Les manifestants se préparent à mettre fin au blocus de la décharge de Brady Road et à construire un deuxième camp au musée des droits de l’homme

Les manifestants se préparent à ce que les responsables de la ville abattent la barricade bloquant la route d’entrée de la décharge de Brady Road lundi, mais disent que les tipis et un wigwam à côté de la route resteront comme un mémorial – et un nouveau camp sera construit à l’extérieur du Musée canadien pour Droits humains.

« Ce n’est pas une perte. C’est notre voix qui est entendue », a déclaré Joseph Munro, chef du Camp Morgan, qui a été installé près de Brady Road depuis décembre pour soutenir les appels à la recherche de la décharge de Prairie Green. La police pense que les restes de deux femmes des Premières Nations qui, selon eux, ont été victimes d’un homicide – Morgan Harris et Marcedes Myran – ont été emmenés à Prairie Green l’année dernière.

« Toute la semaine, nous avons eu de petites victoires, de petites victoires. Demain n’est pas une perte parce que les gens le savent maintenant. Les gens sont venus et ils ont entendu. Ils ont entendu les cris », a déclaré Munro à CBC dimanche.

Munro s’attend à ce que la ville donne suite à son ordre d’injonction et retire la barricade sur la route demain. Mais peu importe ce qui se passera lundi, les structures à côté de la route resteront, a-t-il dit.

Le wigwam mesure 72 pieds de long et 21 pieds de large, a déclaré Munro. (Joanne Roberts/CBC)

Ces structures sont deux tipis et un wigwam de 73 pieds de long et 21 pieds de large, que les partisans prévoient de couvrir plus tard cette semaine. Munro a dit qu’ils les laisseraient à côté de la route pour leur rappeler ce que la région signifie pour eux.

« Ce sera ici comme un rappel jusqu’à ce que la terre le reprenne », a déclaré Munro.

« C’est notre terre », a-t-il ajouté. « C’est ce que cela représente, notre maison, notre lieu de refuge. »

Les manifestants sont restés sur le site pendant le week-end malgré une injonction les empêchant de bloquer la route principale menant à l’installation appartenant à la ville. L’ordonnance est entrée en vigueur à 18 heures CT vendredi.

L’injonction a été initialement ajournée la semaine dernière dans l’espoir que les manifestants et la ville négocieraient.

Mais Munro a déclaré que les manifestants n’avaient jamais prévu de fermer la route aussi longtemps qu’ils le feraient. Il a dit qu’après que la province a annoncé qu’elle ne financerait pas une recherche de Prairie Green et après que la ville a ordonné une injonction, ils ont décidé de tenir bon.

Les manifestants prévoient que les responsables de la ville arriveront demain. Ils sont restés au blocus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’injonction vendredi soir. (Joanne Roberts/CBC)

« C’était une offense à tout ce camp. Nous avons dû fermer la route », a-t-il déclaré. « Nous avons dû nous tenir debout et lutter contre cette injonction. »

Deuxième camp en route

Les manifestants envisagent également de construire un autre camp à l’extérieur du Musée canadien pour les droits de la personne au centre-ville de Winnipeg. Munro a dit qu’ils iraient là-bas lundi pour mettre en place plus de structures.

Alors que la ligne de front à Brady Road est toujours debout, Munro a déclaré qu’il n’y avait aucune résistance à ce qui pourrait arriver lundi, et il est reconnaissant du soutien qu’ils ont reçu jusqu’à présent.

Environ 20 à 30 manifestants se sont rassemblés devant une décharge de Vancouver samedi en solidarité avec ceux qui manifestaient à la décharge de Brady Road à Winnipeg. (Réseau Defund 604)

« Je crois que le Grand Manitoba écoute et se lève et dit non à ce que Heather Stefanson a dit. »

Ce soutien a afflué de partout au pays, après qu’environ 20 à 30 manifestants se soient rassemblés samedi devant une décharge de Vancouver par solidarité.

Dans un courriel à CBC, la ville de Vancouver a déclaré qu’il y avait peu ou pas d’interruptions de service à la station de transfert sud de Vancouver.

Deux panneaux collés sur une clôture à l’extérieur de la station de transfert de Vancouver Sud. (Réseau Defund 604)

Tre Delaronde, qui est au Camp Morgan depuis décembre, a dit qu’il était reconnaissant envers ceux qui ont manifesté à Vancouver.

« C’est une bonne sensation », a-t-il déclaré à CBC samedi. « Cela nous apporte plus de confiance. »

Delaronde a déclaré que s’ils étaient prêts à s’attendre à l’inattendu lundi, ils ne prévoyaient pas non plus de riposter.

« Nous ne sommes pas là pour nous battre », a-t-il déclaré.