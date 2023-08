Les manifestants tentent de contourner le blocus de la GRC contre les incendies de forêt au milieu des tensions croissantes dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique

Le BC Wildfire Service a confirmé qu’il avait temporairement retiré ses équipes de lutte contre les incendies dans la région de Shuswap, après que des manifestants se soient présentés à un barrage routier de la GRC mercredi soir dans ce que la police considère comme une tentative de « contourner » le blocus.

La police affirme que les manifestants ont défié les agents lors du blocus de la route transcanadienne et que les « menaces de violence » contre les secouristes ont incité la police montée à accroître sa présence sur place.

Des vidéos en direct de l’incident sur les réseaux sociaux, publiées mercredi soir, montrent une vingtaine de manifestants confrontés à un blocage de voitures de police près de la communauté au bord du lac de Sorrente.

Ils disent aux policiers qu’ils ne croient pas que les politiciens ont le droit de les empêcher d’emprunter la route et qu’il est illégal pour la GRC de la bloquer.

Le groupe, qui s’est organisé sur Facebook, avait espéré rassembler suffisamment de soutien pour imposer la fermeture de la zone d’évacuation, affirmant qu’il prévoyait de soutenir les propriétaires qui luttent encore contre les incendies à l’intérieur.

« C’est un avertissement pour vous tous, Canadiens, c’est ce qui s’en vient », a déclaré un homme après avoir affronté la police dans une vidéo de l’incident de Sorrente, faisant référence au blocus policier à l’intersection de Blind Bay Road.

Le groupe s’est dispersé au bout d’une heure environ sans qu’aucun cas de violence ne soit signalé.

REGARDER | Inquiétudes concernant les manifestants qui tentent d’entrer dans la zone d’évacuation des feux de forêt de Shuswap : La frustration déborde dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique Un groupe de manifestants a pris d’assaut une barricade anti-incendie dans la région de Shuswap, en Colombie-Britannique, qui, selon certains, est mal desservie par les pompiers, mais trop surveillée. Plus de 11 000 personnes dans la région font l’objet d’un ordre d’évacuation.

Les équipes du BC Wildfire Service dans la région combattent l’incendie de Bush Creek East, qui s’étend sur 410 kilomètres carrés, qui a détruit un nombre indéterminé de propriétés et déclenché des ordres d’évacuation concernant environ 11 000 personnes.

Forrest Tower, responsable de l’information du service des incendies de forêt, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi après-midi que les équipes luttant contre l’incendie de Bush Creek East avaient été temporairement réaffectées sur la base d’informations de la police selon lesquelles la zone n’était pas sûre pour le personnel chargé des incendies de forêt.

Les publications sur les réseaux sociaux l’ont confirmé, mais ont ensuite été supprimées par le service des incendies de forêt, a déclaré Tower, dans un effort « de ne pas donner de l’ampleur à quelque chose qui ne l’a pas été et ne mérite pas de l’avoir », a-t-il déclaré. « Nous connaissons le pouvoir des médias sociaux pour créer quelque chose de plus grand qu’il ne pourrait l’être.

La GRC a confirmé jeudi matin que personne n’a été arrêté lors de la confrontation et qu’aucune accusation n’est prévue.

« Heureusement, nos agents sont bien formés, ont pu désamorcer la situation et la situation a été rapidement résolue en toute sécurité et sans incident », Le porte-parole du District du Sud-Est de la GRC, le cap. James Grandy a déclaré dans une déclaration écrite.

Les pompiers de l’équipage de l’unité Titan du BC Wildfire Service jouent à la pierre-feuille-ciseaux pour déterminer les tâches tout en travaillant sur le flanc sud-est de l’incendie de forêt de Bush Creek à Turtle Valley, après qu’il ait détruit des maisons et d’autres structures dans plusieurs communautés de la région de North Shuswap. 23 août 2023. (Jesse Winter/Reuters)

La police affirme que la zone couverte par les ordres d’évacuation n’est pas sûre en raison d’incendies actifs, de lignes électriques tombées et d’arbres et de bâtiments instables.

« Même si nous comprenons et sympathisons avec les résidents de North Shuswap, il existe un processus en place par l’intermédiaire du centre des opérations d’urgence local qui doit être suivi pour assurer la sécurité de tous », a déclaré Grandy.

« Personnages extérieurs »

Les tensions se sont accrues dans la région de Shuswap, qui est l’une des régions de Colombie-Britannique les plus durement touchées par cette saison des incendies de forêt.

