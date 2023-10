Beyrouth, Liban – Des centaines de manifestants ont scandé et brandi des drapeaux devant l’ambassade de France à Beyrouth mardi, dénonçant le soutien occidental aux bombardements militaires israéliens en cours sur Gaza.

« Comment les gouvernements étrangers se comportent-ils avec Israël ? a déclaré Hassan Badr, 60 ans, qui vit dans le camp de réfugiés palestiniens de Burj el-Barajneh à Beyrouth. « Ils tuent des enfants devant le monde entier. Ils devraient soutenir les Palestiniens, pas Israël. »

Plus de 8 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, au milieu d’une campagne de bombardements qui, selon les experts des Nations Unies, a entraîné crimes contre l’humanité.

Dans le monde arabe, les médias et les réseaux sociaux ont diffusé des images horribles de morts et de destructions, notamment des photos d’enfants morts. L’organisation non gouvernementale Save the Children estime que 3 324 personnes ont été tuées depuis le début des bombardements.

La foule de mardi, nettement plus petite qu’une manifestation similaire dimanche dans le centre-ville de Beyrouth, comprenait des manifestants palestiniens et libanais qui ont exprimé leur frustration face au soutien de la communauté internationale à Israël.

“Le peuple français est aux côtés du peuple palestinien et proteste avec nous”, a déclaré Youssef, membre du groupe palestinien Jihad islamique, qui a demandé à être mentionné uniquement par son prénom. « Mais le président français est à 100 % avec Israël. »

De nombreux manifestants portaient des drapeaux de partis et factions libanais ou palestiniens, même si certains affirmaient ne pas être alignés sur une idéologie particulière.

« Nous sommes ici pour élever notre voix vers le reste du monde », a déclaré Samar al-Ashi, 36 ans, à Al Jazeera. “Tout le monde est avec nous.”

Cette manifestation n’est que la dernière en date à éclater au Liban, qui a connu des manifestations dans la plupart des grandes villes ainsi qu’à l’extérieur des ambassades des États-Unis et d’Allemagne.

L’un des cris de ralliement est qu’Israël annonce un cessez-le-feu. Mais lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté les pressions internationales visant à suspendre les hostilités, malgré le nombre croissant de morts parmi les civils à Gaza.

« L’heure est à la guerre », a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

Pendant ce temps, dans le sud du Liban, les combats se sont poursuivis le long de la région frontalière, alors qu’Israël échangeait des tirs avec le groupe armé libanais Hezbollah, ainsi qu’avec des groupes palestiniens basés dans la région.

Des raids aériens israéliens ont touché lundi une maison du village d’Alma Shaab, dans le sud du pays, selon le quotidien libanais L’Orient Today. Et le Hezbollah a annoncé la mort d’un de ses combattants, sa 49e victime depuis le 7 octobre.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer vendredi un discours télévisé, son premier discours depuis le début des hostilités. Le 25 octobre, le Hezbollah a publié une lettre manuscrite signée par Nasrallah, appelant à ce que tous les membres tués dans le conflit soient qualifiés de « martyrs sur le chemin de Jérusalem ».

Beaucoup au Liban espèrent que le conflit ne s’étendra pas au-delà de la région frontalière sud. Le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati a déclaré lundi à Sky News Arabia qu’il exigeait la fin des « provocations israéliennes » qui pourraient dégénérer en une guerre régionale.

« Le peuple libanais ne veut pas la guerre », a déclaré Mikati. Il a toutefois ajouté qu’il s’était « coordonné avec les organisations internationales pour mettre en place un [emergency] plan au cas où la guerre éclaterait ».

La dernière fois que les hostilités entre Israël et le Hezbollah ont dégénéré en une confrontation plus large, c’était en 2006.

Un ministre libanais, s’exprimant anonymement, a déclaré à Al Jazeera que le conflit de 2006 avait donné lieu à un mouvement populaire visant à venir en aide aux personnes déplacées par les combats. Il a toutefois prédit qu’une telle aide ne serait pas proposée cette fois-ci.

Le Liban est plongé dans une crise économique depuis 2019, a-t-il expliqué, ce qui signifie que la plupart des habitants ne sont pas en mesure d’offrir un refuge ou une aide comme ils l’avaient fait en 2006.





De retour à l’ambassade de France, de nombreux manifestants ont appelé à une plus grande solidarité internationale avec la cause palestinienne.

Abu Mohammad, un résident de Beyrouth, a déclaré qu’il était venu à l’ambassade pour soutenir le peuple palestinien et s’opposer au meurtre d’enfants de Gaza par Israël.

« Je ne suis pas Palestinien, mais je vis parmi eux et je sais ce qu’ils ressentent et ce qu’ils pensent », a-t-il déclaré. « Leur avenir est là [in Gaza]. J’espère qu’ils pourront rentrer chez eux. Beaucoup d’entre eux ont encore les clés en main.»

Les manifestants espéraient qu’en se tenant devant l’ambassade de France, leurs voix parviendraient au président Emmanuel Macron.

Jeudi dernier, la France a voté en faveur d’une trêve humanitaire à l’Assemblée générale de l’ONU, bien qu’elle ait voté contre l’échec d’une proposition de cessez-le-feu soutenue par la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU il y a deux semaines.

Il a cependant voté en faveur des résolutions du Conseil de sécurité proposées par les États-Unis et le Brésil, appelant à une « pause humanitaire ». Ces résolutions n’ont pas non plus été adoptées.

Macron s’est rendu en Israël la semaine dernière et a proposé de constituer une coalition pour combattre le Hamas. Il a également réitéré l’appel de son gouvernement à « une trêve humanitaire pour protéger la population de Gaza ».

Mais les manifestants comme Badr, 60 ans du camp de réfugiés de Burj el-Barajneh, espéraient toujours que Macron pourrait adopter une position plus ferme en faveur de la protection des droits des Palestiniens.

“Je suis avec les Français [people] et la résistance française », a déclaré Badr, rappelant le mouvement clandestin français qui s’est opposé aux nazis et au gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. « Et Macron, il devrait être avec nous aussi !