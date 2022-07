Les manifestants sri-lankais restent dans les résidences des dirigeants alors que les politiciens se disputent le nouveau gouvernement

Le Sri Lanka était dans un vide politique pour une deuxième journée lundi, les dirigeants de l’opposition n’ayant pas encore convenu de qui devrait remplacer ses dirigeants carrément rejetés, dont les résidences sont occupées par des manifestants en colère contre les profondes difficultés économiques du pays.

Les manifestants sont restés dans la résidence du président Gotabaya Rajapaksa, son bureau en bord de mer et le domicile officiel du Premier ministre, qu’ils ont pris d’assaut samedi pour exiger la démission des deux dirigeants. Il s’agissait de la journée de protestation la plus dramatique des trois mois d’une crise implacable qui a poussé de nombreuses personnes au bord du désespoir face à de graves pénuries de carburant, de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité.

Les manifestants, qui viennent de tous les horizons, ont juré de rester sur place jusqu’à ce que la démission des dirigeants soit officielle.

Dans une déclaration vidéo lundi, la première depuis les manifestations de samedi, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a réitéré qu’il resterait jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit en place parce qu’il veut travailler dans le cadre de la constitution.

“Un gouvernement doit fonctionner conformément à la loi. Je suis ici pour protéger la constitution et à travers elle répondre aux demandes du peuple. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un gouvernement multipartite et nous prendrons des mesures pour l’établir”, a déclaré Wickremesinghe.

Un homme joue du piano à la résidence officielle du Premier ministre lundi à Colombo. (Rafiq Maqbool/Associated Press)

Il a également expliqué la séquence des événements qui ont conduit à l’incendie de sa résidence privée samedi. Il a déclaré que des manifestants en colère se sont rassemblés autour de sa maison après qu’un législateur, dans ce que Wickremesinghe a qualifié de tweet inexact, a déclaré qu’il avait refusé de démissionner lors d’une réunion des chefs de partis parlementaires.

“La matraque de la police a chargé et tiré des gaz lacrymogènes. La dernière option était de tirer. Nous n’avons pas tiré mais ils sont venus et ont brûlé la maison”, a-t-il déclaré.

Wickremesinghe a déclaré qu’il avait pris ses fonctions de Premier ministre pour sauver l’économie, et qu’il faudrait au moins un an pour achever les premières étapes nécessaires à une reprise complète.

Lundi également, un groupe de neuf ministres du cabinet a annoncé qu’il démissionnerait immédiatement pour faire place à un gouvernement multipartite, a déclaré le ministre sortant de la Justice, Wijayadasa Rajapakshe. Le bureau de Wickremesinghe a déclaré, entre-temps, qu’un autre groupe qui avait rencontré le Premier ministre avait décidé de rester jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit formé.

Pays en négociation pour l’aide du FMI

Le président n’a pas été vu ni entendu publiquement depuis samedi et sa localisation est inconnue. Mais son bureau a déclaré dimanche qu’il avait ordonné la distribution immédiate d’un lot de gaz de cuisine au public, suggérant qu’il était toujours au travail.

Les dirigeants des partis d’opposition sont en pourparlers pour former un gouvernement d’unité alternatif, une exigence urgente d’une nation en faillite pour poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international pour un programme de sauvetage.

Les gens attendent de visiter la maison du président Gotabaya Rajapaksa dimanche, le lendemain de l’entrée des manifestants dans le bâtiment. (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

Le législateur Udaya Gammanpila a déclaré que le principal parti d’opposition, le Front populaire uni, et les législateurs qui ont fait défection de la coalition au pouvoir de Rajapaksa ont eu des discussions et ont convenu de travailler ensemble. Le principal chef de l’opposition Sajith Premadasa et Dullas Alahapperuma, qui était ministre sous Rajapaksa, ont été proposés pour prendre la relève en tant que président et Premier ministre et ont été invités à décider comment partager les positions avant une réunion avec le président du Parlement plus tard lundi.

“Nous ne pouvons pas être dans une condition anarchique. Nous devons en quelque sorte parvenir à un consensus aujourd’hui”, a déclaré Gammanpila.

Les partis d’opposition sont également préoccupés par les déclarations des chefs militaires sur la sécurité publique en l’absence d’une administration civile.

Les législateurs ont discuté de la déclaration du chef d’état-major de la Défense, le général Shavendra Silva, au cours du week-end, appelant à la coopération du peuple pour maintenir la loi et l’ordre, a déclaré Kavinda Makalanda, porte-parole de Premadasa.

“Une administration civile est nécessaire, pas l’armée, dans un pays démocratique”, a déclaré Makalanda.

Carburant, pénuries alimentaires

Si les partis d’opposition ne parviennent pas à former un gouvernement au moment où Rajapaksa démissionne, Wickremesinghe en tant que Premier ministre deviendra président par intérim en vertu de la constitution. Cependant, conformément à la demande des manifestants, les partis d’opposition tiennent à ne pas lui permettre de prendre la relève, même en tant que président par intérim.

Ils disent que Wickremesinghe devrait démissionner rapidement et permettre au président Mahinda Yapa Abeywardena de prendre la relève en tant que président par intérim – le suivant selon la constitution.

Rajapaksa a nommé Wickremesinghe au poste de Premier ministre en mai dans le but de résoudre les pénuries et d’amorcer la reprise économique. Reflétant la politique turbulente du pays, c’est la sixième fois depuis 1993 qu’il est Premier ministre.

REGARDER l Le mécontentement des Sri Lankais déborde sur l’occupation des résidences officielles : Le président et le Premier ministre sri-lankais promettent tous deux de démissionner après les manifestations Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa et le Premier ministre Ranil Wickremesinghe ont promis de se retirer le 13 juillet, à la suite de manifestations massives dans la capitale, Colombo. Les manifestants disent qu’ils ne partiront pas tant que les deux hommes ne seront pas en poste.

Les retards dans la résolution des pénuries de fournitures de base ont retourné la colère du public contre lui, les manifestants l’accusant de protéger le président.

Mais Wickremesinghe avait participé à des pourparlers cruciaux avec le FMI pour un programme de sauvetage et avec le Programme alimentaire mondial pour se préparer à une crise alimentaire annoncée. Le gouvernement doit soumettre un plan sur la soutenabilité de la dette au FMI en août avant de parvenir à un accord.

Le Sri Lanka compte sur l’aide de l’Inde et d’autres pays alors que les dirigeants tentent de négocier un plan de sauvetage avec le FMI. Wickremesinghe a déclaré récemment que les négociations avec le FMI étaient complexes car le Sri Lanka était désormais un État en faillite.

Le Sri Lanka a annoncé en avril qu’il suspendait le remboursement des prêts étrangers en raison d’une pénurie de devises étrangères. Sa dette extérieure totale s’élève à 51 milliards de dollars américains (66 milliards de dollars canadiens), dont elle doit rembourser 28 milliards de dollars (36 milliards de dollars canadiens) d’ici la fin de 2027.

Des mois de manifestations ont pratiquement démantelé la dynastie politique Rajapaksa, qui a dirigé le Sri Lanka pendant la majeure partie des deux dernières décennies, mais est accusée par les manifestants de mauvaise gestion et de corruption.