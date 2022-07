Les manifestants sri-lankais mettent fin à l’occupation de plusieurs bâtiments et se réjouissent de la démission du président

Les manifestants sri-lankais ont commencé à se retirer des bâtiments gouvernementaux qu’ils avaient saisis alors que les troupes militaires renforçaient la sécurité au parlement jeudi, établissant un calme précaire dans un pays à la fois en crise économique et dans les limbes politiques.

Le président assiégé Gotabaya Rajapaksa a fui un jour plus tôt sous la pression de manifestants furieux contre l’effondrement économique de la nation insulaire. Mais il n’a pas démissionné comme promis – et a fait de son premier ministre presque tout aussi méprisé le chef par intérim.

Jeudi soir, Indunil Yapa, assistant du président du parlement sri-lankais, a déclaré que Rajapaksa avait envoyé sa démission par e-mail – mais qu’elle devait être vérifiée et qu’une annonce officielle ne serait pas faite avant vendredi.

Après que la nouvelle de la démission se soit répandue, des groupes de personnes se sont rassemblés près du bureau présidentiel pour célébrer. Certains ont applaudi et dansé, agitant le drapeau national, tandis que deux hommes chantaient en cinghalais sur une petite scène.

Les manifestants veulent également que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe parte et qu’un gouvernement d’union soit installé, pour faire face à la calamité économique qui a déclenché des pénuries généralisées de nourriture, de carburant et d’autres produits de première nécessité. Mais avec une opposition fracturée et une confusion sur qui était en charge, une solution ne semblait pas plus proche après le départ de Rajapaksa.

Ajoutant à la confusion, le président était toujours en mouvement, quittant les Maldives pour Singapour jeudi, selon un responsable qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire. Rajapaksa et sa femme ont fui le Sri Lanka tôt mercredi à bord d’un avion de l’armée de l’air.

Il n’était pas immédiatement clair si Singapour serait la destination finale de Rajapaksa, mais il y a déjà recherché des soins médicaux, y compris une chirurgie cardiaque.

Plus tôt jeudi, les manifestants se sont en grande partie retirés du palais présidentiel après l’avoir occupé depuis le week-end dernier. Certains ont été vus dérouler un tapis rouge dans le palais en partant.

Jeudi, les manifestants quittent la résidence officielle du président Gotabaya Rajapaksa à Colombo. (Eranga Jayawardena/Associated Press)

Anticipant de nouvelles manifestations après qu’un groupe ait tenté de prendre d’assaut l’entrée du parlement un jour plus tôt, des soldats en uniformes militaires verts et gilets de camouflage sont arrivés jeudi par des véhicules blindés de transport de troupes pour renforcer les barricades autour du bâtiment.

Certains manifestants avaient publié des vidéos sur les réseaux sociaux suppliant les autres de ne pas prendre d’assaut le parlement, craignant une escalade de la violence.

L’organisateur de la manifestation, Kalum Amaratunga, a déclaré qu’une répression pourrait être imminente après que Wickremesinghe ait qualifié certains manifestants de “fascistes” dans un discours prononcé la veille au soir.

Prévoyez d’élire un nouveau président la semaine prochaine

Les manifestants accusent le président – et sa puissante famille politique – d’avoir siphonné l’argent des coffres du gouvernement pendant des années et l’administration de Rajapaksa d’avoir accéléré l’effondrement du pays en gérant mal l’économie. La famille a nié les allégations de corruption, mais Rajapaksa a reconnu que certaines de ses politiques avaient contribué à l’effondrement.

Mercredi, les manifestants, non découragés par plusieurs cartouches de gaz lacrymogène, ont escaladé les murs pour entrer dans le bureau de Wickremesinghe alors que la foule à l’extérieur les applaudissait et leur lançait des bouteilles d’eau. Les manifestants se sont relayés pour poser au bureau du Premier ministre ou se sont tenus sur un toit-terrasse en agitant le drapeau sri-lankais.

Jeudi, des personnes tentent de monter à bord d’un train longue distance bondé à destination de Jaffna dans une gare de Colombo. (Abhishek Chinnappa/Getty Images)

De nombreux sites de protestation habituels de la semaine dernière étaient calmes jeudi et les organisateurs ont commencé à rendre les résidences au gouvernement.

