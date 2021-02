Les manifestants se rassemblent pour l’une des plus grandes manifestations depuis le coup d’État du Myanmar

Des milliers de manifestants se rassemblent près de la pagode centrale Sule de Yangon dans l’une des plus grandes manifestations au Myanmar depuis le coup d’État militaire du 1er février.

Malgré la montée en puissance militaire, les enseignants, les médecins, les ouvriers, les marins et les étudiants tenant les portraits d’Aung San Suu Kyi et de son parti de la Ligue nationale pour la démocratie inondent la rue du centre-ville de Yangon, bloquant les routes avec leurs véhicules et chantant leur révolution Kabar Makyay Bu chanson.