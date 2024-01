Les manifestations bondées en Tanzanie offrent de l’espoir mais les réformes restent un rêve lointain | Manifestations

Dar-es-Salaam, Tanzanie – Alors que des milliers de partisans brandissant des pancartes affirmant leurs revendications défilaient mercredi à Dar-es-Salaam, le vice-président du parti d’opposition Chadema, Tunde Lissu, a déclaré aux journalistes que les rassemblements étaient le début d’une mission visant à obtenir une nouvelle constitution et à mettre en place une véritable commission électorale. indépendant.

Considérées comme les plus grandes manifestations publiques depuis que la présidente Samia Suluhu Hassan a levé l’interdiction il y a un an, elles ont servi de plate-forme à l’opposition pour contester une série de réformes électorales controversées qui devraient être débattues au Parlement le mois prochain.

“Cela fait 30 ans que nous réclamons ces réformes constitutionnelles, maintenant nous les exigerons en cours de route”, a déclaré Lissu. “S’il n’est pas possible d’obtenir une nouvelle constitution par le dialogue, elle sera obtenue dans la rue.”

Mais même si les rassemblements ont été jugés réussis par les observateurs, la grande question de la politique tanzanienne est de savoir jusqu’où le gouvernement ira pour tenir compte des exigences de Chadema.

Depuis son entrée en fonction en mars 2021 avec pour objectif déclaré de mettre en œuvre des réformes démocratiques, Hassan a laissé les observateurs deviner quelle serait sa prochaine décision.

Son prédécesseur John Magufuli était différent : surnommé le Bulldozer pour ses tendances dictatoriales, il gouvernait sans pitié.

Il a muselé les médias et interdit les rassemblements et les rassemblements publics, forçant des politiciens de l’opposition comme Lissu à l’exil et d’autres à se cacher. Entre 2015, date à laquelle il est arrivé au pouvoir, et 2021, date à laquelle il est décédé au pouvoir, Magufuli a également évité l’Occident et était tristement célèbre pour son négationnisme du COVID-19 et son scepticisme à l’égard des vaccins.

Hassan a levé l’interdiction des rassemblements et des rassemblements publics en 2023, ouvrant ainsi la voie au retour d’exil de Lissu. Elle a également réintégré les membres du parti au pouvoir Chama Cha Mapinduzi qui avaient été expulsés du parti.

Mais au cours de son mandat, il y a eu également des accusations d’étouffement de la dissidence : le leader du Chadema, Freeman Mbowe, a été emprisonné pendant sept mois pour « terrorisme » après avoir été arrêté lors d’une descente de police nocturne un jour avant que le parti ne tienne un forum pour faire pression en faveur de l’opposition. réformes constitutionnelles.





Dissidence et détermination

Même à la veille des rassemblements, l’incertitude régnait quant à leur éventuelle tenue.

Il y a deux semaines, lorsque Chadema a annoncé ses projets de rassemblements, le commissaire régional de Dar-es-Salaam a déclaré que les responsables du gouvernement et l’armée organiseraient un exercice d’assainissement dans les rues de la ville le même jour. La déclaration du responsable a été rapidement interprétée comme visant à empêcher les rassemblements d’avoir lieu.

La police a également publié un communiqué menaçant d’intervenir si les rassemblements n’étaient pas pacifiques. Mais certains analystes affirment que Chadema était déterminé à aller de l’avant, quels que soient les défis que poseraient les agences de sécurité.

“Je ne pense pas que nous leur accordions suffisamment de crédit pour avoir mis non seulement leur argent mais aussi leur corps là où ils parlent”, a déclaré la chroniqueuse et commentatrice Elsie Eyakuze. La décision des autorités d’autoriser les rassemblements fait partie du processus de guérison de l’ère Magufuli, dans lequel il n’y avait aucune place pour la dissidence, a-t-elle ajouté.

Le militant des droits de l’homme et commentateur politique Baruani Mshale est d’accord, affirmant que Chadema mérite le mérite d’avoir eu l’audace de poursuivre les rassemblements, et non Hassan et son gouvernement de ne pas les bloquer.

« J’ai senti la détermination du côté de Chadema qui, quoi qu’il arrive, organisera les rassemblements. La seule chose surprenante a été la coopération que la police leur a accordée », a-t-il déclaré à Al Jazeera.





Une saison de revendications

Il y a trente ans, lorsque la Tanzanie a décidé de passer d’un régime à parti unique à une démocratie multipartite, des appels à un amendement de la constitution existante, forgée en 1977, ont commencé.

Ils ont refait surface après l’élection de Magufuli en 2015, alors que les partisans de l’opposition criaient au scandale, affirmant que le vote avait été truqué par l’appareil d’État travaillant en tandem avec le parti au pouvoir.

Le gouvernement a proposé de modifier la composition du comité qui sélectionne les commissaires du corps électoral et que la nomination du président et du vice-président de la commission électorale soit effectuée par le président.

Mais les opposants au projet de loi estiment que les choix du président, qui préside également le parti au pouvoir, devraient être examinés par un comité indépendant.

Ils souhaitent également que la portée du projet de loi, qui se concentre actuellement sur les élections présidentielles, parlementaires et exécutives de quartier, soit élargie pour inclure les élections des présidents de rues, de villages et de hameaux qui sont actuellement administrés par le ministère de l’Administration régionale et du Gouvernement local et non la commission électorale.

Chadema, en particulier, est allé plus loin en exigeant que les projets de loi soient rédigés à nouveau.

“Si vous regardez l’ampleur des faiblesses de ces projets de loi, vous réalisez que… la seule manière de remédier à ces projets de loi est de les retirer du parlement et de les réécrire après avoir été précédés par l’amendement de la constitution de 1977”, a déclaré John Mnyika, président du parti. a déclaré le secrétaire général après avoir soumis une analyse à la commission parlementaire.

Le parti a également d’autres revendications, notamment la relance d’un projet de loi pour une nouvelle constitution, indépendamment de ce qui se passera au Parlement le mois prochain.

Pour de nombreux Tanzaniens, une certaine incertitude demeure quant aux raisons que le gouvernement concédera avant les élections de 2026, d’autant plus que les pourparlers de l’opposition avec le parti au pouvoir n’ont pas abouti aux résultats escomptés depuis plus d’un an.

Et cela pourrait voir la Tanzanie entrer dans une saison de protestations soutenues, estiment les experts.

“Le fait que la plupart de leurs recommandations aient été ignorées montre que tous ces discours et promesses bien intentionnées de Samia n’ont aucun sens”, a déclaré Thabit Jacob, commentateur politique et chercheur postdoctoral à l’Université de Lund, en Suède. « Les rassemblements leur donnent l’occasion de parler de l’urgence de la situation, car les discussions en coulisses se sont révélées inefficaces. »

Certains estiment que la présidente a besoin de plus de temps pour agir, arguant qu’elle représente l’élément progressiste du parti au pouvoir et un ordre différent de celui de ses prédécesseurs. Et l’on parle de plus en plus de la nécessité pour l’opposition de modérer ses exigences, étant donné qu’un compromis entre les deux parties semble peu probable dans les mois à venir.

« Soyons politiquement matures », a déclaré Eyakuze. « Il est très facile de détruire un système du jour au lendemain, mais construire une démocratie prend du temps. Chadema s’y oppose depuis trois présidents maintenant et soudain, nous avons une marche et un boom, et nous allons changer la constitution. Quelle planète ?