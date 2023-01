Les manifestations au Pérou offrent un récit édifiant aux démocraties

CNN

Le Pérou connaît certaines de ses pires violences politiques au cours des dernières décennies, mais les griefs des manifestants sont tout sauf nouveaux ; ils reflètent un système qui n’a pas fonctionné pendant plus de vingt ans.

Déclenchées par l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo le mois dernier, certaines des manifestations les plus intenses du Pérou ont eu lieu dans le sud du pays où des dizaines de personnes ont été tuées lors de violents affrontements avec les forces de sécurité au cours des dernières semaines.

Cette région, autour de la cordillère des Andes à plus de dix mille pieds au-dessus du niveau de la mer et abritant certains des sites archéologiques les plus célèbres du Pérou comme les ruines antiques de Machu Picchu et la ville de Cusco, est également l’une des plus pauvres du pays.

Ces derniers jours, des manifestants de cette région et d’autres régions rurales du Pérou ont commencé à se diriger vers la capitale, Lima – parfois pendant des jours – pour exprimer leurs griefs aux dirigeants du pays et exiger que la présidente actuelle, Dina Boluarte, démissionne.

Leur colère met en évidence une crise démocratique beaucoup plus profonde. Après des années de chahut politique, le Pérou est un pays qui n’aime plus la démocratie : la présidence et le congrès sont largement discrédités et perçus comme des institutions corrompues.

Un sondage réalisé en 2021 par LABOP, un laboratoire de recherche par sondage de l’Université Vanderbilt, a révélé que seulement 21% des Péruviens se disaient satisfaits du régime démocratique, le moins dans tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes à l’exception d’Haïti.

Fait inquiétant, plus de la moitié des Péruviens qui ont participé à ce sondage ont déclaré qu’une prise de contrôle militaire du pays serait justifiée par un degré élevé de corruption.

Au cœur de la crise se trouvent des revendications pour de meilleures conditions de vie qui n’ont pas été satisfaites au cours des deux décennies qui ont suivi le rétablissement du régime démocratique dans le pays. Le Pérou est l’une des plus jeunes démocraties des Amériques, avec des élections libres et équitables qui n’ont été rétablies qu’en 2001 après l’éviction du dirigeant de droite Alberto Fujimori.

L’économie du Pérou a prospéré à la fois sous Fujimori et dans les années qui ont suivi la restauration de la démocratie, dépassant presque toutes les autres dans la région grâce à de solides exportations de matières premières et à des investissements étrangers sains. Le terme Consensus de Lima, du nom de la capitale péruvienne, a été inventé pour décrire le système de politiques de marché libre que les élites péruviennes ont promu pour alimenter le boom économique.

Mais alors que l’économie était en plein essor, les institutions de l’État étaient intrinsèquement affaiblies par une philosophie de gouvernement qui réduisait au minimum l’intervention de l’État.

Dès 2014, le professeur Steven Levitsky, de l’Université de Harvard, soulignait un paradoxe péruvien particulier : alors que dans la plupart des démocraties, l’opinion publique reflète l’état de l’économie, au Pérou, les cotes d’approbation présidentielle ont constamment chuté au cours des années 2000, alors même que la croissance s’envolait, écrivait-il dans revue Revista.

Levitsky a souligné les carences chroniques en matière de sécurité, de justice, d’éducation et d’autres services de base des gouvernements successifs du Pérou comme des menaces pour la durabilité de la jeune démocratie.

« La sécurité, la justice, l’éducation et d’autres services de base continuent d’être sous-fournis, ce qui entraîne une perception généralisée de la corruption, de l’injustice, de l’inefficacité et de la négligence du gouvernement. C’est une source majeure de mécontentement du public. Là où de telles perceptions persistent, à travers les gouvernements successifs, la confiance du public dans les institutions démocratiques est susceptible de s’éroder », a-t-il écrit, une observation qui semble aujourd’hui prophétique.

La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’exacerber cette faiblesse structurelle au cœur de la société péruvienne. Alors que de nombreux pays ont élargi les filets de sécurité sociale pour contrer l’impact économique néfaste des confinements, le Pérou n’avait aucun filet sur lequel se rabattre.

Selon les Nations Unies, plus de la moitié des populations péruviennes n’avaient pas accès à suffisamment de nourriture pendant les mois de la pandémie de Covid-19, alors que le virus balayait le pays. Les données de l’Université Johns Hopkins montrent également que le Pérou a enregistré le nombre de morts par habitant le plus élevé au monde en raison du coronavirus.

L’économie du pays est de retour sur les rails après le choc pandémique – le PIB du Pérou a augmenté de 13,3 % en 2021 – mais la confiance du public dans les institutions démocratiques s’est effondrée, comme l’avait prédit Levitsky.

Un sondage publié en septembre 2022 par l’IEP a montré que 84% des Péruviens désapprouvaient les performances du Congrès. Les législateurs sont perçus non seulement comme poursuivant leurs propres intérêts au Congrès, mais sont également associés à des pratiques de corruption.

Les frustrations du pays se sont reflétées dans sa présidence tournante qui dure depuis des années. L’actuel président Boluarte est le sixième chef d’État en moins de cinq ans.

Son prédécesseur Castillo est arrivé au pouvoir lors des élections générales de 2021, qualifié d’homme du peuple qui donnerait un nouveau départ au pays. Mais la polarisation et le chaos entourant sa présidence – y compris les allégations de corruption et les multiples tentatives de destitution par le Congrès, que Castillo a rejetées comme politiquement motivées – n’ont fait qu’exacerber les tensions préexistantes.

La plupart des manifestants qui se sont entretenus avec CNN mercredi ont déclaré que le pays avait besoin d’un nouveau départ et ont exigé de nouvelles élections dans tous les domaines pour redonner un sentiment de légitimité aux institutions publiques.

Mais Boluarte et les législateurs ont jusqu’à présent résisté aux appels à des élections législatives anticipées. Dimanche, le président a déclaré l’état d’urgence dans les régions du pays les plus touchées par les manifestations, dont Lima. La mesure doit durer jusqu’à la mi-février mais cela n’a pas empêché davantage de personnes de descendre dans la rue.

Entre-temps, le procureur général du Pérou a ouvert une enquête sur la manière dont Boluarte a géré les troubles.

Mais même si la direction actuelle devait partir et qu’un autre politicien était élevé à la présidence, les causes profondes des troubles au Pérou persistent.

Comme dans de nombreuses autres régions d’Amérique latine, la résolution de ces problèmes nécessite un changement structurel en termes d’égalité sociale et économique, de lutte contre la crise du coût de la vie et de lutte contre la corruption.

Dans toute la région, la pandémie s’est révélée être une réalité après des années de développement économique et social sous des régimes démocratiques qui ont donné l’impression que l’Amérique latine avait enfin mis l’ère des coups d’État, des dictatures et de la révolte derrière son dos.

Le Pérou d’aujourd’hui peut être un récit édifiant pour toute démocratie qui ne parvient pas à satisfaire son peuple et se tourne vers elle-même.