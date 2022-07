Les manifestants sri-lankais cherchent à contenir le chaos

Dès sa prise de fonction, M. Wickremesinge, dont la résidence privée a été incendiée, a décrété l’état d’urgence pour débarrasser le pays de ce qu’il a appelé « une menace fasciste ». Il a également demandé aux forces de sécurité de rétablir la loi et l’ordre.

Le ministère de la Défense a déclaré jeudi dans un communiqué que les deux soldats de l’armée dont les armes avaient été volées devant le Parlement avaient été « brutalement attaqués » avec des tiges et des poteaux de fer, et que les forces armées travailleraient ensemble pour « assurer la sécurité nationale ».

Si ce récit est exact, l’attaque refléterait une rupture brutale avec les racines pacifiques du mouvement contre la famille Rajapaksa et ses alliés, qui a commencé par de petites veillées aux chandelles et a abouti à une prise de contrôle des plus hautes fonctions du pays. Il a obtenu le soutien d’une large couche de la société : étudiants et syndicalistes, religieuses catholiques et moines bouddhistes, agriculteurs et professionnels de la classe moyenne. Il manque de leaders clairs; un groupe d’activistes essaie, au mieux, de coordonner ses mouvements et de consolider ses objectifs disparates.