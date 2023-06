Les manifestants sont de retour dans les rues de Belgrade alors que le président ignore les appels à se retirer

BELGRADE, Serbie (AP) – Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale serbe pour la cinquième fois en un mois, à la suite de deux fusillades de masse qui ont secoué la nation, alors même que le président populiste du pays a rejeté toute responsabilité dans la crise et ignoré le demandes des manifestants de se retirer.

La foule, scandant des slogans contre le président Aleksandar Vucic, a défilé dans la capitale, Belgrade, pour se rassembler devant son siège du centre-ville. Ils ont lâché un gros ballon avec l’inscription « Vucic Go Away ».

Les étudiants universitaires ont mené la marche, tenant une banderole sur laquelle on pouvait lire « La Serbie contre la violence !

Les manifestants de l’opposition réclament la démission de hauts responsables gouvernementaux et la révocation des licences de diffusion des chaînes de télévision qui, selon eux, encouragent la violence et glorifient les personnalités du crime.

La manifestation de samedi, probablement la plus importante à ce jour, était quelque peu différente des précédentes. Des journalistes indépendants couvrant la marche ont vu des groupes de droite infiltrer la marche pour promouvoir leur programme nationaliste.

Selon des analystes, certains de ces groupes ont des liens étroits avec les services de sécurité serbes.

Des partisans ultranationalistes auraient attaqué un journaliste étranger avec une matraque. Certains des assaillants portaient des t-shirts avec l’inscription russe Z, symbole de l’agression russe contre l’Ukraine.

Alors que la lumière du jour s’estompait, les participants ont allumé leurs téléphones portables, les tenant en l’air alors qu’ils marchaient dans une rue centrale de Belgrade et devant le bâtiment de la présidence, de nombreux sifflets et ont appelé à la démission de Vucic.

Les manifestants ont laissé des centaines de messages pour Vucic écrits sur des morceaux de papier par la présidence, beaucoup d’entre eux l’appelant à démissionner.

Une nouvelle manifestation est prévue la semaine prochaine, dans ce qui devient un défi de plus en plus sérieux pour Vucic, peut-être le plus grand auquel il ait été confronté depuis son arrivée au pouvoir il y a 11 ans.

L’opposition a accusé Vucic d’avoir alimenté l’intolérance et les discours de haine pendant son régime de plus en plus autocratique, tout en prenant illégalement le contrôle de toutes les institutions de l’État. Vucic a nié cela, affirmant que les groupes d’opposition voulaient qu’il soit renversé par la force.

« Ils ont juste besoin de savoir que mort ou vif, y compris mes enfants, je me battrai contre ceux qui soutiennent la violence », a déclaré Vucic à une chaîne de télévision pro-gouvernementale. « Ils ne me feront jamais peur. »

Les deux fusillades des 3 et 4 mai ont stupéfié la nation, en particulier parce que la première s’est produite dans une école primaire du centre de Belgrade, lorsqu’un garçon de 13 ans a pris l’arme de son père et a ouvert le feu sur ses camarades. Huit élèves et un gardien d’école ont été tués et sept autres personnes blessées. Une autre fille est décédée plus tard à l’hôpital des suites de blessures à la tête.

Un jour plus tard, un jeune de 20 ans a utilisé une arme automatique pour cibler au hasard des personnes dans deux villages au sud de Belgrade, tuant huit personnes et en blessant 14.

L’acteur populaire serbe Dragan Bjelogrlic a déclaré à la foule que « nous avons une dette » envers les enfants morts.

« Nous leur devons la vérité et la justice », a-t-il déclaré. « Nous leur devons ce que nous ne leur avons pas donné de leur vivant. »

Les autorités ont lancé une campagne de répression des armes à feu à la suite de la fusillade et envoyé des policiers dans les écoles dans le but de renforcer un sentiment de sécurité ébranlé.

La Serbie est inondée d’armes laissées par les guerres des années 1990, notamment des lance-roquettes et des grenades à main. D’autres mesures de contrôle des armes à feu déclarées à la suite de la fusillade comprennent des contrôles plus stricts sur les propriétaires d’armes et les champs de tir, un moratoire sur les nouvelles licences et des peines sévères pour possession d’armes illégales.

—-

Jovana Gec y a contribué.

Dusan Stojanovic, Associated Press