Le chef de la manifestation, Devinda Kodagode, a déclaré à l’Associated Press qu’ils quittaient les bâtiments officiels après que le président du Parlement a déclaré qu’il cherchait des options juridiques à envisager depuis que Rajapaksa est parti sans soumettre sa lettre de démission comme promis.

“Avec le président hors du pays … détenir les lieux capturés n’a plus de valeur symbolique”, a déclaré à Reuters Chameera Dedduwage, un autre organisateur.

Les manifestants reprochent aux Rajapaksas d’avoir conduit le pays dans un gouffre économique, mais ils sont également furieux contre Wickremesinghe. Ils pensent qu’il a protégé le président et que sa nomination en mai – la sixième fois qu’il occupe le poste de Premier ministre depuis le début des années 1990 – a contribué à atténuer la pression exercée sur Rajapaksa pour qu’il démissionne.

Un policier et un militaire montent la garde jeudi à l’intérieur du bureau du Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Les leaders de la contestation disent avoir fait valoir leur point de vue avec l’occupation des bâtiments. (Eranga Jayawardena/Associated Press)

Appelle également le Premier ministre à démissionner

Wickremesinghe a également annoncé qu’il démissionnerait, mais pas avant la mise en place d’un nouveau gouvernement. Il a exhorté le président du parlement à trouver un nouveau Premier ministre acceptable à la fois par les partis au pouvoir et par l’opposition.

On ne sait pas quand cela pourrait se produire puisque l’opposition est profondément fracturée. Mais si Rajapaksa démissionne comme promis, les législateurs sri-lankais ont accepté d’élire un nouveau président le 20 juillet pour servir le reste du mandat de Rajapaksa, qui se termine en 2024. Cette personne pourrait potentiellement nommer un nouveau Premier ministre, qui devrait alors être approuvé. par le parlement.

De nombreux manifestants disent que les deux hommes devraient se retirer et faire place à une infusion de nouvelles voix.

“La démission de Gotabaya est un problème résolu, mais il y en a tellement d’autres”, a déclaré Bhasura Wickremesinghe, un étudiant en génie électrique maritime de 24 ans, qui n’est pas lié au Premier ministre.

Il s’est plaint que la politique sri-lankaise a été dominée pendant des années par de “vieux politiciens” qui doivent tous partir.

“La politique doit être traitée comme un travail – vous devez avoir des qualifications qui vous permettent d’être embauché, pas à cause de votre nom de famille”, a-t-il déclaré, faisant référence à la famille Rajapaksa.

Les gens prennent leur petit-déjeuner dans une salle de conférence de la maison du président après la fuite de Rajapaksa au milieu de la crise économique du pays. (Adnan Abidi/Reuters)

Les dirigeants doivent négocier l’aide du FMI

L’impasse politique menace d’aggraver l’effondrement économique de la nation en faillite puisque l’absence d’un gouvernement alternatif pourrait retarder le renflouement espéré du Fonds monétaire international. En attendant, le pays compte sur l’aide de l’Inde et de la Chine.

La pénurie de produits de première nécessité a semé le désespoir parmi les 22 millions d’habitants du Sri Lanka. Le déclin rapide du pays est d’autant plus choquant qu’avant la récente crise, l’économie était en expansion, avec une classe moyenne aisée et grandissante.

Après la fuite du président aux Maldives, le sort des autres membres de la famille Rajapaksa qui avaient servi dans le gouvernement n’était pas clair.

Des membres des forces de sécurité montent la garde alors que les gens manifestent devant le bureau du Premier ministre sri-lankais. (Marlon Ariyasinghe/Reuters)

L’ancien Premier ministre Mahinda Rajapaksa vivait chez lui à Colombo après s’être initialement réfugié dans une base navale sri-lankaise fortement fortifiée lorsqu’il a été contraint de démissionner en mai.

Basil Rajapaksa, qui détient la double nationalité américaine, a démissionné de son poste de ministre des Finances en avril. Sa propre tentative de quitter le pays n’a pas réussi mardi.