Au moins 570 personnes, dont plus de 40 enfants, sont décédées en deux mois d’agitation. Plus de 2 720 politiciens, militants et personnalités de la société civile ont été arrêtés par les autorités. Au moins 25 journalistes ont été arrêtés, tandis que d’autres ont rapporté des manifestations maltraité par les forces de l’ÉtatMardi, police et soldats à Yangon déchargé Zarganar, le comédien le plus connu du pays, dans un véhicule de l’armée contre des charges non précisées. Au cours de la semaine écoulée, les autorités ont émis des mandats d’arrêt contre au moins 60 artistes, écrivains, créateurs de théâtre et autres célébrités culturelles accusés de diffuser des informations susceptibles de mettre en danger la stabilité nationale.

La semaine dernière, les autorités ont encore resserré les restrictions sur l’accès à large bande en ordonnant aux fournisseurs privés de suspendre les services de données sans fil. Selon une firme de rechercheLa fermeture d’Internet au Myanmar a déjà coûté à l’économie locale près d’un milliard de dollars ces derniers mois. C’est un prix que le régime semble heureux de payer pour dissuader les manifestants de coordonner leurs actions et de diffuser des informations complémentaires. Sans se décourager, les dissidents se sont tournés vers d’anciennes formes de communication, lancent stations de radio voyous et la distribution de brochures appelant au boycott national de la célébration officielle de la semaine prochaine de Thingyan, le nouvel an traditionnel du Myanmar.

Pourtant, la résilience et la détermination des manifestants «ne sont pas sans équivoque une bonne nouvelleparce que la junte militaire n’abandonnera pas non plus, quel qu’en soit le coût, laissant peu d’espoir de sauver la libéralisation politique, la réforme économique et les progrès du développement du Myanmar sur une décennie de régime civil, » a écrit Thitinan Pongsudhirak, politologue réputé à l’Université Chulalongkorn de Bangkok. « Au lieu de cela, le pays fait face à la menace imminente d’effondrement économique, d’implosion de l’État et de conflits internes – peut-être même une guerre civile à part entière. »

Alors que les autorités de l’État abattaient des gens ordinaires qui se rassemblaient dans les rues, il y a des factions plus radicales parmi les manifestants. la résistance armée commence à embrasserDes armes improvisées et du matériel tactique apparaissent dans des sacs en première ligne de protestation. Les forces de sécurité nous tirent dessus. Nous n’avons rien. On continue juste à marcher [the] rue sans rien dans nos mains et ils nous tirent dessus », un militant de Yangon qui prétend s’être récemment entraîné dans un camp a dit à CNN«Ce doit être une arme et une arme, ce ne peut pas être la non-violence et ensuite une arme. Ce n’était pas un choix pour nous. «

Dans un développement dramatique, le mouvement anti-coup a gagné le soutien de plusieurs milices qui prétendent représenter plusieurs minorités ethniques marginalisées dispersées à travers les pays frontaliers du pays. Pour certains dans les grandes villes du Myanmar, la brutalité de la junte a suscité une solidarité renouvelée avec des communautés longtemps battues ou négligées par l’État.

«Nous avons tous subi un lavage de cerveau depuis que nous sommes très jeunes», a déclaré Yin Yin, originaire de Yangon de la majorité Bamar du pays, a déclaré au magazine Foreign Policy«L’armée a commis d’innombrables actes sales et cruels au cours des 70 dernières années. le [non-Bamar] les groupes ethniques se sont battus et y ont fait face, et maintenant nous y sommes tous confrontés. «

Si certains gouvernements occidentaux ont imposé des sanctions au régime, elles ont peu d’impact sur la junte. Jusqu’à présent, le Conseil de sécurité de l’ONU et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ou ASEAN, le principal bloc géopolitique de la région, n’ont pas réussi à fournir une réponse diplomatique significative à ce qui semble être une crise en spirale. L’instabilité politique qui a suivi le coup d’État a entraîné une flambée des prix du carburant et, par conséquent, une flambée des prix des denrées alimentaires, poussant le Programme alimentaire mondial de l’ONU. avertir du risque croissant d’insécurité alimentaire dans certaines parties du pays.

En plus d’être moralement répugnantes, les actions du régime risquent d’accélérer l’effondrement de l’État – où les généraux peuvent contrôler les coups d’État, mais sont incapables d’imposer leur volonté au pays dans son ensemble, de maintenir l’ordre. Ou pour gouverner efficacement et fournir des services, » a pris note de l’International Crisis Group, un chien de garde des conflits, dans son dernier rapport sur le Myanmar. «Les niveaux croissants de violence durcissent l’opposition et élargissent le consensus populaire selon lequel un retour au régime militaire doit être empêché à tout prix. Le système bancaire fonctionne à peine, les transports et la logistique sont paralysés et les ports sont paralysés, mettant le pays dans une crise économique. «

