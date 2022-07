Les manifestants sri-lankais mettent fin à l’occupation des bâtiments officiels, alors que le président s’enfuit à Singapour

Les manifestants au Sri Lanka ont juré de se retirer des bâtiments présidentiels, mais poursuivront leur lutte.

Les manifestants appellent à la démission officielle du président et du Premier ministre.

Rajapaksa s’est envolé pour Singapour depuis la Malaisie jeudi et s’envolera potentiellement vers les Émirats arabes unis à partir de là.

Les manifestants antigouvernementaux du Sri Lanka ont déclaré jeudi qu’ils mettaient fin à leur occupation des bâtiments officiels, alors qu’ils juraient de poursuivre leur tentative de faire tomber le président et le Premier ministre face à une grave crise économique.

Les manifestants ont envahi le palais du président Gotabaya Rajapaksa ce week-end, le forçant à fuir aux Maldives mercredi, lorsque des militants ont également pris d’assaut le bureau du Premier ministre Ranil Wickremesinghe.

Rajapaksa, 73 ans, s’est envolé jeudi pour Singapour depuis la Malaisie, mais sa démission n’a toujours pas été annoncée, malgré sa promesse antérieure de se retirer mercredi.

Il devrait rester dans l’État pendant un certain temps, selon des sources de sécurité sri-lankaises, avant de potentiellement déménager aux Émirats arabes unis.

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa. Getty Images

En tant que président, Rajapaksa bénéficie de l’immunité d’arrestation et il aurait voulu se rendre à l’étranger avant de démissionner pour éviter la possibilité d’être détenu.

Des sources de sécurité à Colombo ont déclaré que sa lettre de démission avait déjà été préparée.

“Dès qu’il aura donné le feu vert, le Président le donnera”, a déclaré une source à l’AFP.

Des centaines de milliers de personnes ont visité son complexe depuis qu’il a été ouvert au public après sa fuite et que ses gardes de sécurité ont reculé.

Mais Wickremesinghe, que Rajapaksa a nommé président par intérim en son absence, a exigé l’évacuation des bâtiments publics occupés et a ordonné aux forces de sécurité de faire “ce qui est nécessaire pour rétablir l’ordre”, car l’état d’urgence et le couvre-feu ont été déclarés à l’échelle nationale.

Un porte-parole des manifestants a annoncé jeudi :

Nous nous retirons pacifiquement du Palais présidentiel, du Secrétariat présidentiel et du Bureau du Premier ministre avec effet immédiat, mais nous poursuivrons notre lutte.

Un moine bouddhiste de premier plan qui a soutenu les manifestations a demandé plus tôt que le palais présidentiel, vieux de plus de 200 ans, soit rendu aux autorités et veille à ce que ses précieux objets d’art et artefacts soient préservés.

“Ce bâtiment est un trésor national et il doit être protégé”, a déclaré le moine Omalpe Sobitha aux journalistes.

“Il doit y avoir un audit approprié et la propriété rendue à l’État”, a-t-il déclaré.

Le couvre-feu a été levé à l’aube jeudi avant d’être réimposé dans la capitale plus tard dans la journée.

La police a déclaré qu’un soldat et un agent de police avaient été blessés lors d’affrontements nocturnes avec des manifestants devant le parlement national.

L’attentat contre la législature a été repoussé, contrairement à d’autres endroits où les manifestants ont eu un succès spectaculaire.

L’hôpital principal de Colombo a déclaré qu’environ 85 personnes avaient été admises mercredi pour des blessures, dont un homme mort étouffé après avoir été aspergé de gaz lacrymogène au bureau du Premier ministre.

A LIRE AUSSI | Le président du Sri Lanka est coincé dans son propre pays après que le personnel de l’aéroport l’a empêché de fuir

Selon les médias maldiviens, Rajapaksa a été raillé et insulté mercredi à l’aéroport de Malé, tandis qu’un autre groupe a organisé une manifestation dans la capitale pour exhorter les autorités maldiviennes à ne pas lui permettre de passer en toute sécurité.

Rajapaksa est accusé d’avoir mal géré l’économie à un point tel que le pays est à court de devises pour financer même les importations les plus essentielles, entraînant de graves difficultés pour ses 22 millions d’habitants.

Le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars en avril et est en pourparlers avec le FMI pour un éventuel renflouement.

L’île a presque épuisé ses réserves d’essence déjà rares, le gouvernement ordonnant la fermeture des bureaux et des écoles non essentiels pour réduire les déplacements et économiser du carburant.

Des sources diplomatiques ont déclaré que les tentatives de Rajapaksa d’obtenir un visa pour les États-Unis avaient été rejetées car il avait renoncé à sa citoyenneté américaine en 2019 avant de se présenter à la présidence.