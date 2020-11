Les manifestants thaïlandais pro-démocratie mettent en garde contre un possible coup d’État

Les principales revendications du mouvement de protestation sont que le Premier ministre Prayuth Chan-ocha et son gouvernement démissionnent, que la constitution soit amendée pour être plus démocratique et que la monarchie soit réformée pour la rendre plus responsable.

Leur revendication concernant la monarchie est la plus controversée et en fait le plus ennemi. L’institution royale de droit et de tradition est pratiquement intouchable et est considérée par beaucoup comme le fondement de l’identité nationale. L’armée a fait de la défense de la monarchie l’une de ses tâches les plus importantes.

Les dirigeants de la manifestation estiment que le roi Maha Vajiralongkorn a plus de pouvoir que ce qui est approprié sous une monarchie constitutionnelle, et en ont fait le centre de leurs campagnes ces dernières semaines. Alors que la critique de la monarchie était autrefois taboue, les discours lors des rassemblements – ainsi que les signes et les chants – contiennent des mots mordants sur le roi et le palais.

En réponse, les autorités thaïlandaises ont intensifié au cours de la semaine dernière leur bataille juridique contre les dirigeants de la contestation, accusant 12 d’entre eux d’avoir violé une loi sévère contre la diffamation de la monarchie. La loi sur la lèse-majesté est passible d’une peine de prison de trois à quinze ans, mais n’a pas été utilisée au cours des trois dernières années.

Historiquement, la défense de la monarchie a été détournée pour des raisons politiques. Elle a également déclenché des violences, notamment en 1976, lorsqu’elle a conduit au meurtre de dizaines d’étudiants lors d’une manifestation universitaire contre le retour d’exil d’un dictateur militaire déchu. Cet événement a été le déclencheur d’un coup d’État et depuis lors, la Thaïlande a connu des coups d’État réussis en 1977, 1991, 2006 et 2014.

On craint que si le gouvernement constate qu’il ne peut pas contrôler les manifestations, qui montrent peu de signes de recul, il peut imposer la loi martiale ou être chassé par l’armée lors d’un coup d’État.

Vendredi soir, certains des orateurs ont exhorté la foule à prendre des mesures pour résister à tout éventuel coup d’État.

L’opposition à toute tentative de coup d’État était le thème nominal du rassemblement, qui a commencé dans une atmosphère de festival qui a caractérisé de nombreux événements de protestation. Des canards gonflables en caoutchouc jaune extra-larges qui sont devenus des icônes du mouvement après avoir été utilisés comme boucliers contre les canons à eau de la police ont été rejoints par des ballons à l’image d’extraterrestres argentés. Les ballons sont exposés pour se moquer des accusations selon lesquelles des étrangers – des «étrangers» – financent et dirigent le mouvement de protestation.