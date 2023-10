« C’est leur travail de protéger les étudiants juifs. Pouvez-vous imaginer que cela arrive à n’importe quelle autre minorité ethnique de la ville de New York ? »

L’affrontement à Cooper Union est le dernier exemple en date de conflit entre étudiants et professeurs sur les campus universitaires. L’inquiétude concernant la sécurité des campus s’est accrue à mesure que des manifestations éclatent dans tout le pays à cause du conflit au Moyen-Orient.

Université de Columbia plus tôt cette semaine reporté une importante collecte de fonds suite à une agression contre un étudiant israélien après qu’il a confronté une femme pour avoir démoli des affiches avec des noms de photos d’Israéliens pris en otages par le Hamas et des manifestations en duel sur le campus.

Et suite à une manifestation anti-israélienne à l’université de Binghamton, un étudiant a déclaré que « Israël est pire que l’Allemagne nazie. » Entre-temps, des étudiants juifs, des professeurs et des anciens élèves de l’Université de New York ont ​​signé sur une lettre condamnant cette semaine l’absence de réponse de l’institution face à la montée de l’antisémitisme.

Les étudiants de l’Université George Washington à Washington, DC, messages pro-Hamas projetés sur les bâtiments du campus la nuit, l’un d’entre eux lisant « Gloire à nos martyrs ».

Et les responsables de l’Université Drexel enquêtent si un étudiant juif a été victime d’un crime de haine après que la porte de son dortoir a été incendiée.

Gerard Filitti, avocat du Lawfare Project – un groupe qui défend les droits du peuple juif – souhaite engager des poursuites pénales contre les manifestants pro-palestiniens de Cooper Union pour menaces, ainsi que pour émeutes et incitations à la haine. Les étudiants n’ont pas pris la parole pendant le rassemblement pour des raisons de sécurité.

La présidente de Cooper Union, Laura Sparks, fait désormais face à des appels de militants et d’étudiants lui demandant de démissionner.

Vernikov a apporté une lettre de démission pré-écrite pour Sparks lors du rassemblement de jeudi devant la bibliothèque.

“Nous exigerons des poursuites dans toute la mesure prévue par la loi”, a déclaré Filitti. « Nous devons envoyer un message à New York et ailleurs : il y a des conséquences à menacer et à intimider des étudiants juifs ou tout autre étudiant. »

Un porte-parole de Cooper Union a déclaré que le personnel était resté avec les étudiants dans la bibliothèque et que Sparks était dans le bâtiment jusqu’à ce que les étudiants protestataires se soient dispersés.

L’école examine les rapports et les images de l’incident, a renforcé la sécurité et contacte les communautés affectées, a déclaré le porte-parole.

« La dévastation et les pertes de vies humaines en Israël et à Gaza sont une cause de profonde douleur et de colère pour les gens du monde entier et dans notre propre communauté », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Bien que nous soutenions le droit de nos étudiants à manifester pacifiquement et à s’exprimer, le mouvement de grève de mercredi a atteint un niveau inacceptable lorsque des étudiants protestataires sont entrés dans un bâtiment du campus et ont perturbé l’environnement d’apprentissage. »

Des manifestants pro-palestiniens chantent lors de leur marche à l’Université de Columbia. | Yuki Iwamura/AP

Sari, la mère d’un étudiant diplômé de Cooper Union qui se trouvait à la bibliothèque, a déclaré que sa fille lui avait raconté l’expérience.

« Elle a peur », a déclaré Sari lors du rassemblement, demandant que son nom de famille ne soit pas divulgué pour des raisons de sécurité. “Elle a peur d’être sur ce campus.”

Plusieurs agents du NYPD étaient sur place à Cooper Union le jour de la manifestation à la demande des responsables de l’école et ont accompagné une vingtaine de manifestants pro-palestiniens qui ont traversé le bâtiment pour finalement arriver à la bibliothèque.

Le chef de la patrouille du NYPD, John Chell, a déclaré jeudi matin que les portes de la bibliothèque étaient fermées, mais pas verrouillées, ce qui contredit les informations de des étudiants secoués qui a déclaré que les administrateurs de l’école ont ravagé la salle alors que les manifestants pro-palestiniens frappaient aux portes et aux grandes fenêtres en verre.

Les agents ont ensuite demandé à certains étudiants juifs de la bibliothèque s’ils avaient besoin d’aide pour rentrer chez eux, selon Chell, ce qu’ils ont refusé.

“Là [were] “Il n’y a eu aucune menace directe, aucun dégât, aucun danger pour les élèves de cette école”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Le maire Eric Adams a déclaré mercredi soir que son administration avait été en contact avec l’école ainsi qu’avec les forces de l’ordre.