Forrest Tower, responsable de l’information du service des incendies de forêt, a déclaré à CBC Aube du jour Kamloops Jeudi, la confrontation lors du blocus ne semble pas provenir des habitants qui ont choisi de défier les ordres d’évacuation.

« C’est définitivement une situation tendue », a-t-il déclaré. « D’après ce que j’ai compris, ce ne sont pas les gens qui essaient activement de combattre les incendies et de travailler là-dedans. Ce sont juste des personnages extérieurs qui expriment définitivement leurs opinions. »

Ce sentiment a été repris par Derek Sutherland, directeur du centre des opérations d’urgence du district régional de Columbia-Shuswap, qui a déclaré que plusieurs résidents locaux avaient contacté pour exprimer leur inquiétude concernant les événements de mercredi.

« Ils ne soutiennent pas le ‘convoi de la liberté’ qui arrivait dans la région. (…) Ils voulaient absolument l’exprimer », a-t-il déclaré jeudi aux journalistes.

Daniel Shoemaker et son épouse Rita ont entendu le tumulte autour du convoi jeudi. Ils habitent sur le tronçon d’autoroute où se trouve le barrage routier. Après avoir appris que l’événement était organisé par des personnes extérieures à la communauté, celles-ci n’ont pas apporté leur soutien.

« Je peux comprendre s’il s’agissait de gens de la communauté, mais si vous n’êtes pas de cette communauté, restez à l’écart, vous n’avez pas le droit d’être là », a déclaré Daniel Shoemaker. « Même si vous voyagez. Si vous voyez le panneau, c’est écrit que c’est fermé, pourquoi essayer de le traverser ? »

Le ministre de la Gestion des urgences déclare que les ordres d’évacuation doivent être respectés Bowinn Ma a déclaré au public mercredi que les personnes qui choisissent de défier les ordres d’évacuation dans les zones d’incendies de forêt rendent une situation encore plus dangereuse.

Le service de lutte contre les incendies déclare vouloir travailler avec les résidents

Tower a ajouté que le service de lutte contre les incendies de forêt souhaite collaborer avec les résidents qui sont restés sur place et combattent les incendies.

« Nous travaillons à intégrer ces personnes dans nos opérations », a-t-il déclaré.

Mercredi, Tower a déclaré qu’une option consisterait à embaucher des résidents comme pompiers d’urgence s’ils ont un « niveau de base » de formation et de certifications en sécurité.

« Nous sommes allés jusqu’à cela et cela fonctionne très bien », a déclaré Tower lors d’une conférence de presse.

« Il existe la possibilité de simplement s’impliquer davantage dans nos activités opérationnelles. Cela revient simplement à la communication et à la volonté, à un certain niveau, de suivre les directives de quelqu’un de BC Wildfire. »

REGARDER | Le ministre de la Gestion des urgences aborde le non-respect des ordres : Aube du jour Kamloops11h08Tensions dans la région de Shuswap suite aux incendies de forêt Forrest Tower, porte-parole du BC Wildfire Service (BCWS), parle des dernières informations concernant l’incendie de Bush Creek East, ainsi que d’un message en ligne désormais supprimé du BCWS qui a suscité certaines inquiétudes chez les résidents.

Lors du point de presse quotidien du district régional jeudi, la porte-parole Tracy Hughes s’est engagée à consacrer du temps et des efforts pour remédier aux relations tendues entre les représentants du gouvernement et certains résidents.

« Le processus de rétablissement sera très long. Nous savons que nous devons rétablir la confiance, et nous savons que dans toute bonne relation, cela devra venir des deux côtés », a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a déclaré mercredi que le BC Wildfire Service avait « ouvert un dialogue » pour comprendre pourquoi certains défiaient les ordres, mais que les directives ont un poids juridique et que leur mépris doit cesser.

Les efforts de lutte contre les incendies dans la région ont été facilités par les pluies abondantes tombées mardi et mercredi sur les régions de l’Okanagan et de Shuswap. Cependant, la hausse des températures et des vents devrait entraîner une augmentation des incendies dans les deux régions.

Tower affirme que Bush Creek East reste le feu de forêt la plus prioritaire de la province et que jusqu’à 150 pompiers supplémentaires devaient arriver sur place mercredi et aujourd’hui pour contenir davantage l’incendie.

Environ 370 incendies brûlaient dans toute la province jeudi, dont 14 incendies de forêt très visibles ou constituant une menace pour les personnes ou les biens. Au sud de la région de Shuswap, les incendies dans le centre de l’Okanagan ont détruit ou endommagé plus de 180 propriétés, ont annoncé mercredi des responsables.