai entendu parler.

Pourtant, les autorités essaient de faire tout ce qu’elles peuvent pour maintenir les 1,4 milliard d’habitants du pays dans l’isolement et l’ignorance.

Ils vont à des longueurs extraordinaires.

Lorsque les téléspectateurs chinois ont regardé la couverture de la Coupe du monde, beaucoup ont apparemment été étonnés de voir des fans de football dans les tribunes ne portant pas de masques.

Comme The Sun l’a rapporté hier, certains téléspectateurs chinois se sont demandé s’ils étaient sur “la même planète”.

Alors que des dizaines de millions de personnes étaient confinées en Chine, des milliers de fans profitaient de la vie comme d’habitude.

Beaucoup de gens ont été tellement indignés par cette différence que les autorités chinoises se sont inquiétées.

Lors de matchs récents, la chaîne de télévision publique CCTV a commencé à éditer des photos de fans sans masque.

Mais bien pire que le simple montage est déjà en cours.

Dans les villes du pays, des images de la police attaquant les manifestants civils sont diffusées.

Les gens surpris en train d’enregistrer cela sur leur téléphone sont également attaqués.

Comme sur la place Tiananmen il y a 33 ans, il est difficile d’imaginer la bravoure dont font preuve ces membres du public.

Des femmes et des hommes solitaires se tiennent là alors que la police et d’autres personnes en tenue de protection se précipitent, les battent et les arrêtent.

Dimanche, un journaliste de la BBC a été frappé à coups de pied et battu par la police alors qu’il tentait d’enregistrer les manifestations.

Si les protestations continuent, ce genre de choses ne sera qu’un avant-goût de ce qui est à venir.

Le président Xi et le reste du Parti communiste ont maintenant une grande question devant eux.

Le même qui a affronté leurs prédécesseurs en 1989.

Laissent-ils un certain degré de protestation se poursuivre ?

Est-ce qu’ils les répriment avec tout le feu de leur arsenal ?

Ou, l’un ou l’autre de ces éléments pourrait-il aggraver les choses ?

La répression brutale de 1989 a sans aucun doute fonctionné.

Mais avec ces manifestations anti-lockdown qui se déroulent à travers la Chine, il y a une dynamique différente aujourd’hui.

Et si les autorités ne peuvent pas arrêter cela ?

Et si même l’ensemble du pouvoir impitoyable de l’État communiste ne pouvait pas garder une si grande partie de la population enfermée, escaladant les murs, dans leurs maisons ?

Et si la politique de confinement « zéro-Covid » était le moment où le Parti communiste est finalement allé trop loin et a poussé la population contre eux ?

J’espère qu’ils sont allés trop loin et que les manifestants grandissent en nombre et en force.

Le Parti communiste chinois a longtemps été un mauvais acteur sur la scène mondiale, nous sapant en matière de sécurité, de commerce et bien plus encore.

Il a trop longtemps tenté de tenir son peuple à l’écart de la liberté.

Que ce soit le moment où la liberté revient et gagne.