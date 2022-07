Les manifestants sri-lankais jurent d’occuper les résidences présidentielles et du Premier ministre jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement

Les dirigeants du mouvement de protestation sri-lankais ont déclaré dimanche qu’ils occuperaient les résidences du président et du Premier ministre jusqu’à ce qu’ils quittent finalement leurs fonctions – le lendemain du jour où les deux hommes ont accepté de démissionner, laissant le pays dans un vide politique.

Des milliers de manifestants ont pris d’assaut samedi le domicile et le bureau du président Gotabaya Rajapaksa, ainsi que la résidence officielle du Premier ministre, alors que les manifestations contre leur incapacité à surmonter une crise économique dévastatrice ont dégénéré en violence.

Rajapaksa devrait démissionner mercredi, tandis que le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a également déclaré qu’il se retirerait pour permettre à un gouvernement intérimaire multipartite de prendre le relais, selon le président du Parlement.

“Le président doit démissionner, le Premier ministre doit démissionner et le gouvernement doit partir”, a déclaré le dramaturge Ruwanthie de Chickera lors d’une conférence de presse sur le site principal de la manifestation à Colombo, la capitale du Sri Lanka.

Flanquée d’autres dirigeants aidant à coordonner le mouvement contre le gouvernement, elle a déclaré que les foules ne quitteraient pas les résidences officielles du président et du Premier ministre jusque-là.

Les manifestants regardent autour d’eux et posent pour des photos à la résidence officielle du président dimanche. (Eranga Jayawardena/Associated Press)

Si le calme était revenu dimanche dans les rues de Colombo, tout au long de la journée, des Sri Lankais curieux ont arpenté le palais présidentiel saccagé. Des membres des forces de sécurité, certains avec des fusils d’assaut, se tenaient à l’extérieur de l’enceinte mais n’ont pas empêché les gens d’entrer.

“Je n’ai jamais vu un endroit comme celui-ci de ma vie”, a déclaré à Reuters la vendeuse de mouchoirs de 61 ans, BM Chandrawathi, accompagnée de sa fille et de ses petits-enfants, alors qu’elle essayait un canapé moelleux dans une chambre au premier étage.

“Ils ont profité du super luxe pendant que nous souffrions. Nous avons été trompés. Je voulais que mes enfants et petits-enfants voient le style de vie luxueux qu’ils appréciaient.”

À proximité, un groupe de jeunes hommes se prélassait sur un lit à baldaquin et d’autres se bousculaient pour tourner sur un tapis roulant installé devant de grandes fenêtres donnant sur des pelouses bien entretenues.

Crise économique

Le chaos politique pourrait compliquer les efforts visant à sortir le Sri Lanka de sa pire crise économique depuis sept décennies, déclenchée par une grave pénurie de devises étrangères qui a bloqué les importations de produits essentiels tels que le carburant, la nourriture et les médicaments.

L’effondrement financier s’est développé après que la pandémie de COVID-19 a frappé l’économie dépendante du tourisme et réduit les envois de fonds des travailleurs étrangers.

Il a été aggravé par une dette publique importante et croissante, la hausse des prix du pétrole et une interdiction de sept mois sur l’importation d’engrais chimiques l’année dernière qui a dévasté l’agriculture.

REGARDER | Le président sri-lankais et le Premier ministre acceptent de démissionner : Le président sri-lankais et le Premier ministre acceptent de démissionner alors que les manifestants prennent d’assaut les résidences des dirigeants Le président et le Premier ministre du Sri Lanka ont accepté de démissionner au milieu de manifestations chaotiques avec des citoyens prenant d’assaut les maisons des deux responsables à cause de la grave crise économique du pays.

L’essence a été sévèrement rationnée et de longues files d’attente se sont formées devant les magasins vendant du gaz de cuisine. Le gouvernement a demandé aux gens de travailler à domicile et a fermé les écoles dans le but d’économiser du carburant. L’inflation globale dans le pays de 22 millions d’habitants a atteint 54,6% le mois dernier, et la banque centrale a averti qu’elle pourrait atteindre 70% dans les mois à venir.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que tout gouvernement au pouvoir devrait “travailler rapidement pour essayer d’identifier et de mettre en œuvre des solutions qui ramèneront la perspective d’une stabilité économique à long terme, répondre au mécontentement du peuple sri-lankais, qui est si puissant et palpable .”

“Nous demandons instamment au parlement sri-lankais d’aborder cette question avec un engagement pour l’amélioration du pays, et non avec un parti politique”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Bangkok.

Des graffitis sont peints devant le palais présidentiel de Colombo dimanche. (Arun Sankar/AFP/Getty Images)

L’Inde, le voisin géant du Sri Lanka, qui a fourni un soutien d’environ 3,8 milliards de dollars américains pendant la crise, a déclaré qu’elle surveillait les événements de près.

Le Fonds monétaire international (FMI), qui est en pourparlers avec le gouvernement pour un éventuel renflouement américain de 3 milliards de dollars, a également déclaré qu’il surveillait de près les événements.

“Nous espérons une résolution de la situation actuelle qui permettra la reprise de notre dialogue sur un programme soutenu par le FMI”, a déclaré le prêteur mondial dans un communiqué.

Rajapaksa, qui n’a pas été vu en public depuis vendredi, n’a rien dit directement sur sa démission. Le bureau de Wickremesinghe a déclaré qu’il démissionnerait également, bien que ni lui ni Rajapaksa n’aient pu être contactés.

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa est montré à Glasgow en novembre 2021. Il a annoncé qu’il démissionnerait mercredi. (Andy Buchanan/Getty Images)

Le président du Parlement, Mahinda Yapa Abeywardena, a déclaré samedi que la décision de Rajapaksa de démissionner avait été prise “pour assurer une passation pacifique du pouvoir”.

Les experts constitutionnels disent que si le président et le Premier ministre démissionnent, la prochaine étape serait que le président soit nommé président par intérim et que le parlement vote pour un nouveau président dans les 30 jours pour terminer le mandat de Rajapaksa.

La frustration face à la crise économique a débordé samedi lorsqu’une foule immense de manifestants a déferlé devant des gardes armés dans le palais présidentiel de l’époque coloniale et l’a pris en charge. Meubles et artefacts ont été brisés, et certains en ont profité pour gambader dans sa piscine.

Le Premier ministre du Sir Lanka, Ranil Wickremesinghe, est montré à Colombo en avril 2019. (Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)

Ils se sont ensuite rendus au bureau du président et à la résidence officielle du Premier ministre. Tard dans la soirée, des manifestants ont mis le feu au domicile privé de Wickremesinghe.

Ni Rajapaksa ni Wickremesinghe n’étaient dans leurs résidences lorsque les bâtiments ont été attaqués.

Environ 45 personnes ont été blessées dans un hôpital principal samedi, a déclaré un responsable de l’hôpital, mais aucun décès n’a été signalé lors de prises de contrôle par ailleurs pacifiques.