L’ambiance dans les rues était à la fois festive et tendue.

En quelques jours, les protestations contre le coup d’État militaire au Myanmar se sont multipliées à des centaines de milliers de personnes, contre quelques dizaines. Les étudiants, les ouvriers, les médecins et les professionnels s’étaient rassemblés en masse pour défendre fièrement les idéaux démocratiques dans leur pays, alors même que la police tirait sur les foules, utilisant parfois des balles réelles et parfois des balles en caoutchouc, et déployait des canons à eau et des gaz lacrymogènes.

Lundi soir, l’armée a émis son premier avertissement. «La pratique démocratique permet aux gens d’avoir la liberté d’expression», a déclaré le général Min Aung Hlaing, qui a pris le pouvoir la semaine dernière. «La démocratie peut être détruite s’il n’y a pas de discipline.»

Mardi, les manifestations n’ont montré aucun signe d’essoufflement, malgré l’annonce d’un nouveau couvre-feu national et l’interdiction des rassemblements de cinq personnes ou plus. Selon certaines informations, une femme avait été blessée par balle et gravement blessée. Quatre policiers ont été blessés lors d’un affrontement avec des manifestants à Mandalay, a rapporté la télévision d’État. Certains manifestants ont été blessés et certains détenus.