Les manifestants à Barcelone ont incendié et bloqué des rues lors de la deuxième nuit de manifestations furieuses contre l’arrestation du rappeur Pablo Hasel, condamné à la prison pour avoir insulté le roi d’Espagne et glorifié le terrorisme.

Alors que la nuit tombait sur Barcelone mercredi, des foules de manifestants ont roulé des barricades de fortune le long de la Via Laietana centrale, avant de les incendier. Le bruit du verre brisé pouvait être entendu dans les vidéos filmées par les spectateurs, ainsi que le craquement des armes de la police dans les rues voisines.

Des manifestants sont arrivés à la Via Laietana de Barcelone, où se trouve le poste de police espagnol, lors de la deuxième nuit de manifestations contre l'emprisonnement de Pablo Hasel

Des foules de manifestants se sont rassemblées dans la capitale catalane, alors que la police anti-émeute surveillait les rassemblements.

Des incendies ont également été signalés à Lleida, la ville d’Hasel a été arrêtée mardi.

Les manifestations sont survenues un jour après que des manifestations similaires sur l’arrestation se sont transformées en émeutes. Les manifestants ont lancé des projectiles sur les policiers mardi soir et les policiers ont répondu avec des balles en caoutchouc. Une manifestante a perdu un œil lorsqu’elle a été touchée par une balle en caoutchouc, le groupe activiste IRIDIA revendiqué.

Hasel, de son vrai nom Pablo Rivadulla Duro, a été arrêté mardi après s’être barricadé à l’intérieur de l’Université de Lleida, dans l’ouest de la Catalogne. Moins de deux semaines plus tôt, il avait été condamné à neuf mois de prison pour avoir appelé l’ancien monarque en disgrâce Juan Carlos I un « voleur » et un «Chef de la mafia», et pour une publication sur les réseaux sociaux faisant l’éloge de GRAPO, un groupe terroriste maoïste espagnol.

La condamnation et l’arrestation du rappeur n’étaient pas sa première confrontation avec la loi. En 2014, Hasel a été reconnu coupable d’avoir exprimé son soutien au groupe terroriste séparatiste basque ETA, mais sa peine a été suspendue en 2019.

Des centaines d’artistes et d’activistes, dont le réalisateur Pedro Almodóvar et l’acteur Javier Bardem, ont demandé la libération du gouvernement Hasel. L’avocat du rappeur a déclaré mercredi à l’agence de presse catalane que son client emprisonné était « satisfait » avec le «Vague d’indignation» son emprisonnement a commencé.

