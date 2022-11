Les manifestations après l’incendie d’un appartement à Urumqi testent la stratégie zéro Covid de la Chine

Un incendie provoque des manifestations de colère dans la région d’origine d’une minorité ethnique réprimée, une manifestation syndicale devient violente dans une usine Foxconn, des manifestations étudiantes et citoyennes éclatent à Shanghai, Pékin et au-delà. Au début, ils peuvent sembler sans rapport – mais tout cela est sous-tendu par une frustration débordante face à la politique de verrouillage zéro-Covid de la Chine.

Samedi, des manifestations ont éclaté à Urumqi, la capitale du Xinjiang, après qu’un incendie d’appartement jeudi aurait fait 10 morts. Bien que les informations de cette partie de la Chine soient particulièrement difficiles à vérifier en raison non seulement des blocages de Covid – qui sont actifs au Xinjiang depuis plus de 100 jours – mais aussi à cause de la volonté du régime Xi de protéger son traitement des Ouïghours de l’examen international.

Selon certains experts et Érudits et militants ouïghoursl’incendie s’est produit dans une partie majoritairement ouïghoure de la ville, et Familles ouïghoures ont été les premières victimes de l’incendie. Le gouvernement local a été circonspect quant au nombre de morts et aux circonstances de leur décès, mais plusieurs récits indiquent que les protocoles Covid-19 ont empêché les services d’urgence d’atteindre les personnes prises au piège dans l’incendie.

Bien qu’il semble que la vie des Ouïghours ait été la plus affectée par l’incendie et les protocoles Covid au Xinjiang, ils sont beaucoup moins susceptibles de manifester à Urumqi ou ailleurs en raison des restrictions sévères imposées à leur vie et de la possibilité que toute manifestation soit comprise. comme une menace terroriste par Pékin et les autorités locales.

« Il y a eu une famine forcée. Les gens n’avaient pas accès à l’approvisionnement alimentaire » sous le confinement, selon Ablimit Baki Elterish, professeur de chinois et d’ouïghour à l’Université de Manchester. Les gens ont également « perdu la source de revenus » en raison des fermetures, et « le confinement dans des maisons a rendu de nombreux Ouïghours urbains [unable] pour acheter des produits de première nécessité », a-t-il déclaré.

De nombreux manifestants à Urumqi sont en fait des Chinois de souche Han, comme l’avocat ouïghour des droits de l’homme Rayhan Asat noté sur Twitter.

“Les Chinois Han savent qu’ils ne seront pas punis s’ils s’élèvent contre le confinement”, a déclaré une femme ouïghoure à Urumqi à l’Associated P.presse. « Les Ouïghours sont différents. Si nous osons dire de telles choses, nous serons emmenés en prison ou dans des camps.

Les protestations débordent après des mois de frustration et de peur

Tandis que le les manifestations à Urumqi sont uniques à cette population, ils étaient le produit de la manière dont les politiques zéro Covid sont promulguées au Xinjiang. Les manifestations connexes en ligne et dans la vie réelle ont pris de l’ampleur – à Shanghai, Pékin, Chengdu et Wuhan, entre autres – dans certains cas, exhortant même explicitement Xi à démissionner des protocoles Covid-19 qu’il a tenté de faire une position politique de signature.

Le plan zéro Covid de Xi implique des verrouillages stricts, observés dans d’autres parties du pays comme Shanghai plus tôt cette année. Le confinement du printemps à Shanghai a vu les résidents incapables d’accéder à la nourriture, aux médicaments et aux soins médicaux. La récente flambée de Covid-19 à Pékin et le verrouillage potentiel ont provoqué une course sur certains services de livraison d’épicerie, a rapporté Bloomberg plus tôt cette semaine, alors que les habitants de la capitale tentaient de se préparer au pire – pas seulement un pic de Covid-19, mais la peur de balayer , des fermetures à l’échelle de la ville comme celles qui ont étouffé Pékin plus tôt cette année.

