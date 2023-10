Les manifestants suscitent la peur et de mauvais souvenirs alors qu’ils mettent le feu à l’ambassade américaine à Beyrouth – Twitchy

Le monde semble être en feu ces dernières semaines et avec les incendies qui sont maintenant allumés devant l’ambassade américaine à Beyrouth, on a l’impression que les troubles dans le monde ne font que s’intensifier.

L’ambassade américaine à Beruit a connu deux kamikazes en 1983, ce qui a créé beaucoup de troubles autour de l’ambassade. L’ambassade a fermé, a été déplacée, a été bombardée et refermée. Il n’a rouvert ses portes qu’en 1990 et tente depuis lors d’étendre ses services. Après les « manifestations » du 17 octobre, il semble que cet élan soit en train de reculer.

On dirait une scène d’un film catastrophe dystopique.

Je suis assez vieux pour me souvenir de l’époque où la violence à Beyrouth faisait la une des journaux télévisés tous les soirs. Et nous voilà à nouveau. Pire que Carter. Et encore des otages…..

– Stacey (@ScotsFyre) 18 octobre 2023