Les manifestants thaïlandais sont de retour dans la rue pour exiger la démission du gouvernement et la limitation des pouvoirs du roi

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bangkok jeudi pour protester contre le gouvernement du Premier ministre Prayuth Chan-o-cha, certains manifestants se rassemblant au Monument de la démocratie de Bangkok et d’autres marchant vers la Maison du gouvernement, où se trouvent les bureaux du Premier ministre. Les demandes incluent la réduction du pouvoir de la monarchie sous le règne du roi actuel, Maha Vajiralongkorn.

Les manifestations se déroulent symboliquement à l’occasion du 89e anniversaire de la révolution siamoise – un coup d’État qui a renversé 800 ans de régime monarchique absolu et transformé la Thaïlande en une monarchie constitutionnelle. Le chef de la protestation Jatupat ‘Pai Daodin’ Boonpattararaksa a déclaré : « En 89 ans depuis la fin de l’absolutisme, nous n’avons abouti à rien », ajoutant que les changements à la constitution doivent « venez du peuple ».

Jeudi, vers 15 heures, heure locale, les principaux leaders de la protestation, dont Jatupat, sont entrés au parlement thaïlandais pour soumettre leur version des amendements aux responsables gouvernementaux et s’entretenir avec eux. On ne sait pas encore comment le gouvernement a réagi aux propositions.

Les principaux dirigeants de la protestation comme @paritchi@jatupt@PanusayaS sont maintenant entrés à l’intérieur #Thaïlande Parlement représentant le peuple. Ils veulent soumettre une lettre indiquant leur version d’un amendement à la charte et, espérons-le, avoir la chance de s’adresser à certains députés à l’intérieur de la maison. #ม็อบ24มิถุนาpic.twitter.com/fAGvm0fW1H – May Wong (@MayWongCNA) 24 juin 2021

Alors que les manifestations ont jusqu’à présent été pour la plupart pacifiques, il y a eu de légères altercations et huées de membres du gouvernement qui ont tenté de parler avec le public.

Légère bagarre plus tôt que certains #Thaïlande les manifestants se sont fâchés contre le député du gouvernement qui est venu rencontrer les leaders de la protestation. Le député du gouvernement essayait de parler mais a été hué, chassé, l’obligeant à se retirer au Parlement #ม็อบ24มิถุนา#ce qui se passe en thailandepic.twitter.com/1I5cuBWAzI – May Wong (@MayWongCNA) 24 juin 2021

Selon le chef adjoint de la police de Bangkok, Piya Tavichai, environ 2 500 policiers ont été postés pour surveiller les manifestations. Jusqu’à présent, ils ont barricadé les routes et autres routes menant aux principaux bâtiments gouvernementaux.

3ème barricade de police à ce jour après presque 2 heures de marche vers #Thaïlande maison du parlement. Certaines routes menant à des bâtiments gouvernementaux clés sont des endroits où la police ne veut pas que les manifestants s’approchent. Mais les manifestants continuent #ม็อบ24มิถุนา#ce qui se passe en thailandepic.twitter.com/Q5GOTPdDbp – May Wong (@MayWongCNA) 24 juin 2021

Les manifestations se déroulent en grande partie dans la capitale, bien qu’elles aient également été prévues dans la ville septentrionale de Chiang Mai, ainsi que dans la région sud de Nakhon Si Thammarat.

Des manifestations ont commencé à avoir lieu dans tout le pays en juillet 2020, lorsque des milliers d’étudiants sont descendus dans la rue pour exiger la démission du Premier ministre et de son gouvernement, une réforme constitutionnelle et la fin du harcèlement des autorités.

Le Premier ministre Prayuth Chan-o-cha est arrivé au pouvoir en 2014, après que l’armée a pris le contrôle du gouvernement intérimaire de Yingluck Shinawatra, qui a fait du général le chef du pays. Les prochaines élections auront lieu en 2023.

L’actuel roi de Thaïlande a augmenté son pouvoir royal et sa richesse lorsqu’il a accédé au trône en 2016. Le hashtag #WhyDoWeNeedAKing a été tweeté plus d’un million de fois après avoir enfreint les mesures de Covid-19 pour retourner à Bangkok pour commémorer sa dynastie sans mise en quarantaine au plus fort de la pandémie.

