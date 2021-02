Les manifestations au Myanmar reprennent après la deuxième nuit d’arrêt d’Internet

YANGON, Myanmar (AP) – Les manifestations pacifiques contre la prise de contrôle militaire du Myanmar ont repris mardi, à la suite des violences contre les manifestants un jour plus tôt par les forces de sécurité et après que l’accès à Internet a été bloqué pour une deuxième nuit consécutive.

Des groupes de manifestants se sont rendus tôt à Yangon et dans d’autres villes pour protester contre le coup d’État du 1er février et exiger que la dirigeante élue du pays, Aung San Suu Kyi, et les membres de son gouvernement évincé soient libérés de détention.

À Yangon, la police a bloqué la rue devant la Banque centrale, que les manifestants ont ciblée au milieu des spéculations en ligne selon lesquelles l’armée cherche à leur saisir de l’argent.

Des moines bouddhistes ont manifesté devant le bureau local de l’ONU.

Les manifestations se déroulent au mépris d’un ordre interdisant les rassemblements de cinq personnes ou plus.

Environ 3000 manifestants – principalement des étudiants – sont retournés dans les rues de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, portant des affiches de Suu Kyi et criant pour le retour de la démocratie.

La présence de sécurité était discrète autour de la marche, la plupart des policiers gardant les bâtiments clés de la ville, comme les succursales des banques d’État.

Lundi à Mandalay, des soldats et des policiers ont violemment dispersé un rassemblement de plus de 1 000 manifestants devant la Myanmar Economic Bank. Ils ont attaqué les manifestants avec des frondes et des bâtons, et la police a pu être vue en train de viser des armes d’épaule en l’air au milieu de sons qui ressemblaient à des coups de feu. Les médias locaux ont rapporté que des balles en caoutchouc avaient été tirées sur la foule et que quelques personnes avaient été blessées.

Aucune raison n’a été annoncée pour laquelle le gouvernement a ordonné le blocage de l’accès à Internet le dimanche et le lundi soir. Au cours des dernières semaines, il a imposé des blocages sélectifs et inefficaces sur les plateformes de médias sociaux et préparé un projet de loi sur Internet qui criminaliserait de nombreuses activités en ligne.

Il existe également des spéculations répandues selon lesquelles le gouvernement installe un système de pare-feu capable de surveiller ou de bloquer la plupart ou la totalité des activités en ligne.

Les médias d’État reconnaissaient le mouvement de protestation avec des références indirectes. Le journal Global New Light of Myanmar a fait état d’une réunion du Conseil d’administration de l’État, le nouvel organe directeur, et a cité son chef, le général Min Aung Hlaing, affirmant que les autorités «traitent les problèmes persistants avec prudence».

Il a déclaré que le conseil avait discuté de la prise de poursuites judiciaires contre les manifestants, de la fourniture de «vraies informations» aux médias et de la reprise des transports publics, une référence apparente aux grèves et aux ralentissements des camionneurs et des cheminots de l’État.

Le journal a également déclaré que les membres du conseil avaient discuté d’agir contre un «gouvernement parallèle» établi par certains députés élus du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi, qui ont été empêchés de prendre leurs sièges lorsque l’armée a empêché le Parlement d’ouvrir sa session le 1er février.

Le comité autoproclamé représentant le Pyidaungsu Hluttaw compte 15 membres qui se sont rencontrés en ligne et ont déclaré avoir suffisamment de soutien pour convoquer le Parlement. Il prétend être la seule institution gouvernementale légitime et a lancé un appel aux puissances étrangères, à l’ONU et à d’autres institutions multilatérales pour obtenir leur reconnaissance, sans aucune réponse positive connue. Les membres du comité estiment que des mandats d’arrêt ont été émis pour leur arrestation.

Suu Kyi est assignée à résidence pour une accusation mineure de possession de talkies-walkies importés non enregistrés. Il est probable qu’elle comparaîtra devant le tribunal par vidéoconférence mercredi, selon Khin Maung Zaw, un avocat demandé par le parti de Suu Kyi de la représenter.

L’armée prétend qu’il y a eu une fraude lors des élections de l’année dernière, que le parti de Suu Kyi a remportées dans un glissement de terrain, et affirme qu’il conservera le pouvoir pendant un an avant de tenir de nouvelles élections. La commission électorale d’État n’a trouvé aucune preuve pour étayer les allégations de fraude.

L’armée affirme que sa prise de contrôle est légitime en vertu d’une constitution de 2008 qui a été rédigée sous le régime militaire et garantit que l’armée conserve le contrôle ultime sur le pays. L’ONU, les États-Unis et d’autres gouvernements l’ont exhorté à rendre le pouvoir au gouvernement élu et à libérer Suu Kyi et d’autres détenus.