“Bien que les étudiants de Cooper Union aient le droit de manifester pacifiquement, la haine n’a pas sa place dans notre ville”, a déclaré Adams. dit le X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. La gouverneure Kathy Hochul a également partagé un message de soutien similaire.

La City University de New York a déployé des agents de sécurité publique dans les espaces du campus où se rassemblent des étudiants juifs, musulmans et arabes, a déclaré le chancelier de la CUNY, Félix Matos Rodríguez. dans une lettre aux étudiants et au personnel mercredi. Un porte-parole de CUNY a fait référence à POLITICO à la lettre.

Matos Rodríguez a souligné que même si l’université s’engage en faveur de la liberté d’expression, il est interdit aux étudiants d’utiliser les biens et les plateformes de l’université, y compris les ordinateurs ou les adresses électroniques, pour promouvoir des activités ou des agendas politiques.

Interrogé sur l’incident de Binghamton, un porte-parole de SUNY a d’abord refusé de commenter.

Mais dans un communiqué jeudi soir, le porte-parole Lane Filler a déclaré : « Le chancelier et le conseil d’administration ont rejeté et continuent de rejeter des déclarations comme celle d’un étudiant ainsi que toutes les formes d’antisémitisme dans les termes les plus durs possibles. »

Il a déclaré : « SUNY a pris et continuera de prendre des mesures pour que les étudiants juifs et tous les étudiants se sentent en sécurité sur le campus, notamment en les escortant aux services religieux et en renforçant la sécurité. »

Plus tôt ce mois-ci, le chancelier de SUNY, John King, a exprimé son soutien à la communauté juive et a déclaré que des ressources étaient disponibles pour tous les étudiants qui en faisaient la demande. Un porte-parole de Binghamton n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Marc Molinaro a critiqué l’Université de Binghamton, dans son district, pour ne pas faire davantage face aux manifestations antisémites sur le campus. | Alex Wong/Getty Images

Les étudiants, le personnel et les responsables politiques ont imploré les chefs d’établissement de faire davantage pour protéger les étudiants contre les discours de haine et les manifestations violentes sur les campus.

David Greenfield, professeur adjoint de droit au Brooklyn College et PDG et directeur exécutif du Met Council – la plus grande organisation caritative juive du pays dédiée à la lutte contre la pauvreté – a déclaré que les institutions n’en faisaient pas assez pour tracer la frontière entre la protection de la liberté d’expression et la garantie de la sécurité des étudiants.

“Ces manifestations commencent comme des manifestations pacifiques, mais ce qui finit par se produire est la plupart du temps, elles finissent par des manifestations violentes”, a déclaré Greenfield dans une interview. « Ils partent d’un lieu de liberté d’expression et se terminent par un lieu de discours de haine et d’intimidation. Et c’est une ligne que nous ne pouvons pas leur permettre de franchir. »

représentant Ritchie Torres (DN.Y.) – un fervent partisan pro-israélien – tient une conférence de presse vendredi matin avec des étudiants juifs, des parents, des chefs religieux et des défenseurs pour condamner les incidents antisémites sur les campus universitaires.

Nily Rozic, membre de l’Assemblée, le premier membre de l’Assemblée d’État né en Israël, a dénoncé l’antisémitisme endémique sur les campus.

« La réalité et les illusions de sécurité sur le campus ont presque complètement disparu – quelle période effrayante et dangereuse pour un étudiant juif sur n’importe quel campus de New York », a déclaré Rozic, un démocrate, dans un communiqué. « Les présidents des universités et des collèges doivent rendre des comptes, en particulier pour tout collège ou université qui reçoit un financement public. L’antisémitisme sur le campus ne peut être toléré – point final.

Représentant du GOP. Marc Molinaro – qui a rédigé une législation visant à promouvoir l’enseignement de l’histoire précise de l’Holocauste dans les écoles – s’est dit « profondément perturbé » par l’évocation par l’étudiant de Binghamton de l’Allemagne nazie.

« Permettez-moi de m’adresser directement aux étudiants qui ont lancé ces manifestations anti-israéliennes dans les universités américaines », a déclaré Molinaro. dans un rapport. « Nous respecterons – et combattrons – toujours pour votre droit à la libre expression. Mais nous n’accepterons jamais l’intolérance ou la pure idiotie. S’il vous plaît, prenez le temps d’apprendre l’histoire, de vous souvenir du passé et d’ouvrir vos yeux et votre esprit à la vérité. Nous n’oublierons pas.”

Le président du GOP de New York, Ed Cox, a déclaré qu’il aimerait voir l’expulsion des étudiants qui recourent à des activités violentes ou menaçantes.

“Tout étudiant étranger participant à de telles activités devrait être expulsé des États-Unis”, a déclaré Cox dans un communiqué.

Joe Anuta a contribué à ce rapport.