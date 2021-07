Les manifestations à Cuba acclamées par les exilés de Floride qui appellent à une « révolution »

Abasourdi et ébranlé par les manifestations de rue à l’échelle de l’île dimanche, le régime communiste cubain a cherché lundi à détourner la responsabilité des causes du « mécontentement » politique tandis que les Cubano-Américains espéraient que cette série de troubles conduirait au changement de gouvernement tant souhaité.

« Espérons que ce soit enfin le moment que beaucoup d’entre nous attendaient », a déclaré Luis Obregon de Royal Palm Beach. « Je suis optimiste. »

Suite:Des manifestations antigouvernementales à Cuba déclenchent des rassemblements de solidarité en Floride

Obregon a déclaré qu’il avait conduit dimanche de chez lui à Little Havana à Miami pour se rassembler en faveur des manifestants à Cuba.

« Vous ne pouvez marcher sur les gens que si longtemps avant qu’ils ne se défendent », a déclaré Obregon, arrivé aux États-Unis en 1985. « Les gens n’avaient rien à manger, aucun moyen de mener une vie meilleure quand j’étais là-bas et rien n’a changé . Il est temps de changer. Il était temps. «

Le COVID, les pénuries de nourriture et d’électricité ont déclenché des troubles à Cuba

C’était un sentiment commun exprimé à Cuba – et en Floride – dimanche alors que des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la nation des Caraïbes pour exiger le changement. L’étincelle a été un week-end de mauvaises nouvelles dans la bataille infructueuse de Cuba contre COVID-19 – qui comprenait un nombre record d’infections et de décès.

En outre, les 11 millions d’habitants de la nation insulaire souffrent de pannes d’électricité quotidiennes et prolongées au milieu d’une vague de chaleur estivale. Et des pénuries de longue date pour tout, de la nourriture aux médicaments.

Suite:Joueur de l’équipe de baseball cubaine défauts quelques jours avant le tournoi de qualification olympique qui se tiendra à West Palm Beach, Port St. Lucie

Partout à Cuba, les manifestants ont scandé « Libertad », en espagnol pour « liberté », et « Patria y vida » – une pièce de théâtre sur « Patria o muerte », « La patrie ou la mort » – l’exclamation de clôture des discours de feu le dictateur cubain Fidel Castro.

Le chant « Patria y vida » est devenu le cri de guerre de nombreux jeunes Cubains exigeant des changements sur l’île. Il a été popularisé dans une chanson de protestation enregistrée par un groupe de musiciens populaires à Cuba dirigé par le rappeur du groupe Orishas Yotuel Romero.

Voir la vidéo de la chanson de protestation des Orishas ici

Les paroles de la chanson condamnent une histoire de répression sur l’île : « Nous sommes des artistes ; nous sommes la sensibilité, l’histoire vraie, pas la mal racontée. Nous sommes la dignité d’un peuple piétiné sous la menace d’une arme et par des mots qui ne veulent toujours rien dire. »

Ces thèmes ont été mégaphones lors de rassemblements de solidarité à travers la Floride dimanche.

Dimanche, à West Palm Beach, des exilés cubains se sont réunis pour une manifestation de solidarité au coin de Military Trail et Forest Hill Boulevard. Ils ont agité des drapeaux cubains devant la circulation et ont hissé des pancartes indiquant « Les Cubains sont en train de mourir ! »

Suite:Point de vue : un appel pour les Cubains – et pour les États-Unis

À Tropical Bakery, une institution cubaine de West Palm Beach depuis près de 32 ans, la serveuse Lauren Camacho, 23 ans, a déclaré lundi qu’elle surveillait les manifestations sur l’île avec une anxiété particulière. La plupart de sa famille immédiate reste dans sa province natale de Villa Clara, qu’elle a quittée il y a trois ans pour chercher une vie meilleure dans le comté de Palm Beach.

« Mon mari a découvert que son frère avait été arrêté pour avoir manifesté dans la rue. Personne ne sait où il est. Ils l’ont fait disparaître », raconte Camacho, qui vit ici avec son mari et leur fille de 8 mois.

Les rapports qu’elle entend de sa mère, de son père, de ses frères et d’autres parents sur l’île brossent un tableau sombre de Cuba, dit-elle.

« Les choses sont horriblement difficiles dans notre Cuba. Les enfants ont des convulsions dans les hôpitaux parce qu’il n’y a pas de ressources », a-t-elle ajouté. « Les gens meurent de grippes et d’autres maladies courantes. Il n’y a pas de nourriture. Les seuls qui ont de la nourriture sont ceux qui sont au pouvoir. Il y a des coupures de courant quotidiennes. »

Elle a déclaré que la pandémie de COVID-19 a révélé de nombreux échecs de « ceux au pouvoir » que la population paie cher en ce moment.

« Certains pourraient blâmer le coronavirus, mais cela se passait bien avant cela », a-t-elle déclaré. « Cela vient juste de se révéler maintenant. »

D’autres craignaient que le gouvernement réprime violemment les manifestations.

« Je m’inquiète des effusions de sang, mais je suis prudemment optimiste. On pourrait espérer que la bonté et la démocratie finiront par prévaloir », a déclaré Maribel Alvarez, présidente d’origine cubaine d’Altima International, une société de relations publiques de West Palm Beach avec une solide clientèle à Palm Beach. « Ces personnes ont eu assez de violence, de répression, de manque de soins médicaux de base et le mépris total des droits humains les plus fondamentaux. »

Les dirigeants communistes de Cuba accusent l’embargo américain

À La Havane, le président cubain Miguel Díaz-Canel a tenu lundi une conférence de presse chorégraphiée avec des représentants des médias d’État pour répondre aux frustrations nationales qui, selon lui, étaient manipulées par des « influenceurs des médias sociaux » et des « YouTubers » pour saper la révolution.