Comme Guillaume Hurst, un professeur de sciences politiques chinoises à l’Université de Cambridge a écrit sur Twitter : « Ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures est nouveau dans la mesure où des manifestants sont apparus dans les rues de plusieurs villes avec une connaissance apparente de ce qui se passe dans d’autres parties du pays. Ils se mobilisent tous autour de #Covid, mais cela se réfracte à travers des lentilles distinctes », qu’il s’agisse du travail, de la gouvernance locale, des manifestations étudiantes, des manifestations rurales ou de la dissidence politique systématique, comme il l’a dit.

“Il s’agit d’un programme de grande envergure, et il touche tous les niveaux de la société chinoise”, a déclaré David Stroup, professeur à l’Université de Manchester, à Vox.

Dans certains endroits, les manifestants n’appellent pas seulement à la fin des protocoles Covid-19, mais à l’institution de la démocratie et à une presse libre — quelque chose de presque inconnu au cours des dernières décennies. Certains exigent même la fin du mandat de Xi et la fin du Parti communiste chinois. Ce n’est pas totalement sans précédent dans l’histoire du parti communiste ; des manifestations massives en faveur de la libéralisation et de la démocratie ont eu lieu dans tout le pays au printemps 1989, se manifestant par les manifestations étudiantes historiques autour de la place Tiananmen.

Les manifestants cette année est également sorti autour du 20e Congrès du Parti, notamment déployant une banderole sur un pont de Pékin qui disait, « Nourriture pas tests Covid ; Réforme et non révolution culturelle ; La liberté et non le confinement ; Votes pas dirigeants ; La dignité n’est pas un mensonge ; Des citoyens, pas des sbires. C’était un message particulièrement puissant – et potentiellement dangereux – compte tenu du contexte. C’est lors du Congrès du Parti en octobre que Xi a cimenté son troisième mandat en tant que président de la Chine et sa direction continue du Parti communiste chinois.

Pourtant, la dissidence n’a fait que devenir plus visible depuis lors. La semaine dernière, des centaines de travailleurs de l’usine d’iPhone de Foxconn dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, ont protesté après des semaines de restrictions de Covid-19 les ont confinés dans leurs dortoirs ou leurs maisons, avec des rapports faisant état d’une mauvaise logistique de distribution alimentaire et d’une peur généralisée. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase semblait être des informations selon lesquelles Foxconn retarderait les paiements de primes promis aux nouveaux travailleurs recrutés après que les anciens employés aient démissionné ou fui l’enceinte de l’usine en raison de l’incapacité de l’entreprise à gérer les épidémies.

Les protestations en ligne subtiles sont assez courantes dans les médias sociaux chinois, mais certaines d’entre elles se sont répercutées dans la vie réelle, y compris dans des universités comme Université de Tsinghua, les manifestants brandissent des morceaux de papier vierges dans une protestation silencieuse, pratiquement non censurée. Les manifestations qui se déroulent à Shanghai, à Nanjing et ailleurs comportent des risques différents de ceux en ligne, comme les citoyens chinois le constatent déjà, a déclaré Stroup, notamment “la dispersion et les arrestations de manifestants à Shanghai la nuit dernière et la présence policière accrue dans certaines parties d’Urumqi Route à Shanghai aujourd’hui.

À Urumqi même, il y a déjà des officiers du SWAT qui surveillent les manifestations “pour établir un message très clair et puissant qu’il y a une ligne et que la police va rétablir l’ordre et procéder à des arrestations”.[s] si besoin est », a déclaré Stroup.

Rien de tout cela ne signifie que Xi Jinping est en train de tomber

Bien qu’il soit difficile d’exagérer à quel point l’ampleur des manifestations est inhabituelle, du moins en Chine continentale, cela ne signifie pas la fin de Xi Jinping ou du Parti communiste chinois. En fait, si le passé est une indication, cela signifie que de nouvelles répressions sont probables.

