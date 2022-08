Les manifestants thaïlandais disent que le Premier ministre atteint la limite de son mandat et doit démissionner

BANGKOK (AP) – Des groupes de manifestants se sont rassemblés mardi dans la capitale thaïlandaise pour demander au Premier ministre du pays de démissionner, affirmant qu’il avait dépassé la limite constitutionnelle de son mandat.

Une manifestation au Monument de la démocratie de Bangkok, un lieu de protestation traditionnel, a semblé attirer moins de 200 manifestants, mêlés à des passants et des journalistes.

Des militants antigouvernementaux demandent la démission du Premier ministre Prayuth Chan-ocha depuis près de trois ans, affirmant qu’il occupe le poste de manière illégitime parce qu’il est arrivé au pouvoir en menant un coup d’État militaire qui a renversé un gouvernement élu en 2014.

Ils ont de nouveaux espoirs qu’il puisse être démis de ses fonctions en raison d’un article de la constitution qui limite les premiers ministres à huit ans au pouvoir. Ils disent que les huit ans se sont terminés mardi, un jour avant l’anniversaire du coup d’État de 2014.

Mais les partisans de Prayuth soutiennent que le compte à rebours de son mandat a commencé après 2014.

Ils disent que la constitution actuelle, qui contient la disposition limitant les premiers ministres à huit ans, est entrée en vigueur le 6 avril 2017, et cela devrait être utilisé comme date de début. Une autre interprétation favorisant son maintien en fonction est que le compte à rebours a commencé le 9 juin 2019, lorsque Prayuth a pris ses fonctions en vertu de la nouvelle constitution à la suite des élections générales de 2019. Il doit convoquer de nouvelles élections d’ici l’année prochaine dans tous les cas.

Une pétition de législateurs de l’opposition faisant valoir que Prayuth a atteint la limite de huit ans a été envoyée lundi à la Cour constitutionnelle, avec des spéculations selon lesquelles son panel de neuf membres pourrait annoncer mercredi s’il se prononcera sur la question.

La possibilité que le tribunal se prononce contre Prayuth – considérée comme légère car elle a généralement statué en faveur du gouvernement dans une multitude d’affaires politiques – a suscité des tensions.

Les sondages montrent que la popularité du Premier ministre est au plus bas. Il a été accusé d’avoir mal géré l’économie et d’avoir bâclé la réponse de la Thaïlande à la pandémie de COVID-19.

En 2020, des milliers de personnes sont descendues dans la rue lors de multiples manifestations pour exiger la démission de Prayuth et de son cabinet, tout en appelant à la modification de la constitution et à la réforme de la monarchie. Le mouvement étudiant a été déclenché en partie par la dissolution ordonnée par le tribunal du parti d’opposition populaire Future Forward.

Le mouvement de protestation a attiré à un moment donné des foules de 20 000 à 30 000 personnes à Bangkok. Plusieurs affrontements avec les autorités sont devenus violents. Une répression judiciaire contre les militants, arrêtés dans de nombreux cas en vertu d’une loi contre l’insulte à la monarchie en raison de leurs critiques de l’institution royale, a encore plus aigri les détracteurs de Prayuth.

La principale faction du mouvement de protestation, se faisant appeler Ratsadon – le peuple – a publié dimanche une déclaration affirmant son appel à l’éviction de Prayuth.

« Depuis plus de huit ans, la société thaïlandaise traverse les périodes les plus sombres et les plus amères. Une période sous le règne d’un tyran qui a enlevé le pouvoir au peuple. Un tyran qui hérite du pouvoir par un mécanisme sans légitimité démocratique », indique le communiqué.

Il a déclaré que la Cour constitutionnelle « doit écouter ».

“Nous, le peuple, espérons qu’au fond de vous, vous et les copains du général Prayuth reviendrez à la raison et réaliserez que le temps du général Prayuth en tant que Premier ministre de la Thaïlande a pris fin selon la constitution thaïlandaise de 2017.”

Craignant que des manifestants ne se dirigent vers les bureaux de Prayuth à Government House, les forces de sécurité ont bloqué certaines rues avec des conteneurs d’expédition, une tactique qu’elles ont déjà utilisée contre des manifestants antigouvernementaux.

Au Mouvement démocratique, où la manifestation devait se terminer à minuit et reprendre mercredi, un danseur costumé tournait lentement autour de bougies allumées placées sur le sol tandis qu’un autre manifestant brûlait la photo de Prayuth dans un bol avec des objets tels que du sel et des bâtons d’encens dans un rituel. malédiction. Des pétards ont été déclenchés et les manifestants ont levé un salut à trois doigts qui est devenu leur symbole de résistance.

« Les gens souffrent. C’est difficile de gagner sa vie. Les prix augmentent. Les prix du pétrole sont à la hausse et les œufs sont chers. Tout est cher. Rien n’est bon en ce moment. Prayuth ne devrait plus diriger le gouvernement », a déclaré Manee, une manifestante de 44 ans qui a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles des autorités. “Il doit sortir.”

Tassanee Vejpongsa, The Associated Press