Díaz-Canel s’est assis à une table de conférence rectangulaire avec d’autres responsables du gouvernement et de l’industrie où ils ont discuté des efforts pour atténuer les pannes d’électricité, la pénurie de médicaments, les pénuries alimentaires et l’augmentation des infections et des décès par COVID-19.

Díaz-Canel, qui a assumé les rênes de la révolution communiste vieille de 61 ans lorsque Raúl Castro a pris sa retraite, a imputé les malheurs du pays à l’embargo économique américain.

« Tous ces problèmes qui sont présents dans notre société comme sources d’insatisfaction, quelle est leur origine ? Quelle en est la cause. C’est le blocus », a-t-il déclaré.

Frustrant pour certains exilés de regarder de loin les manifestations à Cuba

Mario Chaoui, 42 ans, de Cape Coral, est né à Cuba et y a vécu jusqu’à ce qu’il quitte l’équipe nationale cubaine de baseball en 2000, a-t-il déclaré.

L’un de ses cousins ​​a été emprisonné après avoir participé à des manifestations à La Havane, a-t-il déclaré.

« Ils en ont juste marre », a-t-il dit à propos du peuple cubain. « Ils se battent littéralement avec des pierres et des bâtons. »

C’est frustrant de voir de loin les Cubains souffrir sans nourriture ni médicaments. « Il n’y a pas de nourriture dans les environs même si vous avez l’argent pour l’acheter », a-t-il déclaré.

« Pour le moment, nous ne pouvons pas y aller et faire quoi que ce soit. Ce que nous pouvons faire, c’est ce que je fais. Nous descendons dans la rue ici, étendons le drapeau cubain, partageons et veillons à ce que nos voix soient entendues. »

Gloria Jordan, 53 ans, chef-propriétaire de La Trattoria Café Napoli à Fort Myers, a quitté Cuba en tant que jeune adulte mais sa famille reste à Cuba. Elle a mené des voyages culinaires et culturels à Cuba jusqu’à ce que la pandémie les arrête en 2020.

« C’est une cocotte-minute et elle a explosé parce qu’elle doit exploser », a-t-elle déclaré. « C’est une période effrayante. On ne sait pas comment ça va finir. Mais n’oubliez pas, ils ont commencé la révolution juste comme ça.

Les Cubains « ont faim et ils ont besoin de nourriture dans l’estomac ».

Plusieurs amis lui ont demandé, que puis-je faire pour Cuba ?

« Pour le moment, rien », a-t-elle déclaré. « Tous les petits organismes de bienfaisance, fondations ou groupes, ces personnes ne peuvent rien faire. » « Je veux entendre parler de la Croix-Rouge, de quelqu’un de neutre ou d’une grande organisation comme les Nations Unies. Les grandes organisations sont les seules que je vois aider.

Juste pour envoyer de l’argent à sa famille, comme elle le fait chaque mois pour les aider avec les dépenses de base comme la nourriture et les médicaments, elle paie environ 60 $ de frais pour chaque 100 $ envoyé.

« Un soutien émotionnel, c’est tout ce que je peux faire pour la famille et partager, partager, partager », a-t-elle déclaré. « Plus vous partagez, plus les gens peuvent comprendre ce qui se passe à Cuba. Ce problème ne doit être résolu que par le peuple cubain.

« Vous savez ce qui doit se passer là-bas ? La police, l’armée devraient dire : ‘Je ne le fais pas’ », a-t-elle déclaré.

« C’est l’un de ces endroits dont vous ne pouvez pas trouver la sortie. »

Les Cubano-Américains disent que l’accent devrait être mis sur le peuple cubain

« Voir ces images de la manifestation me rend très fier. Mes pensées vont au peuple cubain, qui est descendu dans la rue pour protester pour la première fois depuis plus de 60 ans. J’espère que cela mettra fin à cette dictature », a déclaré Frank Steinhart, ancien producteur de télévision en réseau et directeur de production de la société de chaussures Stubbs and Wootton à Palm Beach. Né à Cuba, il a quitté l’île en 1960, à l’âge de 6 mois.

L’artiste cubano-américain de West Palm Beach Rolando Chang Barrero, qui s’est engagé socialement et politiquement dans des causes locales et mondiales, estime qu’il est temps de dépasser les différences politiques et de se concentrer sur les besoins du peuple cubain.

« Je lance un appel à l’unité entre tous les groupes. Nous devons vérifier notre ego à la porte. C’est ce que nous attendions à Cuba, que le peuple cubain se révolte, et nous devons être solidaires avec eux », déclare Chang Barrero, propriétaire de The Box Gallery à West Palm.

Il y a un terrain d’entente sur lequel construire, dit-il.

« Ce que nous avons en commun, c’est que nous voulons un Cuba libre. Le mouvement arrive. La révolution vient de l’intérieur – et elle sera télévisée et sur les réseaux sociaux », dit-il, offrant une variante d’un classique de Gil Scott-Heron. « Nous devons les écouter, pas leur dire ce dont ils ont besoin. »

@afins@pbpost.com

lbalmaseda@pbpost.com

jmilian@pbpost.com