Malgré les protestations autour du 20e Congrès du Parti, Xi a envoyé à l’époque des messages extrêmement puissants sur qui était au pouvoir. Non seulement l’ancien président Hu Jintao, relativement libéral, a été éjecté des débats le dernier jour de l’événement, mais les nominations au Politburo et au Comité permanent ont été remplies de loyalistes susceptibles de réaliser sa vision de l’avenir de la Chine. En fait, le futur député du parti de Xi, Li Qiang, a supervisé le verrouillage chaotique de Shanghai ce printemps.

Xi n’a pas non plus nommé de successeur au Congrès et a amendé la constitution en 2018 pour lui permettre plus que les deux mandats typiques au pouvoir – juste deux indications qu’il pourrait se mettre en place pour être le leader de la Chine à vie.

Mais malgré l’apparente emprise de fer de Xi sur la Chine, la prolifération des manifestations dans les villes du pays indique que l’information se propage rapidement, permettant aux gens de se mobiliser même si une armée de censeurs bloque des mots ou des phrases qui indiquent un mécontentement ou une protestation.

« Même les gouvernements autoritaires doivent encore tenir compte de cette réaction de masse, sinon ils perdront la coopération de la société. On va s’attendre à ça [the central government] va améliorer la mise en œuvre de la politique, même si la politique elle-même ne va pas changer », a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations, à Vox en avril à propos des manifestations de Shanghai.

À cette fin, il y a apparemment eu des changements dans la politique zéro-Covid, comme Bloomberg l’a rapporté plus tôt ce mois-ci. Les nouvelles directives, destinées à faciliter la mise en œuvre de la politique, incluent la fourniture de fournitures et de nourriture adéquates aux personnes en quarantaine, la réduction du temps de quarantaine, la promotion de la vaccination et le renforcement des personnes âgées, et 17 autres points spécifiques. Il y a également eu une approche plus discrète des restrictions à Pékin ; plutôt que des restrictions générales, les autorités utilisent les canaux de quartier et WeChat pour imposer des verrouillages ciblés qui, selon Bloomberg, ont touché toutes les régions de la ville. Les autorités du Xinjiang ont également affirmé samedi qu’elles allègeraient les restrictions de Covid à Urumqi et Korla, une autre ville du Xinjiang, selon l’Associated Press, ainsi qu’à ouvrir les transports dans la région et entre Urumqi et quatre autres villes chinoises.

L’incendie d’Urumqi, a noté Stroup, semble avoir renforcé la compréhension d’une partie du public chinois que n’importe qui pourrait être soumis à des blocages totalisants – pas seulement les minorités ethniques, ou ceux qui vivent là où il y a une énorme épidémie – ce qui pourrait mettre leur vie en danger. C’est une notion fédératrice, mais c’est fédérateur contre l’État, par opposition à en dessous de malgré tous les efforts de Xi.

Pourtant, il n’y a aucune raison d’imaginer que ces protestations, aussi répandues soient-elles, aboutiront au renversement de Xi. En fait, si les manifestations de Hong Kong de 2019 et 2020 sont une indication, c’est le contraire qui est vrai ; une telle rébellion ouverte ne fera que donner au gouvernement plus d’incitations à réprimer les libertés dont jouissent les gens.

“Une chose que j’exhorterais quiconque regarde ces événements à faire est d’être prudent dans l’évaluation de ce que ces types de protestations présagent pour des choses comme le changement politique”, a déclaré Stroup à Vox. “Alors que le parti-État est certainement très préoccupé par le maintien de récits légitimants sur la stabilité et l’harmonie du parti, les demandes de ceux qui protestent jusqu’à présent se concentrent principalement sur la fin du zéro-Covid. Comment cela pourrait influencer des choses comme la perception publique de Xi ou le parti lui-même est difficile à discerner, et cela se confirmera en grande partie avec le temps.