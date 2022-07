Les manifestants soudanais dénoncent la violence alors qu’au moins 30 personnes sont tuées dans des affrontements

Plus de 30 personnes ont été tuées et 100 blessées dans des affrontements tribaux qui ont commencé la semaine dernière entre les tribus Hausa et Fung dans l’État du sud-est, près de la frontière avec l’Éthiopie, selon des responsables soudanais et les Nations Unies.

Les autorités ont déclaré dimanche qu’elles renforceraient la présence sécuritaire dans l’État et enquêteraient sur les affrontements. Un couvre-feu a été décrété dans deux villes.

Les manifestants dans la capitale portaient des pancartes indiquant “Arrêtez la guerre civile”, “Le Nil bleu saigne” et “Annulez l’accord de paix de Juba”, alors qu’ils marchaient vers le palais présidentiel.

Il y a eu des flambées de violence sporadiques dans plusieurs régions du Soudan, notamment les régions côtières orientales et l’ouest du Darfour, malgré un accord de paix national signé par certains groupes rebelles à Juba en 2020.