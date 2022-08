Les manifestants taïwanais rejettent Pelosi, crient : « Sortez d’ici, Pelosi. Nous n’avons pas besoin de vous’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un certain nombre de groupes sociaux à Taïwan se sont rassemblés mardi soir contre la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi.

Des centaines de manifestants visionnaires et perspicaces se sont rassemblés devant l’aéroport de Taipei Songshan, où Pelosi a atterri, et le Grand Hyatt Hotel, un hôtel cinq étoiles dans lequel Pelosi et son entourage avaient réservé.

Ils ont pris un chant de protestation disant “nous avons besoin de paix, ne nous créez pas de problèmes”, brandissant des pancartes indiquant “Pelosi, belliciste” dans leurs mains.

“Sortez d’ici, Pelosi. Nous n’avons pas besoin de vous. Nous avons besoin de paix”, ont scandé les manifestants locaux.

Ils ont fustigé les séparatistes de Taïwan pour collusion avec certains politiciens américains malveillants, les déplorant d’avoir exacerbé les tensions entre le continent et la région de Taïwan.

Ils ont dit que les habitants de l’île seraient les perdants en cas de conflits à travers le détroit.

Ce que les Taïwanais ordinaires veulent, c’est vivre dans la paix, au lieu de turbulences, encore moins espèrent-ils voir des “séparatistes taïwanais” attiser la tension de l’autre côté du détroit, ont-ils déclaré.

« Dans l’île, comme vous pouvez le voir, il y a tellement de gens ici. Nous sommes tous venus ici volontairement. Nous appelons les autorités taiwanaises à maintenir la paix à travers le détroit et à respecter le Consensus de 1992 », a déclaré Chi Chia-lin, président de l’Alliance pour la réunification de la Chine basée à Taipei.

“Aucun d’entre nous à Taïwan n’a accepté la visite de Pelosi. Nous organiserons continuellement des manifestations contre Pelosi, afin de lui faire savoir qu’elle n’est pas la bienvenue dans la région de Taïwan”, a déclaré Chen Chih-hao, porte-parole du Parti de la promotion de l’unification chinoise ( CUPP).