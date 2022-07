Les manifestants « sont sur le point de débarrasser le Sri Lanka des Rajapaksas » alors que la maison du président devient le palais du peuple | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes ont fait la queue pendant des heures sous le soleil de midi de Colombo pour un aperçu sans précédent de l’un des bâtiments les plus puissants du pays, la résidence présidentielle officielle.

Les files d’attente serpentaient autour du pâté de maisons. Certaines personnes nous ont dit qu’elles attendaient depuis plus de six heures pour entrer.

La ville n’a jamais rien vu de tel.

La maison du président est devenue le palais du peuple et ils se délectent de l’instant.

Les foules se pressent autour de la piscine et les familles montent le grand escalier jusqu’au deuxième étage pour admirer le lustre massif, les canapés confortables et la table de billard.

Ici, nous rencontrons Niranji Perena. Elle a amené sa fille adolescente dans la grande maison ces deux derniers jours.

Mme Perena a déclaré à Sky News qu’elle était dégoûtée de voir le gaspillage et les dépenses ici alors que les Sri Lankais ordinaires souffrent.

Elle accuse la dynastie politique Rajapaksa d’avoir l’effondrement économique du pays.

“Ils ont ruiné notre pays de manière irréparable”, a-t-elle déclaré. “Nous avons d’abord voté pour eux, mais ils ont contracté d’énormes emprunts auprès de la Chine et je ne pense pas qu’ils aient prévu de les rembourser.”

Mme Perena s’est souvenue de ses vacances en Europe. Aujourd’hui, la famille n’a plus les moyens d’acheter du carburant, même s’il était disponible.

Elle a marché deux milles pour visiter la maison du président.

Dans une autre aile, un groupe de leaders de la contestation protège la chambre du président.

Lire la suite: Les manifestants nagent dans la piscine du président sri-lankais – et préviennent qu’ils resteront jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions

Image:

Les foules ont afflué vers le bâtiment présidentiel pour voir la richesse exposée à l’intérieur



Avec ses hauts plafonds et son lit à baldaquin, il se dresse comme un symbole de l’abîme extrême entre les riches et les puissants et les pauvres.

Le président disposait d’une vaste salle de bains en marbre et d’un jacuzzi extérieur.

Les manifestants n’autorisent pas le grand public dans cette partie du bâtiment. Ils disent qu’il doit être préservé pour le prochain dirigeant du pays.

“Les gens n’ont ni nourriture ni électricité”

Angelo Kulasooriya dit que la maison appartient aux générations futures.

Il ajoute que la première fois qu’il a vu la chambre, cela l’a mis en colère.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:44

À l’intérieur du palais présidentiel du Sri Lanka



“Les gens à l’extérieur souffrent sans électricité”, a-t-il déclaré. “Les gens n’ont pas de nourriture. Ils n’ont pas de carburant.”

Les manifestants et les foules massives qui sont venues visiter la maison du président ont le sentiment qu’ils sont sur le point de gagner cette bataille pour débarrasser le pays des Rajapaksas.

En fin de semaine, le président Gotabaya Rajapaksa a annoncé qu’il démissionnerait mercredi.

Image:

Angelo Kulasooriya a déclaré qu’il était en colère lorsqu’il a vu l’intérieur de la résidence



Lire la suite:

À l’intérieur du palais présidentiel du Sri Lanka

Le président et le Premier ministre sri-lankais démissionnent

Et lundi, les membres du cabinet ont annoncé qu’ils démissionneraient également une fois qu’un gouvernement multipartite serait formé.

Cela ouvrirait la voie à la nomination d’un nouveau Premier ministre.

Les gens réclament la démission de l’actuel Premier ministre, Ranil Wickramasinghe.

Si le président et le Premier ministre démissionnent tous les deux, de nombreux Sri Lankais auront le sentiment que des mois de difficultés et de manifestations en cours n’auront pas été entièrement vains.