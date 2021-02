Les gens ont marché à travers Monywa, au cœur du Myanmar, et Mawlamyine, sur la côte est, pour demander la fin du régime militaire. Ils ont refusé de se disperser dans la ville-casino de Myawaddy, même lorsque la police a tiré des coups de semonce.

Dans la division Sagaing, dans les contreforts de l’Himalaya, un homme de l’ethnie Naga portant un chapeau de fourrure garni de plumes de calao et de défenses de sanglier leva le bras en un salut provocant. Et à Yangon, la plus grande ville du pays, des colonnes de manifestants vêtus de rouge ont bondi vers la pagode Sule d’aussi loin que l’œil pouvait voir.

Près d’une semaine après que les généraux du pays ont organisé un coup d’État, détenu des dirigeants civils et catapulté le Myanmar au régime de l’armée, les gens prennent la parole. Par centaines de milliers ce week-end, ils ont défilé dans les villes et villages du pays. Ils portaient des ballons et des rubans rouges, ainsi que le drapeau cramoisi, orné d’une étoile blanche et d’un paon de combat doré, du parti évincé de la Ligue nationale pour la démocratie.